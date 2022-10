DEF LEPPARD Y DAVE SE SUMAN AL CARTEL DE CONCIERTOS DE YASALAM PARA BATIR EL RÉCORD DE #ABUDHABIGP 2022

- LAS LEYENDAS DEL SALÓN DE LA FAMA DEF LEPPARD Y EL GANADOR DEL PREMIO BRIT DAVE SE SUMAN AL CARTEL DE CONCIERTOS DE YASALAM DESPUÉS DE LA CARRERA PARA BATIR EL RÉCORD DE #ABUDHABIGP 2022

Las leyendas del rock Def Leppard han confirmado que actuarán el domingo por la noche en los Conciertos Post-Carrera de Yasalam de este año, tras el final de la temporada de F1.

El ganador del premio BRIT y aclamado artista de rap de Reino Unido, Dave, se encargará de emocionar al público el jueves 17 de noviembre

Los artistas se unen a Swedish House Mafia y Kendrick Lamar para completar el cartel de artistas del #AbuDhabiGP para el mayor fin de semana de deporte y entretenimiento de la región

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 28 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- A falta de menos de tres semanas para el final del calendario de la Fórmula 1 2022, la emoción por el final de la temporada está creciendo, ya que Abu Dhabi Motorsports Management y Flash Entertainment han anunciado hoy que el icónico grupo británico Def Leppard bajará el telón el domingo 20 de noviembre en el FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022, y Dave tocará en el concierto posterior a la carrera de Yasalam el jueves 17 de noviembre.

Como colofón a un cartel de cuatro días repleto de superestrellas de la música mundial, los dos artistas de talla mundial se unen al artista ganador de varios premios Grammy, Kendrick Lamar, y al trío de hip hop nominado a varios Grammy, Swedish House Mafia, que actuarán en Etihad Park, el centro de entretenimiento de la isla de Yas.

La noticia llega en el momento en que el mayor fin de semana de entretenimiento de Oriente Medio se prepara para acoger al mayor número de asistentes a la carrera y traer una vez más al mundo a los EAU, consolidando aún más la reputación global del emirato como centro de eventos deportivos y de excelencia.

Con más de 110 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y dos prestigiosos Premios Diamante en Estados Unidos, los integrantes del Rock & Roll Hall of Fame® 2019, Def Leppard, siguen siendo una de las fuerzas más importantes de la música rock. La influyente carrera de Def Leppard incluye numerosos singles de éxito y rompedores álbumes multiplatino -incluyendo dos de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, Pyromania e Hysteria, que capturan los temas legendarios del grupo, y reúnen éxitos clásicos de Leppard como Rock of Ages, Pour Some Sugar on Me y Foolin.

El artista de rap británico Dave encabezará el cartel del jueves, cuyo álbum de debut en 2019, Psychodrama, fue aclamado por la crítica, ganando el prestigioso Mercury Prize y siendo nombrado "Álbum del Año" en los BRIT Awards. El productor, músico y compositor británico también ha colaborado con Drake y AJ Tracey.

Saif Al Noaimi, consejero delegado de Abu Dhabi Motorsports Management, dijo: "Con el fin de semana de la carrera casi encima, estamos absolutamente encantados de anunciar dos artistas más que construyen un fantástico festival de cuatro días de superestrellas de la música mundial que entretendrán a nuestro mayor público. El entretenimiento fuera de la pista, que complementa perfectamente la acción en la pista, tiene algo que ofrecer a todos los asistentes a la carrera, y estamos seguros de que la 14ª edición del Abu Dhabi Grand Prix permitirá a los visitantes de todo el mundo crear unos recuerdos muy especiales".

"Nuestra renovada hospitalidad, los nuevos productos de las tribunas y los Conciertos Post-Carrera continúan construyendo uno de los mejores eventos del Grand Prix del mundo y esperamos dar la bienvenida a miles de fans de la F1 a la isla de Yas, el hogar regional del deporte y el entretenimiento internacional y el lugar de encuentro de los campeones".

John Lickrish, consejero delegado de Flash Entertainment, añadió: "Estamos encantados de completar el cartel de los Conciertos de Yasalam después de la carrera de este año con dos artistas que abarcan múltiples géneros y cada uno aporta algo diferente a la celebración anual del deporte del motor y el entretenimiento en Abu Dhabi. Como pioneros del entretenimiento, nuestro compromiso de diversificar la oferta de Yasalam cada año garantiza que nos dirigimos a un público lo más amplio posible, atendiendo a una multitud de gustos musicales y creando experiencias que no se pueden perder para los aficionados a la F1. El anuncio de Def Leppard y Dave sin duda responde a nuestras ambiciones".

