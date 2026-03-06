easyTrain se une a la red de marca blanca de Omio

La nueva asociación B2B amplía la distribución de trenes y autobuses en toda la familia de marcas easy

BERLÍN, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Omio, la plataforma líder en reservas de viajes multimodales, ha anunciado hoy una asociación B2B con easyTrain (easyTrain.com), parte de la emblemática familia de marcas easy, dirigida por el renombrado empresario Sir Stelios Haji-Ioannou. Lanzada a finales de 2025, la asociación permite a easyTrain ofrecer una gama más amplia de opciones de tren y autobús gracias a la tecnología y el inventario líderes en el sector de Omio. Impulsada por la solución de marca blanca de Omio y con la distintiva identidad de easy, la colaboración hace que encontrar y reservar viajes sea aún más sencillo para los clientes del universo easy.

Jean-Francois Bessiron, director de B2B de Omio, ha declarado: "Estamos muy contentos de ampliar nuestra oferta de productos B2B con easyGroup. Esta asociación supone un hito importante y se basa en valores compartidos y el compromiso de ofrecer a los consumidores opciones de viaje sin complicaciones. Al combinar nuestra tecnología con el alcance de la marca easy, podemos atender al público viajero de easy, al tiempo que ofrecemos una experiencia de reserva fluida y fiable."

Sir Stelios Haji-Ioannou, creador y propietario de la familia de marcas easy, ha declarado: "La marca easy es sinónimo de valor añadido para los viajeros desde hace más de treinta años. Estamos encantados de asociarnos con Omio para ofrecer reservas online y acceso a excelentes tarifas a través de easyTrain.com. Ahora, los pasajeros pueden buscar, comparar y reservar viajes en tren por el Reino Unido y Europa a través de una interfaz sencilla y fácil de usar."

Acerca de Omio B2B Partnerships

A través de sus soluciones B2B, Omio proporciona acceso a un inventario de transporte global unificado y completo, que incluye trenes, autobuses, vuelos y ferries de miles de operadores de todo el mundo. Los socios pueden ofrecer viajes unimodales, multimodales o con rutas fijas gracias a las funciones de reserva, pago y gestión de billetes de Omio.

Las principales marcas mundiales, tanto dentro como fuera del sector de los viajes, confían en Omio B2B Partnerships. Entre los socios actuales se encuentran Uber, Kayak, Google, Iryo Conecta y LNER.

Omio B2B permite a los socios integrar perfectamente el contenido de viajes en sus plataformas a través de potentes API y soluciones de marca blanca. Aprovechando la amplia red de proveedores creada a través de las operaciones B2C de Omio, los socios pueden distribuir contenido de viajes multimodales a gran escala.

La solución de marca blanca de Omio ofrece una forma rápida y flexible de ofrecer contenido de viajes global bajo la propia marca de los socios, con idiomas, divisas e inventario multimodal localizados, sin necesidad de crear una infraestructura compleja.

Acerca de Omio

Desde su fundación en 2013, el Grupo Omio ha ayudado a los clientes a descubrir nuevas formas de viajar. Gracias a sus dos plataformas interconectadas, Omio y Rome2Rio, Omio es la plataforma de viajes multimodales líder en el mundo para buscar, comparar y reservar. Omio B2B Partnership ofrece servicios a agencias de viajes online y proveedores de movilidad con soluciones empresariales a medida. Omio apoya a sus clientes en su deseo de explorar Europa, Estados Unidos, Canadá, el sudeste asiático y Brasil en tren, autobús, avión y ferry. Omio vende más de 100.000 billetes al día, cuenta con más de 430 empleados de más de 50 países y tiene oficinas en Berlín, Praga, Melbourne, Bangalore y Singapur. El Grupo Omio ofrece a sus clientes viajes que les emocionan. omio.com

Acerca de easyGroup

easyGroup (easy.com) es el creador y propietario de la familia de marcas easy®. easyGroup tiene como objetivo crear, poseer y gestionar la marca easy asociándose con los socios comerciales adecuados en sus sectores. Mediante la concesión de licencias del nombre easy, easyGroup genera unos ingresos por royalties relativamente pequeños pero estables, y la mayor parte de los beneficios de easyGroup se donan a organizaciones benéficas a través de la Fundación Filantrópica Stelios (Stelios.org). Stelios y easyGroup han donado hasta ahora más de 100 millones de euros a organizaciones benéficas a través de la Fundación Filantrópica Stelios.

