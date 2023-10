España cautiva como invitada a la Bienal de Artesanía de Cheongju 2023

- España como invitada a la Bienal de Artesanía de Cheongju 2023 cautiva a los visitantes con la Semana de la Cultura Española

CHEONGJU, Corea del sur, 12 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- La Bienal de Artesanía de Cheongju 2023 hipnotiza a la audiencia con los encantos de España, país anfitrión de la [Exposición del País Invitado], a través de la Semana de la Cultura Española.

Este evento, que comenzó con una actuación de flamenco el 8 de octubre (domingo), es una oportunidad única para apreciar la cultura diversa de España, país anfitrión invitado de la Bienal de Artesanía de Cheongju de este año.

El baile flamenco interpretado por la bailaora coreana Lola Chang, galardonada con la Orden del Mérito Civil, la máxima condecoración concedida por el gobierno español, encendió en más de 1.500 espectadores la curiosidad y la pasión por España, la tierra de la pasión y la ritmos trepidantes, pasos intensos y actuaciones escénicas dinámicas y encantadoras.

TRUJILLANO QUISPE, Milagros Del Pilar de Perú dijo: "Aunque he visto baile flamenco antes, la actuación de hoy fue realmente fabulosa. La artesanía española también es increíble. Creo que hoy es el mejor día que he tenido en mucho tiempo".

Además del espectáculo de flamenco, la Semana de la Cultura Española continúa con la proyección de un documental sobre Salvador Dalí, uno de los pintores surrealistas españoles más conocidos del siglo XX, una experiencia culinaria española, una conferencia especial sobre la arquitectura española y una Interpretación de guitarra gitana.

En la Bienal de Artesanía de Cheongju 2023, 31 artistas elegidos por Fundesarte (Fundación Española para la Innovación en la Artesanía) exhiben más de 150 obras de arte bajo el tema 'Alma + Materia'. Los artistas incluyen a Idoia Cuesta, la creadora detrás de la artesanía en cuero de las colecciones de pasarela y ropa de la marca de lujo Loewe, y otros artistas artesanos de Madrid, Barcelona y Bilbao.

La Bienal de Artesanía de Cheongju 2023, que abarca la Exposición Principal, la Exposición del País Invitado (España), el Concurso Internacional de Artesanía y la Bienal Abierta (Bienal Infantil, Festival Eoma-Eoma), se podrá disfrutar en la Fábrica de Cultura de Cheongju, Cheongju, en la República de Corea hasta el 15 de octubre.

