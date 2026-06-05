Del hospital a oyentes en 42 países: la historia detrás de "Nuestro Verano"

El artista hispano-neerlandés Joey Arnoldo conquista al público internacional con su éxito veraniego "Nuestro Verano"

"Hace un año estaba en un hospital. Hoy, una canción que nació allí llega a oyentes en 42 países."

DÉNIA, España y BREDA, Países Bajos, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El artista hispano-neerlandés Joey Arnoldo está llamando la atención a nivel internacional gracias a su sencillo Nuestro Verano. En poco tiempo, la canción ha acumulado más de 4 millones de visualizaciones en TikTok y actualmente se escucha en 42 países. España, Países Bajos, Alemania y Francia se encuentran entre los mercados donde la canción está teniendo una mayor acogida.

Dutch-Spanish artist Joey Arnoldo reaches an international audience with summer hit “Nuestro Verano”

Joey Arnoldo es el nombre artístico de Jerry Anholt. El músico neerlandés, residente en España desde hace años, no es un desconocido en el mundo de la música. Durante los años noventa consiguió siete entradas en el Top 100 neerlandés y trabajó como productor y compositor para diversos artistas.

La historia detrás de Nuestro Verano hace que el éxito de la canción sea aún más especial. El tema nació durante una estancia hospitalaria en la ciudad alicantina de Denia.

"El año pasado pasé por un momento difícil y terminé en el hospital. Con mi teclado y mi ordenador portátil empecé a escribir música. Cuando hice escuchar la primera versión de Nuestro Verano, el personal sanitario reaccionó inmediatamente con entusiasmo: '¡Suena muy bien, Jerry!'. Aquellas palabras me dieron mucha confianza."

Posteriormente, el sencillo fue lanzado de forma totalmente independiente, sin el respaldo de una gran discográfica. Desde entonces, Anholt recibe mensajes a diario procedentes de diferentes partes del mundo.

"A veces todavía me cuesta creerlo. Recibo mensajes desde Australia, Costa Rica y muchos otros países. Cada día veo aparecer nuevos países en las estadísticas."

Según los datos más recientes, Nuestro Verano ya se escucha en 42 países. Además, los contenidos relacionados con la canción han generado más de 4 millones de visualizaciones en TikTok. También en España continúa creciendo el interés por el tema, que cada vez suena más en tiendas, restaurantes y otros espacios públicos.

Con el verano de 2026 apenas comenzando, todo apunta a que el interés por Nuestro Verano seguirá aumentando. Los próximos meses mostrarán hasta dónde puede llegar la expansión internacional de esta canción.

Sobre Joey Arnoldo

Joey Arnoldo es el nombre artístico de Jerry Anholt. Músico, productor y compositor neerlandés afincado en España, lleva décadas dedicado profesionalmente a la música. En los años noventa logró varios éxitos en los Países Bajos y colaboró con numerosos artistas. Su nuevo sencillo, Nuestro Verano, está disponible en las principales plataformas de streaming y ya se escucha en 42 países.

https://joeyarnoldo.com/

Nuestro Verano está disponible en todas las principales plataformas de streaming.

Joey Arnoldo - Nuestro verano (Official Music Video)