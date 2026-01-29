Inicio del ensayo ReDS-SAFE HF II

Arranca el ensayo ReDS-SAFE HF II: un amplio estudio aleatorizado y controlado para ampliar la evidencia del tratamiento de la insuficiencia cardíaca guiado por ReDS

MADRID, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El ensayo ReDS-SAFE HF II, un gran estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado, promovido por los investigadores y financiado por el Instituto de Salud Carlos III y la Sociedad Española de Cardiología, ha comenzado oficialmente. El ensayo está diseñado para evaluar con mayor profundidad la eficacia y seguridad del tratamiento guiado por ReDS en los pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca y durante el período vulnerable tras el alta.

ReDS-SAFE HF II tiene previsto incluir a más de 1.000 pacientes en 25 centros de España. Esta semana han comenzado el reclutamiento en el Hospital Universitario Ramón y Cajal y el Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid), y en el Hospital del Mar y el Hospital Moisès Broggi (Barcelona).

El ensayo, dirigido por el doctor Jesús Álvarez-García, jefe de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada del Hospital Universitario Ramón y Cajal, evaluará si el manejo de la congestión guiado por ReDS durante la hospitalización y el seguimiento precoz tras el alta puede reducir la a los 30 días, las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y las visitas no programadas por insuficiencia cardíaca a los 30 días, en comparación con la atención estándar.

Los pacientes asignados aleatoriamente al grupo guiado por ReDS se someterán a mediciones diarias de ReDS durante la hospitalización, junto con una evaluación adicional en la primera visita de seguimiento ambulatorio inicial. Este enfoque busca proporcionar una evaluación objetiva de la congestión pulmonar y facilitar la toma de decisiones clínicas durante el período de transición vulnerable del hospital al domicilio.

"La evaluación clínica actual a menudo no detecta la congestión residual antes del alta. La tecnología ReDS nos proporciona datos objetivos de congestión pulmonar que nos permte ajustar nuestras estrategias de manejo a diario. Nuestro objetivo es garantizar que los pacientes estén realmente optimizados antes de salir del hospital, rompiendo así el ciclo de reingresos", afirmó el doctor Álvaraz-García.

El ensayo ReDS-SAFE HF II se basa en los resultados del estudio original ReDS-SAFE HF, que demostró una reducción del 90,6 % en el criterio de valoración compuesto de mortalidad a 30 días, rehospitalización por insuficiencia cardíaca y visitas no programadas (HR: 0,094; p = 0,003) en la población del estudio, publicado en JACC: Heart Failure. Estos hallazgos destacaron el valor clínico de la evaluación cuantitativa y no invasiva del líquido pulmonar para facilitar una mejor toma de decisiones en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca.

Acerca del sistema ReDS™ Pro

El sistema ReDS™ Pro es un dispositivo no invasivo y preciso diseñado para evaluar la congestión pulmonar. La evaluación con el sistema ReDS™ Pro en el punto de atención ha ayudado a médicos y enfermería de centros de salud de todo el mundo a gestionar mejor la insuficiencia cardíaca de sus pacientes, con el objetivo de evitar reingresos.

Acerca de Sensible Medical

Sensible Medical Innovations se propone desarrollar un nuevo estándar de atención en el manejo de la congestión pulmonar y se esfuerza por ofrecer soluciones de vanguardia que impacten positivamente la vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. El sistema ReDS™ Pro es un dispositivo de radar médico no invasivo con autorización 510(k) de la FDA, marca CE y otras aprobaciones regulatorias internacionales.

Sensible Medical está comprometido con la calidad, el rigor clínico y el cumplimiento de estrictos estándares regulatorios.

Para obtener información adicional sobre ReDS™ Pro o Sensible Medical Innovations, visite www.sensible-medical.com o comuníquese con [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2871631/ReDS_SAFE_HF_II_Trial_Logo.jpg