ESSCA abrirá un nuevo campus en Málaga

ANGERS, Francia, 20 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- La Escuela de Negocios ESSCA ha anunciado formalmente que instaurará un campus en Málaga (España). ESSCA, que cuenta con la triple acreditación internacional, tiene previsto comenzar su andadura en el sur de España en septiembre de 2023, coincidiendo con el inicio del curso académico 2023-2024. ESSCA utiliza una estrategia multicampus, que incluye los campus de Angers, localidad donde está radicada, y de otras cinco ciudades francesas: Aix-en-Provence, Burdeos, Lyon, París y Estrasburgo.

Como parte del plan estratégico Odyssée 20/24 ––puesto en marcha por ESSCA para refrendar su compromiso de alcanzar, de aquí a 2030, unas óptimas condiciones de funcionamiento, investigación y aprendizaje en el sector europeo de la educación superior–– ESSCA está impulsando con fuerza la internacionalización de sus actividades. Así, el nuevo campus de Málaga se convertirá en el tercer campus internacional de la Escuela, tras los de Budapest (Hungría) y Shanghái (China).

El 8 de septiembre, se anunció también la apertura de una oficina en Luxemburgo, uno de los centros financieros más importantes de Europa, y se presentó una nueva imagen corporativa.

Un nuevo campus en una ciudad en auge

Con esta apertura en el sur de España, ESSCA diversifica su presencia geográfica añadiendo una ubicación sumamente atractiva. Málaga no solo destaca por su indiscutible encanto, sino que es también una localización estratégica. La ciudad es una puerta al sur de Europa, pero también un puente a América Latina y al norte de África.

En paralelo al excepcional funcionamiento del Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga está viviendo un momento de gran auge económico. La ciudad se ha convertido, de hecho, en un polo de atracción para la industria tecnológica global.

Con conexiones a más de 60 países y vuelos a la mayoría de las ciudades donde ESSCA está ya presente, el aeropuerto internacional de Málaga es un activo crucial para la ciudad. La conectividad nacional ––el AVE a Madrid tarda poco más de dos horas y media–– es también excelente.

La opción de aprender el idioma local en un contexto hispanohablante, parte integral de la experiencia diaria del alumnado de ESSCA, facilitará además la mejora de sus competencias lingüísticas.

En septiembre de 2023, el nuevo campus de ESSCA acogerá estudiantes de intercambio, tanto de ESSCA como de su red internacional de instituciones colaboradoras. Está previsto que los nuevos programas de grado y posgrado empiecen a impartirse en septiembre de 2024.

Compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa

La ambiciosa estrategia de internacionalización de ESSCA incluye un plan de reducción de emisiones de carbono. ESSCA se ha comprometido a que sus campus sean neutros en carbono de aquí a 2035. El campus de Málaga, por tanto, nacerá con la sostenibilidad como un factor clave de su diseño y una parte estructural de su oferta formativa.

El enfoque de ESSCA respecto a la responsabilidad social corporativa es holístico e incluye programas de participación orientados al profesorado, el personal investigador y el estudiantado, planteados con el objetivo de conseguir un impacto social positivo, así como mecanismos internos para fomentar la diversidad y la inclusión social.

