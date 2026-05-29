Fairmont Hotels & Resorts debuta en el noroeste de Inglaterra con Fairmont Cheshire, The Mere

Fairmont Cheshire, The Mere ya acepta reservas a partir del 10 de julio, incluyendo la experiencia gastronómica en Gordon Ramsay at The Mere

NUEVA YORK, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Fairmont Hotels & Resorts, la marca de lujo global perteneciente al grupo hotelero líder mundial Accor, ha dado a conocer hoy que ya se pueden realizar reservas para su esperada inauguración el 10 de julio de 2026. El nuevo hotel de Fairmont, Fairmont Cheshire, The Mere, será el cuarto de la marca en el Reino Unido, junto con The Savoy, A Fairmont Hotel, Fairmont Windsor Park y Fairmont St Andrews.

Fairmont Cheshire, The Mere, United Kingdom

Enclavado en 64 hectáreas de la pintoresca campiña de Cheshire, y contando con unas impresionantes vistas al lago The Mere, este exquisito lugar emblemático inicia una nueva etapa, aportando un lujo superior a la región. Fairmont Cheshire, The Mere, una célebre finca rural en pleno auge, fue concebido para celebrar animadas reuniones con un legado de "disfrutar la vida al máximo". Los huéspedes pueden reservar una multitud de experiencias en todos los rincones del icónico resort, que incluyen: estancias de lujo en una de sus 116 habitaciones elegantemente decoradas, incluidas 23 amplias suites; cenas exclusivas en Gordon Ramsay at The Mere; té de la tarde con champán en The Orangery; cocina británica clásica y vibrante cocina india en The Club Lounge; un nutritivo batido post-tratamiento en el Spa Bar; experiencias de bienestar de primer nivel en Fairmont Spa; y una ronda de golf en su campo de campeonato de 18 hoyos. Fairmont Cheshire, The Mere es una combinación perfecta del auténtico estilo campestre con un toque de elegancia clásica en el corazón de Cheshire.

La muy esperada transformación de esta histórica propiedad en Fairmont Cheshire, The Mere representa su evolución más significativa hasta la fecha. Desde su mención en el Libro Domesday de 1086, pasando por su época como finca de ocio y club privado, y ahora regresando a sus orígenes como hotel, The Mere siempre ha sido un lugar con una rica historia. Esta transformación de Fairmont Hotels & Resorts va más allá de convertir a The Mere en un hotel de lujo independiente; se basa cuidadosamente en su legado existente como una finca querida y habitada, profundamente arraigada en la lealtad local y un pasado lleno de historia. El resultado de todo ello se resume en un destino rural contemporáneo que encarna verdaderamente su herencia de celebraciones compartidas y momentos entrañables.

"Fairmont Cheshire, The Mere, ofrece un santuario rural diseñado para el descanso y la renovación en un entorno exquisitamente decorado. Los huéspedes pueden disfrutar de una serenidad absoluta en el relajante spa inspirado en el lago, saborear momentos especiales en el refinado Club Lounge después de una partida de golf y degustar la gastronomía británica e internacional de primer nivel en Gordon Ramsay at The Mere, todo ello en un entorno rural típicamente británico. En Fairmont, nos gusta crear momentos especiales y estamos deseando llevar este espíritu festivo a Cheshire", afirmó Claudia Kozma Kaplan, responsable de marca de Fairmont Hotels & Resorts.

Tras llevar a cabo una adquisición de 35 millones de libras esterlinas y una inversión adicional de 90 millones de libras esterlinas en su transformación integral por parte de Select Group, el hotel ofrecerá por primera vez en la región la hospitalidad genuina y el servicio atento de renombre mundial de Fairmont. Destinado a convertirse en un vibrante centro social, la apertura de Fairmont Cheshire, The Mere representa una importante incorporación al panorama de viajes y estilo de vida de lujo del noroeste de Inglaterra.

"Fairmont Cheshire, The Mere representa un hito decisivo para Select Group. Es la materialización de una visión a la que nos comprometimos cuando adquirimos esta excepcional propiedad. Nuestra ambición desde el principio fue crear algo que estableciera un nuevo estándar para la hospitalidad de lujo en el noroeste de Inglaterra, y la asociación con Fairmont, una de las marcas hoteleras de lujo más emblemáticas del mundo, nos ha permitido lograrlo", declaró Israr Liaqat, consejero delegado de Select Group.

Estando perfectamente preparado para celebraciones de cualquier tamaño, el hotel ofrece espacios óptimos para grandes ocasiones y eventos. El Gran Salón de Baile ofrece un sinfín de posibilidades para reuniones de cualquier envergadura, desde conferencias y eventos de networking hasta ocasiones memorables. Este impresionante salón de 1.000 metros cuadrados tiene capacidad para hasta 1.000 invitados. Se integra a la perfección con el exterior, realzando el carácter de la finca al combinar detalles clásicos con una refinada sensibilidad contemporánea y vistas panorámicas a los parques y senderos verdes. Además, cuatro salas de juntas con vistas al paisaje ofrecen espacios perfectos para reuniones o cenas privadas. Fairmont Cheshire, The Mere, es ideal para bodas de cualquier tamaño y ceremonias. Ofrece la ventaja única de mantener la intimidad junto con un nivel de servicio inigualable. Ya sea para reuniones íntimas o celebraciones de varios días y bodas culturales que se desarrollan a lo largo de múltiples ceremonias y recorridos de los invitados, el establecimiento ofrece calidez y un ambiente atento para crear momentos especiales.

"Fairmont Cheshire The Mere es un lugar definido por su entorno: el lago, las calles del campo de golf y la sensación de amplitud que lo rodea, todo lo cual crea una sensación natural de tranquilidad y conexión", comentó Gary Johnson, gerente general de Fairmont Cheshire, The Mere. "Esperamos dar la bienvenida a los huéspedes a esta nueva etapa de la finca, ya sea que vengan a disfrutar de la gastronomía, el golf o el bienestar, y ver cómo el hotel vuelve a ser un lugar para la buena compañía, ocasiones especiales y una vida plena".

En las próximas semanas se compartirán más anuncios y primeros detalles mientras Fairmont se prepara para presentar una nueva era de hospitalidad de lujo en Cheshire. Las reservas se pueden realizar en https://www.fairmont.com/en/hotels/mere/fairmont-cheshire-the-mere.html

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Acerca de Fairmont Hotels & Resorts

Fairmont Hotels & Resorts es reconocida gracias a su incomparable cartera de más de 90 hoteles extraordinarios, una marca internacional de hotelería de lujo donde los grandes momentos de la vida, los placeres más profundos y los hitos personales se celebran y se recuerdan mucho después de cualquier visita. Desde grandes hoteles hasta refugios urbanos, desde 1907 Fairmont ha creado hoteles magníficos, significativos e inolvidables, con un carácter propio y profundamente conectados con la historia, la cultura y la comunidad de sus destinos: establecimientos de renombre como The Plaza en Nueva York, The Savoy en Londres, Fairmont Tokio, Fairmont Golden Prague, Fairmont San Francisco, Fairmont Banff Springs en Canadá, Fairmont Doha y Fairmont The Palm en Dubái. Los hoteles Fairmont son el epicentro social de sus ciudades: lugares de encuentro emblemáticos donde convergen personas, cultura e ideas. Famosa por su servicio atento, sus impresionantes espacios públicos, su gastronomía de inspiración local y sus icónicos bares y salones, Fairmont también se enorgullece de su enfoque pionero en la hospitalidad y su liderazgo en sostenibilidad y prácticas de turismo responsable. Fairmont forma parte de Accor, un grupo hotelero líder a nivel mundial con más de 5.800 propiedades en más de 110 países, y es una marca participante en ALL Accor, una plataforma de reservas y programa de fidelización que ofrece acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias. fairmont.com | all.com | group.accor.com

Acerca de Select Group

Select Group es una promotora inmobiliaria e inversora hotelera con sede en Dubái, fundada en el año 2002, con una cartera que abarca los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Europa. El grupo adquirió The Mere Golf Resort & Spa y es responsable de su transformación integral en Fairmont Cheshire, The Mere, el activo hotelero insignia del grupo en el Reino Unido y una muestra emblemática de su compromiso con la creación de una cartera de inversiones hoteleras premium a largo plazo en Gran Bretaña. La cartera más amplia de Select Group comprende más de 24,7 millones de pies cuadrados de desarrollo residencial, de uso mixto y hotelero, incluyendo residencias de marca de ultralujo en los Emiratos Árabes Unidos bajo las marcas Six Senses y Jumeirah. El grupo también posee y opera The Mere Golf Resort & Spa, Old Thorns Hotel & Resort y tres hoteles Delta Hotels by Marriott en el Reino Unido. www.select-group.ae

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