Evanna Lynch, de la saga Harry Potter, estará en la Comic Con Portugal 2024

Comic Con Portugal anuncia a la actriz Evanna Lynch, conocida como Luna Lovegood en la saga "Harry Potter", como invitada a la edición del décimo aniversario.

GUIMARÃES, Portugal, 27 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Famosa por su interpretación en las últimas cuatro películas de la saga cinematográfica de Harry Potter (La Orden del Fénix, El Príncipe Mestizo y Las Reliquias de la Muerte: Partes 1 y 2), Evanna interpreta a Luna Lovegood. Un poco misteriosa, Luna juega un papel importante como aliada de Harry en la lucha final contra Voldemort. Perteneciente a la Casa Ravenclaw de Hogwarts y amante de los animales se convertiría en magizoóloga como Newt Scamander.

Evanna estará disponible el viernes 22 de marzo para reunirse con todos sus fans quienes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única interactuando en el Q&A, formulando preguntas, realizando fotos y consiguiendo autógrafos.

La carrera de Evanna comenzó a los 14 años y nunca abandonó la actuación. Ese año protagonizó "Under the Black Rock", en el Teatro Arcola de Londres, y formó parte del elenco de "My Name is Emily", obra nominada a varios premios y ganadora en el Festival de Cine de Galway. Protagonizó la serie Silent Witness 24 en 2021 e interpretará a Lucia Joyce en "James and Lucia", actualmente en producción. Su primer libro fue publicado en octubre de 2021, "THE OPPOSITE OF BUTTERFLY HUNTING" en el que confronta sus contradicciones internas y cómo superó el trastorno alimentario que puso en riesgo su vida.

Activista, profesional del cine y del teatro, de la televisión a los videojuegos, de los audiolibros y podcasts a los libros y los videojuegos, la polivalente irlandesa de 32 años difundirá la magia entre los fans de todos estos universos el 22 de marzo de 2024. La primera fase de La venta de entradas está a punto de finalizar. Los aficionados podrán aprovechar la ventaja de un mejor precio en sus entradas hasta finales de octubre.

Durante la Geek Week, que se desarrolla entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre, el público podrá degustar platos temáticos basados en la Cultura Pop en restaurantes de las ciudades de Oporto, Matosinhos y Gaia. La marca estará presente en las dos etapas de la Surf Cup de Matosinhos y en la exposición Cosplay de Oporto. Las iniciativas pasadas incluyen la celebración del Batman Day, con la proyección de la Batseñal en la Casa da Música, y la Presentación para la industria donde marcas y socios fueron informados de las novedades de la edición 2024 y donde se presentó la Agencia de Talentos "Popculture Agency (Artistas) anunciado para alquiler)". Comic Con Portugal es un evento que promueve la industria de la Cultura Pop en nuestro país. A través de una sinergia con los Ayuntamientos de Oporto, Matosinhos y Gaia, pretende ampliar la experiencia más allá del evento con una amplia gama de iniciativas que involucren al público de los municipios.

