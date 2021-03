El informe El Estado del Reciclaje de Plásticos 2021 de Hi-Cone identifica oportunidades para lograr una economía circular

ITASCA, 23 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Hi-Cone, proveedor líder en sistemas de multienvase para la industria global de bebidas tanto de cerveza como de bebidas no alcohólicas y, proveedor de soluciones de empaque sostenible para las principales empresas de bienes de consumo, ha publicado su segundo informe anual El Estado del Reciclaje de Plásticos 2021 (The State of Plastic Recycling en inglés). Como en 2020, Hi-Cone nuevamente realizó el estudio por medio de la firma internacional de investigación de mercado y análisis de datos YouGov.

Para este segundo informe, la investigación se expandió para determinar el grado de comprensión del público sobre el término "economía circular"; para determinar mejor el nivel de intención para reciclar; si la participación del público en el reciclaje coincide con sus intenciones; a qué grupos, instituciones y organismos recurre la gente para encontrar soluciones de reciclaje; y cómo estas organizaciones pueden dirigir mejor sus esfuerzos para aumentar el compromiso del público.

"Se ha avanzado considerablemente en la reducción de los residuos de plástico mediante una infraestructura sólida de reutilización y reciclaje", afirma el Presidente de Grupo, Equipos de Embalaje y Plataforma de Consumibles, Shawn Welch. "La información contenida en este nuevo informe ayudará a los grupo clave identificados a acelerar aún más la transición de una economía tradicional y lineal, en la que los productos usados simplemente se convierten en residuos, a una economía circular mucho más vibrante y sostenible".

El informe El Estado del Reciclaje de Plásticos 2021 se basó en los resultados del estudio con 5,000 adultos en Estados Unidos, México, España y Reino Unido. Se enfocó en sus comportamientos, conocimientos y actitudes hacia el reciclaje de envases de plástico y otros aspectos clave para una economía circular de plásticos.

En los cuatro países, los participantes identificaron grupos clave (fabricantes de empaque, compañías de bienes de consumo, el gobierno y los consumidores mismos ) como responsables de un reciclaje efectivo para el plástico. Los consumidores también indicaron una responsabilidad compartida entre estos grupos principales para ampliar el conocimiento e influir en el comportamiento para lograr así una economía circular.

La necesidad de una formación continua y de un mayor acceso a programas e instalaciones surgió como tema central entre los participantes. El 31% de los encuestados tienen confianza en que comprenden el significa del término "economía circular". Más de la mitad (61%) dijo que reciclaba tres cuartos de sus residuos de plástico. A lo largo de todas las zonas geográficas, la proporción de participantes en el reciclaje con relación a los no participantes es de nueve a uno. Más de tres cuartas partes (78%) de los participantes manifestaron que un mayor número de instalaciones u orientación influiría positivamente en ellos para reciclar el plástico más frecuentemente. Estos resultados indican la posibilidad de que los grupos clave de la industria sigan educando e involucrando al público, así como el potencial entre los consumidores para aumentar la participación.

Hi-Cone, que lleva mucho tiempo apoyando la economía circular del plástico, ha dado pasos considerables en su propio camino hacia la sostenibilidad. Entre ellos se encuentra la formación de varias asociaciones, incluida una asociación de reciclaje con TerraCycle® en el Reino Unido, con Avangard Innovative en los Estados Unidos, y el lanzamiento de su producto elaborado con más de 50% de contenido reciclado posconsumo, RingCycles™, el cual reduce el uso de plástico virgen de la empresa a más de la mitad. Al publicar el informe cada año, Hi-Cone pretende ofrecer un recurso completo y actualizado para apoyar sus propios esfuerzos de sostenibilidad, así como los de la industria de los envases y de todo el mundo.

Shawn Welch concluye que: "A medida que se desarrolla el año 2021, la gente se readaptará a la vida en un mundo pospandemia, experimentando muchos cambios; algunos menores, otros profundos. Entre ellos destacará la necesidad siempre presente de más acciones para lograr una economía circular eficiente y eficaz para el plástico. Trabajando juntos, mediante la aplicación enfocada y decidida de las recomendaciones presentadas en el Informe 2021 de Hi-Cone, todos podemos hacer realidad estos objetivos sumamente importantes".

Sobre Hi-Cone

Hi-Cone es el proveedor líder de multipackaging sostenible para la industria global de bebidas tanto de cerveza como de bebidas no alcohólicas, proporcionando soluciones de empaque sostenibles para las principales empresas de bienes de consumo envasados (CPG, Consumer Package Good). Hi-Cone se ha fijado el ambicioso objetivo de poder ofrecer una alternativa 100% reciclable, biodegradable o compostable para el año 2025. La compañía es consciente de que no puede hacerlo sola, necesita trabajar en colaboración con los consumidores, los gobiernos y la industria para satisfacer el deseo de los consumidores de reducir su uso de plástico y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030.

Su objetivo es contribuir en la educación de los consumidores acerca de cómo reducir el consumo de plástico y cómo reciclar para lograr el máximo desarrollo de la Economía Circular; un sistema destinado a eliminar los residuos y el uso continuo de los recursos. La compañía tiene alianzas, tanto con consumidores como con minoristas y expertos de la industria, para asegurar una contribución tangible y de gran impacto en los cambios necesarios para avanzar hacia la economía circular a través de sus continuas innovaciones en el diseño de envases y el desarrollo de materiales.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1460155/Hi_Cone_Logo.jpg

SOURCE Hi-Cone