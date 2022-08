Ismael Cala se presenta ante 14 mil personas en Ciudad de México junto a Tony Robbins

Los días 21 y 22 de septiembre serán de conocimiento e inspiración con la participación de 22 conferencistas, durante el evento Fearless Minds organizado por Exma y que trae por primera vez a Robbins a México.

MIAMI, 29 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El estratega de vida y de negocios, periodista, conferencista y escritor de ocho bestseller en temas de liderazgo e inteligencia emocional, Ismael Cala anunció su participación como speaker en el evento Fearless Minds que tendrá lugar los días 21 y 22 de septiembre en el estadio Arena de Ciudad de México junto a figuras de talla mundial como Tony Robbins.

Con una conferencia que promete demostrar que todo es posible, Cala se prepara con mucha expectativa para este encuentro con el público mexicano, ante una audiencia que se calcula en más de 14 mil personas.

El evento Fearless Minds, organizado por Fernando Anzures de Exma, lleva a Tony Robbins por primera vez a México para que junto a otras figuras destacadas del mercadeo y desarrollo humano generen un encuentro de alto impacto tanto a nivel de energía como de transformación.

En palabras de Ismael Cala "compartir escenario con Tony Robbins es un sueño cumplido desde aquella época a comienzos de los años 2000 cuando compré su curso de liderazgo pregrabado, a pesar de que sabía que no era un gusto que me podía dar porque descompletaría el dinero para pagar la renta. Por eso, estar con él en una misma tarima, 20 años después, me llena de mucha satisfacción y me confirma que para una alcanzar una vida grandiosa, solo tenemos que enfocarnos en pasos cortos y firmes para así lograr saltos de gigante."

Con figuras destacadas como Erika de la Vega, Sebastián Lora, Ricardo Salinas, Arturo Elías Ayub y Ricardo Perret, el evento Fearless Minds de Exma, promete marcar un antes y un después en materia de conferencias para el público mexicano.

Para más información sobre este evento y reservar entradas visita https://exma.com.mx/

Sobre Ismael Cala:

Ismael Cala es estratega de vida y desarrollo humano, periodista, autor bestseller, filántropo y conferencista internacional. Durante más de cinco años presentó el show CALA, en CNN en español, convirtiéndose en uno de los comunicadores más queridos e influyentes de las Américas. Es el presidente del consorcio empresarial CALA Group y la Fundación Ismael Cala y autor de los libros El poder de escuchar, La vida es una piñata, El analfabeto emocional, Un buen hijo de P..., El secreto del bambú y Despierta con Cala, entre otros.

Es embajador del concepto de Felicidad corporativa en América Latina con el que ha hecho formaciones en más de 400 empresas en USA y LATAM.

Ganador del Premio Personalidad de Iberoamérica 2013 y huésped ilustre de más de una decena de ciudades latinoamericanas, Ismael ha trabajado con grandes maestros como Deepak Chopra y John C. Maxwell y se ha formado junto a coaches como Tony Robbins y Don Miguel Ruiz.

Sobre Fernando Anzures:

Fernando Anzures inició su vida laboral en The Coca-Cola Company México, empresa donde pasaría nueve años de su vida laboral hasta llegar a la posición de Director General para Colombia.

También trabajó para la multinacional americana Philip Morris, en donde ocupó cargos directivos en México y Centroamérica, y por último tuvo la oportunidad de manejar la Dirección Comercial de México para la austriaca Red Bull.

Fundador de una consultora especializada en Shopper Marketing Liquid Thinking que ha asesorado a diversas empresas transnacionales en Latinoamérica. De igual manera, el autor también adquirió en el 2013 el 100% de los derechos de la revista Marketing News Colombia, así como los de Expomarketing, importante evento que se realiza en Colombia, Ecuador, Bolivia y recientemente en México Fernando Anzures es autor de los Best Seller "El consumidor es el medio" y de "Social Influence Marketing", sus estudios los cursó en el Tecnológico de Monterrey en la carrera de Mercadotecnia.

