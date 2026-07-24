-Getnet integrará Weixin Pay (WeChat Pay) en sus terminales de punto de venta en toda España para ofrecer un mejor servicio a los turistas chinos

El acuerdo servirá para permitir a los comercios españoles que utilizan las soluciones de pago de Getnet aceptar Weixin Pay a través de sus terminales de punto de venta (TPV), facilitando así a los viajeros chinos el pago mediante un método familiar que utilizan a diario en casa.

Esta iniciativa es un refuerzo de cara al compromiso de Getnet con la innovación en los pagos, ayudando a los comercios a ofrecer a sus clientes una mayor variedad de opciones de pago.

MADRID, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Getnet, fintech líder en soluciones de pago en Latinoamérica e Iberia y parte del Grupo Santander, ha llevado a cabo hoy la firma de un acuerdo con Weixin Pay, conocido internacionalmente como WeChat Pay, con el fin de integrar este método de pago en los terminales de punto de venta (TPV) físicos de Getnet en España.

Gracias a este acuerdo, los comercios españoles que utilizan las soluciones de pago de Getnet estarán mejor preparados para atender a los turistas chinos. Los viajeros procedentes de China van a poder hacer el pago de sus compras con Weixin Pay, una solución de pago familiar que utilizan habitualmente en su país.

La integración de Weixin Pay se lleva a cabo en un momento en el que España es testigo de una fuerte recuperación del turismo procedente de Asia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España recibió cerca de 795.500 turistas procedentes de China en el año 2025, lo que supone una cifra de un 22,6% más interanual y por encima de los niveles prepandemia. Los visitantes chinos también generaron más de 2.200 millones de euros en gastos, con un gasto medio de casi 2.800 euros por viajero. Las compras, la cultura y el turismo urbano siguen entre los principales motivos por los que los viajeros chinos visitan España.

Gracias a esta iniciativa, Getnet ayudará a los comerciantes españoles a capitalizar este crecimiento reduciendo las fricciones en el proceso de pago y mejorando la experiencia de los visitantes internacionales con alto poder adquisitivo. Los turistas van a poder pagar de forma sencilla, rápida y familiar, mientras que los comerciantes podrán ofrecer un mejor servicio, mejorar la comodidad del cliente y responder a las preferencias de pago cambiantes de los viajeros internacionales.

Vivian Shi, responsable general para EMEA de Weixin Pay, declaró: "La alianza con Getnet nos permite expandir nuestro ecosistema en uno de los destinos europeos más populares para los viajeros chinos. Nuestro objetivo es facilitar a los usuarios el pago con el método que conocen y en el que confían, al tiempo que ayudamos a los comerciantes españoles a ofrecer un mejor servicio a esta creciente clientela".

"En Getnet, tenemos el compromiso de ayudar a los comercios a ofrecer los métodos de pago que prefieren sus clientes. Al integrar Weixin Pay en nuestros terminales de punto de venta en España, facilitamos a las empresas la acogida de más clientes internacionales con una experiencia de pago fluida, segura y familiar", comentó Rubén Justel, consejero delegado de Getnet Europe.

La integración de Weixin Pay supone un refuerzo superior de la posición de Getnet como socio líder en pagos para comercios en España, especialmente en sectores impulsados por el turismo como el comercio minorista, la hostelería, la restauración, el ocio, la cultura y los servicios.

Acerca de Weixin Pay

Weixin Pay es una solución de pago móvil integrada en la aplicación Weixin/WeChat y uno de los métodos de pago móvil líderes dentro de China. Su finalidad se basa en proporcionar a usuarios y empresas servicios de pago seguros, cómodos y profesionales. En China, Weixin Pay está presente en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, ofreciendo servicios tanto online como offline y también proporcionando a los usuarios una experiencia de pago altamente eficiente e inteligente. En la actualidad, el servicio de pago transfronterizo de Weixin Pay también está disponible en 78 países y regiones, y admite liquidaciones en 36 divisas. Presta cobertura a una amplia gama de escenarios, incluyendo restaurantes, tiendas, transporte, atracciones y pagos de matrículas, lo que permite a los comerciantes extranjeros conectar mejor con el enorme mercado de China.