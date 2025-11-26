DXC nombrado "Socio Internacional de Transformación" en los Premios Europeos de Tecnología

ROMA, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor líder mundial de servicios tecnológicos, ha sido reconocido como Socio Internacional de Transformación en los Premios a la Excelencia Tecnológica Global 2025. Este reconocimiento subraya el liderazgo continuo de DXC en el impulso de la transformación digital y la generación de un impacto empresarial medible a nivel mundial.

DXC Technology Logo

El premio, organizado por el Instituto de Excelencia Profesional y Empresarial, reconoce a las empresas que destacan en el avance tecnológico y el fomento de la innovación. La ceremonia de este año se celebrará en Roma a finales de noviembre y reunirá a líderes tecnológicos globales para reconocer a las organizaciones que generan un impacto duradero.

DXC fue reconocido por su papel fundamental en la modernización de sus clientes, sus soluciones digitales innovadoras, su compromiso con la sostenibilidad y su capacidad para impulsar a organizaciones de todo el mundo a alcanzar el éxito en un panorama digital en rápida evolución. Esto incluye iniciativas recientes como el marco Xponential de DXC, diseñado para acelerar los resultados de la IA empresarial.

"Ser galardonados por tercer año consecutivo, cada vez en una categoría diferente, es un testimonio de la experiencia, la dedicación y la visión de nuestros equipos globales", afirmó Juan Parra, director general de DXC Technology en Europa. "Refleja nuestro compromiso de impulsar la innovación y ayudar a las organizaciones a afrontar con éxito procesos complejos de transformación".

Este año, DXC continúa su racha ganadora en los Premios a la Excelencia Tecnológica Global, marcando tres años consecutivos de reconocimiento en diferentes categorías. En 2023, DXC fue nombrado Socio del Año en Transformación Digital, tras su colaboración con la Comisión Europea y varios Estados Miembros en la regulación y políticas de IA, junto con su creciente presencia en políticas públicas en el Reino Unido. En 2024, DXC recibió el premio a la Empresa del Año, en reconocimiento a su continua influencia en la formulación de políticas tecnológicas globales, incluyendo la presentación de evidencia escrita sobre tecnologías cibernéticas, cuánticas y otras tecnologías emergentes ante las administraciones de la ONU, el Parlamento del Reino Unido, Estados Unidos y la UE.

Para más información sobre los Premios a la Excelencia Tecnológica Global y la lista completa de ganadores, visite los Premios Europeos. Más información en dxc.com.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un proveedor líder mundial de servicios de tecnología de la información. Somos un socio operativo de confianza para muchas de las organizaciones más innovadoras del mundo, creando soluciones que impulsan el progreso de industrias y empresas. Nuestros expertos en ingeniería, consultoría y tecnología ayudan a los clientes a simplificar, optimizar y modernizar sus sistemas y procesos, gestionar sus cargas de trabajo más críticas, integrar inteligencia artificial en sus operaciones y priorizar la seguridad y la confianza. Obtenga más información en dxc.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2832101/DXC_Technology_Company_DXC_Named__International_Transformation_P.jpg