Emiratos Árabes Unidos acogerá los primeros partidos de la NBA

Gracias a esta asociación, DCT Abu Dhabi, en el marco de "Visit Abu Dhabi", la iniciativa de promoción turística de la capital de los EAU, será el socio turístico oficial de la NBA en China, Europa, Oriente Medio y el Norte de África.

Abu Dhabi acogerá partidos de pretemporada de la NBA empezando con dos partidos en octubre de 2022. Los equipos participantes y la sede se anunciarán más adelante. Los aficionados pueden registrar su interés en recibir más información visitando nba.com/abudhabi.

La asociación también incluirá una serie de eventos interactivos para los aficionados con apariciones de jugadores actuales y antiguos de la NBA, el lanzamiento de Ligas Jr. NBA para niños y niñas en escuelas de los EAU que fomentan el trabajo en equipo y la inclusión, una serie de Clínicas NBA Fit que promueven la salud y el bienestar, y un evento de exhibición de la NBA 2K League.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente del DCT Abu Dhabi, dijo: "El anuncio de hoy demuestra aún más la posición del emirato como sede de primer nivel para el deporte mundial y para atraer a los mejores talentos. Dado que Abu Dhabi se ha comprometido a seguir desarrollándose como un destino mundial dinámico, la incorporación de la NBA a nuestra impresionante cartera de eventos deportivos y de entretenimiento durante todo el año no hace sino reforzar la posición de la capital de los EAU como centro de excelencia deportiva. Esperamos que la NBA desempeñe un papel integral en el desarrollo de jóvenes talentos y estilos de vida saludables a nivel de base, el corazón de la estrategia de los EAU, que pone gran énfasis en la potenciación de la juventud y la construcción de un futuro sostenible para la nación y las generaciones futuras".

"Mientras celebramos la temporada del 75º aniversario de la NBA, la asociación con DCT Abu Dhabi para llevar los primeros partidos y eventos de la NBA y la NBA 2K League a los Emiratos Árabes Unidos marca un hito importante en el continuo crecimiento global del baloncesto", dijo el Comisario Adjunto y Director de Operaciones de la NBA, Mark Tatum. "Abu Dhabi es un vibrante centro multicultural con una trayectoria demostrada como sede de eventos deportivos de clase mundial, y esta asociación no sólo traerá la experiencia de la NBA y la NBA 2K League en vivo a los aficionados de Oriente Medio, sino que también creará oportunidades para que los niños y niñas aprendan los fundamentos y los valores fundamentales del juego a través de una variedad de programación de base y eventos para los aficionados."

Durante la temporada 2021-22 de la NBA, los partidos y la programación de la NBA llegarán a los aficionados de 11 países de Oriente Medio. Los aficionados de Oriente Medio podrán acceder a un amplio abanico de vídeos, noticias, estadísticas, resultados y contenidos digitales originales en árabe en el destino oficial de la NBA en Internet. Los aficionados de la región también pueden ver todos los partidos de la NBA en directo y a la carta en NBA League Pass, el servicio de suscripción a partidos en directo de la liga.

Abu Dhabi ha demostrado constantemente su capacidad para acoger eventos deportivos de categoría mundial. Iniciativas pioneras como el "Go Safe Certification" de DCT Abu Dhabi ponen de manifiesto el compromiso inquebrantable de la ciudad con la salud y la seguridad de la comunidad y los visitantes, al tiempo que le permiten seguir celebrando los mejores eventos deportivos en directo. Para más información sobre Abu Dhabi, visite: https://visitabudhabi.ae/en/campaign/time-is-now.

Acerca de the Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) impulsa el crecimiento sostenible de los sectores de la cultura y el turismo de Abu Dhabi, alimenta el progreso económico y ayuda a alcanzar las ambiciones globales más amplias de Abu Dhabi. Trabajando en colaboración con las organizaciones que definen la posición de los Emiratos como destino internacional de primer orden, DCT Abu Dhabi se esfuerza por unir el ecosistema en torno a una visión compartida del potencial de los Emiratos, coordinar los esfuerzos y las inversiones, ofrecer soluciones innovadoras y utilizar las mejores herramientas, políticas y sistemas para apoyar a las industrias de la cultura y el turismo.

La visión de DCT Abu Dhabi se define por la gente, el patrimonio y el paisaje del Emirato. Trabajamos para potenciar el estatus de Abu Dhabi como lugar de autenticidad, innovación y experiencias incomparables, representado por sus tradiciones vivas de hospitalidad, iniciativas pioneras y pensamiento creativo.

Acerca de la NBA

La NBA es un negocio global de deportes y medios de comunicación construido en torno a cuatro ligas deportivas profesionales: la National Basketball Association, la Women's National Basketball Association, la NBA G League y la NBA 2K League. La NBA y la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) también operan conjuntamente la Basketball Africa League (BAL). La NBA ha establecido una importante presencia internacional con juegos y programación disponibles en 215 países y territorios en más de 50 idiomas, y mercancía a la venta en más de 100.000 tiendas en 100 países de seis continentes. Las listas de la NBA al inicio de la temporada 2021-22 incluían un récord de 121 jugadores internacionales de 40 países. Los activos de NBA Digital incluyen NBA TV, NBA.com, la NBA App y NBA League Pass. La NBA ha creado una de las mayores comunidades de redes sociales del mundo, con 2.100 millones de "me gusta" y seguidores a nivel global en todas las plataformas de la liga, los equipos y los jugadores. A través de NBA Cares, la liga aborda importantes problemas sociales colaborando con organizaciones de servicio a la juventud reconocidas internacionalmente que apoyan la educación, el desarrollo de la juventud y la familia, y causas relacionadas con la salud.

