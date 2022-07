Huawei, ganadora del premio "NGON Best New Gamechanger or Innovation" y la única en recibir el título de "Leader" en el reporte "GlobalData WAN SDN Controller" en 2022

BARCELONA, España, 6 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Como líder mundial en el campo de las redes ópticas, Huawei está comprometida a impulsar el desarrollo de la industria a través de innovaciones tecnológicas. Recientemente, la compañía ha recibido una serie de reconocimientos y premios, lo que destaca la solidez y capacidad de la solución de red de conducción autónoma (ADN) totalmente óptica y de su componente principal, el iMaster NCE.

El iMaster NCE de Huawei recibe el título de Leader en el reporte de GlobalData

Según la publicación WAN SDN Controller: Competitive Landscape Assessment publicada por GlobalData en 2022, el iMaster NCE de Huawei ocupa el primer lugar en cuatro categorías a nivel mundial y ha ganado el único título de "Leader" por mejorar las capacidades de una serie de soluciones.

En este análisis competitivo, GlobalData ha evaluado y analizado la solución WAN SDN y ha propuesto que esta se centre en la automatización. Este reporte ha categorizado y analizado a los ocho principales proveedores mundiales en seis dimensiones (cobertura del producto, apertura, rendimiento, componentes principales del sistema, amplitud de la solución y preparación de la implementación) y cinco niveles (Leader, Very Strong, Strong, Competitive y Vulnerable). La competitividad principal del iMaster NCE de Huawei, que ocupa el primer puesto, incluye los tres aspectos siguientes:

Amplia gama de productos que cubren redes de acceso óptico, redes de transporte óptico, campus empresariales, centros de datos y redes WAN. Múltiples opciones de seguridad y una amplia gama de API abiertas, lo que proporciona alta disponibilidad. Algoritmos de aprendizaje y capacidades de análisis líderes en la industria.

Premio Best New Gamechanger or Innovation Award recibido en el evento NGON Forum

Huawei ha ganado el premio Best New Gamechanger or Innovation en el evento NGON Forum 2022 realizado en Barcelona, España, el 23 de junio. Este premio es un reconocimiento a la innovación continua y las soluciones integrales de Huawei en el campo de las redes ópticas.

El evento NGON Forum siempre ha sido una conexión con el ecosistema de la industria. El evento NGON Forum es una plataforma importante para proveedores de equipos, operadores, organizaciones de estándares y socios de la industria de todo el mundo, ya que permite que las organizaciones principales compartan las tendencias de la industria, las innovaciones tecnológicas y los éxitos comerciales más recientes. Huawei ha estado presente en el sector de las redes ópticas durante muchos años con el compromiso de impulsar el desarrollo de la industria a través de innovaciones tecnológicas sin dejar de ser un líder mundial. En este foro, Huawei presentó la red de conducción autónoma (ADN) totalmente óptica, una solución para escenarios específicos del campo de las redes totalmente ópticas que permite la autonomía continua de las redes ópticas y las transformaciones de las redes digitales e inteligentes.

La solución de ADN totalmente óptica cuenta con el iMaster NCE como componente principal y proporciona casos de uso de alta calidad, como el aseguramiento del buen funcionamiento de la red óptica, la detección inteligente de cables compartidos y compresión inteligente de alarmas para facilitar el O&M eficiente de las redes ópticas y proporcionar aseguramiento determinístico para conexiones de calidad. Además, la solución de línea privada prémium de Huawei en el campo de las redes ópticas abre camino a la actualización OTN P2MP (punto a multipunto). Esta solución se encuentra en uso comercial en muchas partes del mundo y está ayudando a los operadores a construir líneas privadas ópticas de alta calidad, mejorar la calidad del servicio y generar ingresos prometedores.

Chu Tao, presidente de Redes Ópticas de Huawei, dijo: "Huawei se esforzará por realizar inversiones estratégicas e innovaciones tecnológicas en el campo de las ADN totalmente ópticas, lo que ayudará a los operadores a construir redes totalmente ópticas automatizadas, con autorrecuperación, autooptimizantes y autónomas, así como a proporcionar conexiones de calidad a cada hogar y empresa".

