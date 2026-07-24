Figurando siempre entre el top 10 de BrandZ China, ¿cómo construye TCL una marca mundial?

-Al mantenerse entre los diez primeros del BrandZ de las marcas globales chinas, ¿cómo logra TCL construir una marca de clase mundial?

PARIS, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 24 de julio de 2026, el grupo Kantar publicó el ranking Kantar BrandZ de las 50 Marcas Globales Chinas 2026. Gracias a su creciente influencia global y su ventaja en la mente de los consumidores, TCL ocupó el noveno lugar, ingresando en el ranking por décimo año consecutivo. Sus índices de notoriedad, consideración e intención de consumo se mantienen en niveles líderes, demostrando la competitividad de las marcas tecnológicas chinas en el mercado global.

Al conmemorar el décimo aniversario del ranking, el avance constante de TCL no solo refleja el éxito de su estrategia de globalización a largo plazo, sino también una nueva era para la expansión internacional de las marcas chinas: el paso de la mera exportación de productos a la visibilidad, la comprensión y la elección de la marca. Hoy en día, la competencia global ha evolucionado de la cobertura del mercado y la exportación de productos a una contienda integral que abarca la fortaleza tecnológica, la gestión local y la resonancia e n los valores de marca.

Tecnología como pilar: IA que genera valor real

A medida que la IA redefine la forma en que los consumidores descubren, comparan y eligen marcas, la clave competitiva radica en transformar la tecnología en un valor perceptible, comprensible y confiable.

En 2025, TCL presentó el concepto "AI for Real" que enfatiza el retorno de la IA a escenarios, necesidades y experiencias reales. Los dispositivos inteligentes incorporan aplicaciones de IA de forma integral, integrando la IA en toda la cadena, desde el I+D (Investigación y Desarrollo), la fabricación, la cadena de suministro y las ventas, para mejorar la experiencia inteligente del usuario. Además, se basa en la doble vía de "interfaz de interacción + infraestructura energética": mediante el "universo de pantallas", un soporte de interacción persona-máquina con IA en todos los escenarios, la IA pasa de ser una herramienta de eficiencia a un vehículo de conexión emocional y acompañamiento; por otro lado, mediante la energía fotovoltaica de nuevas energías, proporciona un soporte energético verde a la IA, consolidando el posicionamiento de la marca como una infraestructura en la era de la IA. Hacer que cada iteración tecnológica se consolide como un activo a largo plazo para la marca.

El mundo como escenario: ganar confianza a través de la localización

Al entrar en la era de la "Globalización 3.0", las marcas no solo deben desembarcar en los mercados extranjeros, sino integrarse realmente en el ámbito local. TCL adopta el modelo de "núcleo global unificado + adaptación flexible local", manteniendo la premisa de "construir puentes en lugar de muros", para establecer una confianza intercultural en entornos complejos.

TCL ha construido una cartera global diversificada de alianzas deportivas. En 2025, la compañía se convirtió oficialmente en Socio Olímpico Mundial, reforzando aún más su reconocimiento y presencia en el escenario internacional. Además, TCL mantiene una sólida trayectoria en el desarrollo del baloncesto en China; en Europa y América Latina, fortalece sus vínculos con el fútbol y las artes; y en Norteamérica, centra sus esfuerzos en la NFL. De este modo, una misma filosofía de marca se adapta y se expresa de distintas formas en cada mercado. Según los estudios de Kantar, los consumidores de todo el mundo perciben a TCL como una marca inclusiva, diversa y cercana. Estos resultados demuestran que TCL no solo ha logrado una amplia visibilidad, sino que también ha conseguido ser comprendida, reconocida y aceptada por los consumidores.

El factor humano como puente: conectar la tecnología con las emociones

Una marca tecnológica de clase mundial no solo debe demostrar su capacidad de innovación tecnológica, sino también permitir que los consumidores perciban la conexión entre la tecnología y la vida cotidiana. A través de sus propios activos de marca, como TCLArt, TCLYoung, TCLforHer y TCLGreen, TCL mantiene un compromiso constante con temas de relevancia global, como la innovación artística, el desarrollo de los jóvenes, el empoderamiento femenino y la sostenibilidad medioambiental.

Estas iniciativas permiten que TCL evolucione gradualmente de ser un proveedor de productos a convertirse en parte integral del estilo de vida de los consumidores, de su expresión de valores y de su participación social. Al mismo tiempo, la compañía transforma la tecnología de vanguardia en un activo de marca más cercano, humano y comprometido con la responsabilidad social.

En el sistema de evaluación de Kantar BrandZ, el crecimiento de una marca no solo depende de la cuota de mercado, sino también de su capacidad para establecer una "diferenciación significativa". TCL consolida sus cimientos mediante la tecnología, abre los mercados globales a través de la localización y conecta con la mente de los usuarios mediante el humanismo, logrando situarse de manera consecutiva en el Top 10 del ranking, lo que confirma su trayectoria de actualización de marca basada en "tecnología, globalización y humanismo".

Al pasar de "Hecho en China" a una marca de clase mundial, TCL ofrece un camino digno de referencia: no solo conquistar los mercados globales, sino también ganar la identificación y la elección de los consumidores de todo el mundo.