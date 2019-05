Havas Health & You España establece a Eduardo Zorrilla en el nuevo rol de director ejecutivo

"Siempre he creído que el valor que aportan las agencias de salud especializadas, como socias del sector farmacéutico, reside en su capacidad de entender las necesidades específicas de cada cliente", comentó Zorrilla. "La capacidad de Havas Health & You de ofrecer soluciones diferenciadas e innovadoras, en especial en estos momentos de desafíos continuados, me motiva mucho como misión. Estoy ilusionado por ver que lo que me depara el futuro".

La nueva estructura de dirección, que deja a Diana Kvaternik en su papel como directora gerente, también permitirá a HH&Y España acercarse más a las necesidades de sus clientes, según añadió Hackney.

"Con esta realineación, sacaremos provecho de la exhaustiva experiencia de Eduardo para mejorar nuestras ofertas en campos tales como innovación digital y participación del cliente", dijo Hackney. "Confío que su equipo de dirección consolidará y acelerará el crecimiento que se logró el año pasado en España".

Donna Murphy, directora global de Havas Health & You, comentó: "Nos alegra dar la bienvenida a Eduardo en nuestra sede HH&Y de España. Su experiencia en tecnologías emergentes nos ayudará a ofrecer estrategias de marketing y comunicaciones que se adaptan a un entorno cambiante".

Havas Health & You une Havas Life, Health4Brands (H4B), Lynx, Havas Life PR y Havas Health Plus, redes de salud y comunicaciones de propiedad entera, con el departamento de salud del consumidor y las prácticas del Havas Creative Group. Su enfoque centrado en el cliente cuenta con el talento, la tenacidad y la tecnología que las compañías de salud y bienestar, las marcas y la gente necesitan para prosperar en el mundo de hoy en día. Para más información, vaya a www.HavasHealthandYou.com.

