GAC fortalece la presencia internacional de su marca mediante una expansión regional estratégica

Con presencia multirregional, GAC ha realizado frecuentes y notables movimientos en diversos mercados. En Sudamérica, el GAC AION UT se lanzó recientemente en Uruguay. El evento de presentación tuvo lugar en el estadio del equipo LSM, campeón de la liga, y contó con la presencia del legendario delantero Luis Suárez, integrando hábilmente las marcas chinas de vehículos eléctricos con la cultura del fútbol sudamericano y integrándose con éxito en el ecosistema de movilidad local, marcando un debut de marca de alto perfil.

En Asia-Pacífico, GAC está acelerando su expansión estratégica en mercados clave. El 27 de febrero, se celebró con éxito en Manila una conferencia de distribuidores bajo el lema "CONSTRUYENDO EL ÉXITO JUNTOS COMO UN SOLO GAC", lo que marcó el inicio oficial de la estrategia global de localización "UN SOLO GAC 2.0" tras la transición de GAC Filipinas a un modelo de gestión autónoma.

En el norte de África, GAC tuvo una destacada presencia en el Salón Internacional del Automóvil de Egipto, Automorrow 2026, con múltiples modelos emblemáticos, como el EMZOOM, el EMPOW y el GS4 MAX. La exposición atrajo la atención de figuras políticas y empresariales de alto nivel, incluyendo al viceprimer ministro egipcio de Desarrollo Industrial, quien mantuvo una gran atención en el stand.

Desde los campos de fútbol de Sudamérica hasta la transformación estratégica en el sudeste asiático y los escaparates innovadores del norte de África, GAC está mejorando constantemente su influencia de marca internacional a través de una estrategia global sistemática y diversificada.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2925526/05.mp4