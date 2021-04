EdgeConneX amplía presencia mundial con su primer centro de datos en España, ubicado en Barcelona

Está previsto que el centro de datos de EdgeConneX Barcelona, que alojará y dará servicios a múltiples clientes, esté listo para entrar en funcionamiento en el cuarto trimestre de 2021 con un proveedor global de servicios de TI e integrador de sistemas como su primer inquilino de tipo ancla. La instalación hospedará aplicaciones esenciales destinadas a los clientes, proporcionando servicios vitales de acceso a la nube y a contenidos de forma local, incluyendo opciones de nube privada, nube híbrida y nube múltiple.

"Como segunda ciudad más grande de España, Barcelona ha pasado a ser un hub digital para las comunicaciones y la innovación tecnológica en España", ha comentado Daniel Bizo, analista de investigación sénior de 451 Research, parte de S&P Global Market Intelligence. "Las inversiones recientes realizadas para los proyectos de cable submarino, junto a la capacidad adicional de infraestructura de centro de datos han servido para posicionar a Barcelona, al igual que Madrid, dentro de una trayectoria que, de mantenerse, dejará de ser un centro local para adquirir una importancia muy superior dentro de la red de tecnología mundial dedicada a la infraestructura digital"1.

"La región de Sant Boi, Barcelona y toda Europa están muy bien posicionados para convertirse en el próximo gran hub digital", destacó Lluïsa Moret Sabidó, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat. "La instalación del centro de datos EdgeConneX proporcionará los servicios en la nube y la conectividad necesarios a nuestra comunidad empresarial, abriendo al mismo tiempo la posibilidad de generar nuevos empleos e impulsar nuestra economía local y regional."

