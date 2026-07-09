Eightco Holdings informa que sus activos totales ascienden a aproximadamente 397 millones de dólares

A fecha de 8 de julio de 2026 a 6:00 p.m. ET, las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de SPV) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,39 dólares por WLD (según Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) y aproximadamente 149 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de tenencias de aproximadamente 397 millones de dólares.

Principales titulares que marcan la pauta informativa:

La dirección de ORBS considera que la cartera de tesorería de la compañía contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro sistema financiero digital y basado en la IA. Los titulares más importantes de esta semana incluyen:

OpenAI anunció que lanzará públicamente sus modelos GPT-5.6 Sol, Terra y Luna el 9 de julio de 2026. Según OpenAI, GPT-5.6 Sol es su "modelo más potente hasta la fecha" y es más capaz en codificación, biología y ciberseguridad (CNBC).





El 8 de julio se anunció que OpenAI Deployment Company acordó adquirir Northslope, una empresa de IA aplicada. Esta operación amplía el equipo de Deployment Company a cientos de ingenieros de despliegue avanzado (FDE) que trabajan junto a los clientes para desarrollar sistemas de IA dentro de sus organizaciones. Esto pone de manifiesto cómo la carrera por la IA podría definirse por quién consiga que las empresas utilicen sus herramientas de IA, en lugar de por el lanzamiento de nuevos modelos (Axios).





El 7 de julio, ABC anunció que MrBeast aparecerá como inversor invitado en la temporada 18 de Shark Tank este otoño. Esta aparición marca el debut del creador con más suscriptores del mundo como inversor en el programa (ABC).





El 6 de julio, World abrió su tienda insignia en Londres, donde los visitantes pueden aprender sobre los beneficios de la prueba privada de humanidad y verificar su humanidad a través de un Orb (World).





A finales de este mes, el 24 de julio de 2026, la cantidad de WLD que ingresa al mercado cada día disminuirá automáticamente en un 43%, de aproximadamente 5,1 millones a aproximadamente 2,9 millones de tokens por día, al finalizar el período de lanzamiento más importante de tres años del token (World Foundation). Este cronograma se estableció en el documento técnico de World al inicio del token. La Compañía posee 283.452.700 WLD, aproximadamente el 8,1% de todos los WLD en el mercado actualmente y la mayor posición divulgada públicamente en el mundo. Esta posición no cambia el 24 de julio; lo que cambia es que la oferta de WLD continuará aumentando, pero la tasa de aumento de la oferta después del 24 de julio será aproximadamente la mitad del ritmo anterior.

"Prácticamente cada semana, las capacidades e innovaciones de la IA siguen asombrando a los mercados", afirmó Thomas "Tom" Lee, miembro del Consejo de Administración de Eightco. "El próximo lanzamiento de GPT-5.6 por parte de OpenAI y la adquisición de Northslope demuestran que la siguiente fase de la IA no solo consiste en crear modelos más capaces, sino también en impulsar su adopción a gran escala en las empresas".

"En cuanto a World, consideramos que su expansión a Londres refleja la creciente importancia de la identidad digital fiable a medida que la IA se integra cada vez más en la vida cotidiana. Creemos que ORBS se encuentra en una posición privilegiada gracias a su exposición tanto a OpenAI como a World, dos plataformas que están ayudando a definir el futuro de la inteligencia artificial y la infraestructura necesaria para respaldarla", añadió Lee.

Eightco: Exposición a las principales megatendencias

Eightco se estructura en torno a tres megatendencias que la compañía prevé que darán forma a la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con posiciones en cada tendencia a través de inversiones indirectas en OpenAI (23% de las tenencias de tesorería de ORBS), Worldcoin (28%) y Beast Industries (5%).

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con exposición a participaciones accionariales en la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 28% de los activos propios, una de las concentraciones más altas divulgadas de cualquier vehículo cotizado.

ChatGPT, la aplicación para consumidores de OpenAI, es la aplicación de IA para consumidores número 1 en todo el mundo (Sensor Tower) y superó los 900 millones de usuarios activos semanales en febrero de 2026, lo que la convierte en la tecnología de consumo de más rápido crecimiento de la historia (UBS via Reuters).

Identidad digital — Token WLD

Eightco posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,1% de la oferta circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y aproximadamente el 28% de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de Prueba de Humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la Fundación World. Sus dispositivos Orb emiten una identificación World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único, no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan una tarifa por cada verificación, mientras que la verificación del usuario final sigue siendo gratuita. Tanto los emisores de credenciales como el protocolo World monetizan la autenticación humana verificada. World identifica una oportunidad de ingresos potenciales combinados de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, que abarcan la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA con agentes (según Tools for Humanity).

Creator Economy — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, lo que representa aproximadamente el 5% de sus activos propios.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de venta directa al consumidor del mundo, con una base de seguidores combinada de más de 500 millones en diversas plataformas, liderada por MrBeast, la persona más vista en YouTube a nivel global. A medida que la IA convierte la producción de contenido en un bien de consumo, la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa y que está implementando una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su tipo, proporcionando a los inversores una exposición indirecta, a través de un solo símbolo, a tres de las tendencias que definen este ciclo: la inteligencia artificial mediante su inversión indirecta en OpenAI, la identidad digital a través de su posición como el mayor poseedor público de WLD y del protocolo Proof of Human, y la economía de los creadores a través de su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Respaldada por inversores institucionales líderes como Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes.

Para más información:

X: @iamhuman_orbs

Sitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa en Nasdaq. ORBS ofrece exposición indirecta a: OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,1% de la oferta circulante y la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial.

¿Qué es Proof of Human?

Proof of Human es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona real y única, no un bot ni un agente de IA. Constituye la infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio basado en agentes y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor poseedor institucional de Worldcoin (WLD), el token que impulsa la red Proof of Human de World.

¿Quién es el consejero delegado de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el consejero delegado de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). El consejo de administración de la compañía incluye a Tom Lee (socio gerente y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) y, como asesor del consejo, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos podrían considerarse prospectivas, incluidas, sin limitación, declaraciones sobre: las expectativas de la compañía de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores darán forma a la próxima década de innovación; la creencia de la compañía de que su cartera de tesorería contiene algunos de los componentes más críticos para el futuro sistema financiero digital y de IA; declaraciones sobre el potencial de una cotización directa o una oferta pública inicial de OpenAI después de la presentación de un formulario S-1 confidencial; declaraciones de que la verificación de prueba de humanidad proporciona infraestructura fundamental para redes sociales, banca, comercio agente y cualquier sistema que requiera "una persona, una cuenta" en la era de la IA de agentes; declaraciones sobre la oportunidad de ingresos potenciales de World de 6,35 billones de dólares en industrias que abarcan banca, comercio electrónico, juegos, redes sociales e IA de agentes; declaraciones sobre la posición de la Compañía como el mayor poseedor institucional divulgado públicamente de WLD a nivel mundial; declaraciones de que la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos a medida que la IA mercantiliza la producción de contenido; declaraciones sobre la construcción por parte de la Compañía de la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes; declaraciones sobre la inclusión de Worldcoin (WLD) en Robinhood, lo que amplía el acceso a millones de usuarios; declaraciones sobre las capacidades y el lanzamiento previsto de los modelos GPT-5.6 Sol, Terra y Luna de OpenAI; declaraciones sobre la importancia de la adquisición de Northslope por parte de OpenAI Deployment Company para la adopción de la IA empresarial; declaraciones sobre la creciente importancia de la identidad digital de confianza a medida que la IA se integra en la vida cotidiana; declaraciones sobre la reducción prevista en el crecimiento de la oferta de WLD después del 24 de julio de 2026; declaraciones sobre el posicionamiento único de la Compañía a través de su exposición a las plataformas OpenAI y World; y declaraciones sobre la creencia de OpenAI de que GPT-5.6 Sol es su "modelo más fuerte hasta la fecha". Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen tales términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de rendimiento futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluidos, sin limitación: la incapacidad de la compañía para dirigir la gestión u operaciones de negocios privados en los que la compañía no es un accionista controlador, incluidos OpenAI y Beast Industries; riesgo de pérdida o depreciación en las inversiones estratégicas de la compañía, incluida su posición indirecta en acciones de OpenAI (mantenidas a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en acciones de Beast Industries; la capacidad de la compañía para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la compañía o de otro modo retrasen el despliegue de capital; incapacidad para obtener el capital adecuado para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podría afectar materialmente el valor de las tenencias de tesorería de la Compañía; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impactan negativamente en los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología Proof-of-Human y la red World; incertidumbre con respecto al ritmo y la trayectoria del despliegue de IA agente en aplicaciones empresariales y de consumo; incertidumbre con respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI, desarrollos de modelos de negocio y el momento o éxito de cualquier IPO; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para lograr sus proyecciones de crecimiento; competencia en los mercados de identidad digital e infraestructura de IA; dependencia de fuentes de terceros para la valoración de ciertas inversiones; incertidumbre con respecto al éxito continuo de MrBeast y el rendimiento del modelo de negocio impulsado por creadores de Beast Industries; riesgos relacionados con las posiciones concentradas de la Compañía en ciertos activos digitales e inversiones en empresas privadas; cambios en las posturas públicas y gubernamentales sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial; riesgos relacionados con el momento, las características y la recepción comercial de los lanzamientos de modelos de OpenAI; y riesgos de que la dinámica de la oferta de WLD no genere los efectos de mercado previstos. Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, y otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos de la SEC disponibles públicamente. Toda la información en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto según lo exija la ley.