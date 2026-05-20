Globant impulsa una nueva experiencia conectada para los aficionados de Formula 1®

La nueva función "Race Experience" dentro de la aplicación oficial de F1® centraliza la tecnología clave para ofrecer una experiencia de carrera superior con orientación personalizada, datos en vivo y programación en tiempo real en cada circuito.

MIAMI, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Globant (NYSE: GLOB), una compañía nativa digital que ayuda a las organizaciones a prosperar en un futuro impulsado por lo digital y la inteligencia artificial, está ampliando el espectáculo de la Formula 1® mediante el desarrollo de una nueva experiencia conectada para los aficionados dentro de la aplicación oficial de F1®, ayudando a cada asistente a disfrutar de una experiencia más personalizada e informada cuando visita circuitos de todo el mundo.

El programa está diseñado para aumentar la interacción durante los fines de semana de carrera mediante un enfoque centrado en el aficionado y orientado a mejorar su experiencia individual. Permite a F1® consolidar los datos de los aficionados para crear una visión unificada de su comportamiento, así como desbloquear datos previamente desaprovechados que permiten a F1® y a los promotores de las carreras generar análisis operativos más ricos, ofrecer comunicaciones más personalizadas y crear nuevas oportunidades de monetización sostenible.

Desde el inicio de la temporada 2026, la aplicación ha estado disponible para más de 1,2 millones de aficionados que asisten a eventos de Grand Prix en todo el mundo, ofreciendo un acompañante digital fluido para complementar la experiencia física de las carreras.

El nuevo módulo "Race Experience" aborda la experiencia históricamente fragmentada de los aficionados al consolidar servicios esenciales dentro de un único ecosistema digital. Entre las funciones clave disponibles para los aficionados se incluyen:

Horarios y programación personalizados : ayudan a los aficionados a organizar su fin de semana con actualizaciones en tiempo real y creación de agendas personalizadas.

: ayudan a los aficionados a organizar su fin de semana con actualizaciones en tiempo real y creación de agendas personalizadas. Mapas avanzados y orientación: facilitan la navegación en circuitos icónicos para gestionar multitudes y reducir largas filas.

Este hito de 2026 sigue a una exitosa temporada 2025 en la que Globant impulsó nuevas eficiencias para los equipos mediante el Team Content Delivery System (TCDS). El TCDS proporcionó a los diez equipos de F1® una plataforma sincronizada de vídeo y datos, logrando resultados como:

Reducción de latencia : disminución drástica de la latencia de video y datos de 12 segundos a menos de 5 segundos.

: disminución drástica de la latencia de video y datos de 12 segundos a menos de 5 segundos. Escalabilidad global: soporte para 24 eventos alrededor del mundo con más de 7.500 horas de video catalogado.

soporte para 24 eventos alrededor del mundo con más de 7.500 horas de video catalogado. Excelencia operativa: permitió a ingenieros y estrategas tomar decisiones en fracciones de segundo con mayor confianza al evaluar incidentes y el comportamiento de los neumáticos en tiempo real.

"Un fin de semana de carrera de F1® está lleno de actividad, y este programa ayuda a mantener a los aficionados en el centro de todo", afirmó Carolina Dolan Chandler, CTO del AI Studio de Medios, Entretenimiento, Deportes y Hospitalidad de Globant. "Al centralizar los datos de sus aficionados en su aplicación oficial, F1® puede establecer conexiones más auténticas con los asistentes y ayudarles a moldear su experiencia en función de sus intereses específicos. Esto, a su vez, genera nueva inteligencia sobre cómo interactúan los aficionados en todos los eventos de F1®, creando un círculo virtuoso de mejora que impulsará experiencias más enriquecedoras durante muchos años."

Sobre Globant

En Globant, ayudamos a las organizaciones a prosperar en un futuro digital impulsado por la IA. Nuestras soluciones enfocadas en industrias combinan tecnología y creatividad para acelerar la transformación empresarial y diseñar experiencias que los clientes aman. A través de la reinvención digital, nuestros AI Pods basados en un modelo de suscripción y la plataforma Globant Enterprise AI, convertimos los desafíos en resultados de negocio medibles, y los ahorros prometidos en impacto real.

Contamos con más de 28,500 empleados y estamos presentes en 35 países y 5 continentes trabajando para empresas como FIFA, Google, Riot Games y Santander, entre otras.

Fuimos nombrados Líderes Mundiales en Experience Design Services (2025), y previamente reconocidos como Líderes Mundiales en AI Services (2023) por IDC MarketScape.

También fuimos destacados como un caso de estudio empresarial en Harvard, MIT y Stanford.

Somos miembros activos de The Green Software Foundation (GSF) y del Cybersecurity Tech Accord.

Somos socios globales de OpenAI, NVIDIA, AWS y Unity, integrando tecnología de clase mundial para acelerar la innovación en todas las industrias.

Contacto: [email protected]

Regístrese para obtener las primicias en noticias de prensa y actualizaciones.

Para más información, visite www.globant.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/959011/5978864/Globant_logo_actualizado.jpg