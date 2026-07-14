Ginebra conserva el primer puesto en la clasificación mundial de costes de construcción de Arcadis para 2026, ya que los clientes buscan un mayor control sobre la certeza de la entrega

La nueva clasificación mundial muestra que, en los complejos mercados de la construcción, la capacidad de garantizar la confianza en los costes, los plazos y la entrega se está convirtiendo en una ventaja competitiva

AMSTERDAM, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Arcadis (EURONEXT: ARCAD), la empresa líder mundial en soluciones de diseño, ingeniería y consultoría sostenibles basadas en datos para activos naturales y construidos, anunció hoy que Ginebra sigue siendo la ciudad más cara del mundo para construir, por delante de Londres y Zúrich, según su Índice Internacional de Costes de Construcción de 2026.

El índice anual, que compara los costes de construcción en 100 ciudades importantes, muestra que los mercados de construcción más caros del mundo siguen concentrados en ciudades maduras y complejas, con una gran demanda y una capacidad de entrega limitada. Ginebra ocupa el primer lugar a nivel mundial, seguida de Londres, Zúrich, Múnich y Copenhague. Nueva York, San Francisco, Dublín, Bristol y Filadelfia completan el top ten mundial.

Si bien la parte superior de la clasificación se mantiene prácticamente constante, el contexto general del mercado ha cambiado. Los mercados de la construcción a nivel mundial están pasando de la incertidumbre derivada de la inflación a una fase de inversión más selectiva, donde el capital se despliega con mayor cautela en lugar de que la demanda simplemente se ralentice. Para los clientes del sector de la construcción, el capital favorece cada vez más los activos complejos y de alto rendimiento que impulsan el crecimiento a largo plazo, como los espacios de trabajo modernos, los centros sanitarios, los laboratorios, los centros de datos, las instalaciones de fabricación avanzada y otros edificios con servicios avanzados que sustentan la transición digital y energética. Sin embargo, los mayores costes de financiación, la volatilidad energética, la incertidumbre tarifaria y las limitaciones de la cadena de suministro ejercen una mayor presión sobre la viabilidad de los proyectos y aumentan la importancia de la información temprana sobre costes, la planificación de escenarios, la estrategia de adquisiciones y la ejecución disciplinada de los programas.

En mercados de mayor coste, una planificación temprana de costes puede ayudar a proteger el valor y asegurar la escasa capacidad de la cadena de suministro. En mercados de menor coste, los clientes aún necesitan evaluar la preparación del mercado, la disponibilidad de infraestructura y la resiliencia de la entrega antes de comprometer capital.

Edel Christie, presidenta global - Places, Arcadis, afirmó: "El coste de construcción ya no es solo una medida de precio, y el Índice Internacional de Costes de Construcción de Arcadis ya no es simplemente una guía para saber dónde es más o menos cara la construcción. Muestra dónde convergen el coste, la capacidad, el riesgo de entrega y la confianza en la inversión. Esto es importante porque el coste no es lo mismo que la capacidad de entrega: los proyectos deben diseñarse, contratarse y planificarse en función de las condiciones reales y las realidades locales que determinan la Entrega".

"La necesidad de construir no ha desaparecido. Las ciudades siguen necesitando viviendas, infraestructuras, sistemas energéticos resilientes, lugares de trabajo modernos e infraestructuras digitales para respaldar la próxima generación de crecimiento económico. La oportunidad es clara, pero la inversión se dirigirá a lugares y programas donde la ejecución sea creíble, viable y alcanzable, no solo donde la construcción sea barata".

Esto se evidencia particularmente en activos que requieren muchos servicios, como los centros de datos, donde la disponibilidad de energía, el suministro exitoso de equipos con largos plazos de entrega, la capacidad de la cadena de suministro y la rapidez de comercialización son ahora más importantes para las decisiones de inversión que los costes de construcción locales.

El índice también destaca la amplia variación de costes en los mercados de construcción globales. Si bien las ubicaciones de alto coste se concentran en Europa, Reino Unido y América del Norte, algunas de las ubicaciones de menor coste se encuentran en Asia, África y América Latina. Bengaluru se posiciona como la ciudad menos costosa en el índice, seguida de Buenos Aires, Delhi, Bombay y Ciudad Ho Chi Minh.

La distinción importante es que los costes nominales más bajos no se traducen en una ejecución más fácil o confiable. La preparación del mercado, la capacidad de la red, los permisos, la solidez de la cadena de suministro, la disponibilidad de mano de obra cualificada y el acceso a contratistas especializados son cada vez más decisivos para determinar si los proyectos pueden pasar de la planificación a la construcción.

Todd Burns, ejecutivo de servicios globales para la gestión de programas, Arcadis, dijo: "En el mercado actual, el coste inicial ya no es el único factor determinante. Las preguntas más importantes ahora giran en torno a la rapidez con la que un proyecto puede generar ingresos, la eficiencia con la que se puede desplegar el capital y la confianza con la que se puede ejecutar a medida que cambian las condiciones del mercado".

"Esto requiere que las decisiones sobre costes, plazos, adquisiciones y riesgos se tomen mucho antes, para que los clientes puedan evaluar las alternativas antes de que los cambios resulten costosos. Si se hace bien, esto ayuda a proteger la viabilidad, asegurar la capacidad de mercado adecuada y pasar más rápidamente de la inversión a la generación de ingresos".

Las diez ciudades más caras para construir en 2026

Ginebra Londres Zurich Munich Copenhague Nueva York San Francisco Dublín Bristol Filadelfia

El informe completo del Índice Internacional de Costes de Construcción de Arcadis 2026 está disponible para su lectura y descarga aquí.

ACERCA DE ARCADIS ICC

El Índice Internacional de Costes de Construcción de Arcadis compara el coste relativo de la construcción en 100 ciudades globales. Se basa en un estudio de costes de construcción, un análisis de las condiciones del mercado y la opinión del equipo global de expertos de Arcadis. Los costes se indexan tomando como referencia Ámsterdam, cuyo valor se establece en 100.

El índice está diseñado para comparar los costes relativos de ofrecer las mismas funciones de construcción en diferentes ciudades. No incluye terrenos, demolición, obras exteriores ni servicios, provisiones para riesgos, honorarios profesionales ni impuestos locales sobre las ventas. Tampoco tiene en cuenta la paridad del poder adquisitivo.

ACERCA DE ARCADIS

Arcadis es la empresa líder mundial en soluciones de diseño, ingeniería y consultoría sostenibles basadas en datos para activos naturales y construidos. Contamos con aproximadamente 34.000 arquitectos, analistas de datos, diseñadores, ingenieros, planificadores de proyectos y expertos en gestión del agua y sostenibilidad, todos impulsados por nuestra pasión por mejorar la calidad de vida. Como parte de nuestro compromiso para acelerar un futuro positivo para el planeta, trabajamos con nuestros clientes para tomar decisiones de proyectos sostenibles, combinando la innovación digital y humana, e incorporando habilidades orientadas al futuro en los sectores de medio ambiente, energía y agua, edificación, transporte e infraestructura. Operamos en más de 30 países y registramos ingresos brutos de 4.900 millones de euros en 2025. www.arcadis.com