-IVI RMA Global y Conceivable Life Sciences anuncian una alianza para implementar el primer laboratorio automatizado de FIV en Estados Unidos

IVI RMA Global continúa mejorando los resultados para los pacientes combinando tecnología de vanguardia con experiencia clínica de primer nivel

MADRID y NUEVA YORK, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- IVI RMA Global, organización líder mundial en atención a la fertilidad, y Conceivable Life Sciences dieron a conocer hoy una alianza estratégica para transformar el futuro de la medicina reproductiva. IVI RMA implementará la plataforma AURA™ de Conceivable, el primer sistema de laboratorio de FIV automatizado del mundo, en una clínica de Estados Unidos en 2027.

Esta colaboración sirve como punto de unión para dos organizaciones a la vanguardia de la medicina reproductiva: IVI RMA, líder mundial en atención a la fertilidad, y Conceivable Life Sciences, pionera en la aplicación de la robótica y la IA física en entornos clínicos de FIV. Como la primera gran red de fertilidad en implementar la tecnología de Conceivable, IVI RMA contribuye al avance hacia una transición de una atención a la fertilidad más precisa, consistente y escalable para pacientes de todo el mundo.

"Al integrar plataformas innovadoras como AURA dentro de nuestro ecosistema de laboratorio, no solo mejoramos la capacidad de nuestros pacientes para formar familias, sino que también demostramos cómo la tecnología avanzada puede complementar la experiencia de embriólogos y médicos clínicos", afirmó el profesor Antonio Pellicer, presidente ejecutivo de IVI RMA Global, quien también formará parte del consejo de administración de Conceivable. "A lo largo de nuestra historia, IVI RMA ha contribuido a definir el futuro de la medicina reproductiva. Esta colaboración representa un paso más en nuestro objetivo de proporcionar las innovaciones más prometedoras a los pacientes y seguir elevando el estándar de la atención a la fertilidad en todo el mundo".

"La decisión de IVI RMA de asociarse con Conceivable es un momento decisivo para la medicina reproductiva y refleja algo más profundo que un acuerdo comercial", explicó Alan Murray, consejero delegado y cofundador de Conceivable Life Sciences. "Juntos, tenemos la oportunidad de establecer un nuevo referente para el desempeño de los laboratorios de FIV y de cerrar la brecha entre el estándar de atención disponible en las mejores clínicas del mundo y lo que más pacientes pueden acceder realmente".

AURA de Conceivable es la primera plataforma robótica de laboratorio de FIV asistida por automatización del mundo, diseñada para trabajar junto a los embriólogos en lugar de reemplazarlos. El sistema percibe, razona y ejecuta dentro de un entorno clínico real, ayudando a realizar cientos de pasos manuales, dependientes del operador, con precisión de máquina. AURA se está evaluando actualmente en estudios piloto en curso donde se han tratado a más de 100 pacientes, se han procesado más de 1.000 óvulos y se han logrado nacimientos vivos.

"Esta nueva alianza con Conceivable Life Sciences demuestra la convicción de IVI RMA de que la adopción responsable de tecnologías emergentes puede ayudar a ampliar el acceso, mejorar la uniformidad y abrir nuevas posibilidades para los pacientes que desean formar una familia", declaró Lynn Mason, consejero delegado de IVI RMA Norteamérica. "Al respaldar tecnologías diseñadas para estandarizar y optimizar los pasos clave en el proceso de FIV, IVI RMA impulsa soluciones que tienen el potencial de reducir la variabilidad, mejorar el control de calidad y, en última instancia, optimizar los resultados para los pacientes".

"Cada paciente que entra por la puerta de una clínica de FIV merece la misma calidad de atención, independientemente del laboratorio o del país en el que se encuentre", indicó el doctor Alejandro Chávez Badiola, cofundador y director médico y de innovación de Conceivable Life Sciences. "Esto nunca había sido posible de forma consistente. Por primera vez, podemos aprovechar el poder de la estandarización robótica, con el objetivo de mejorar el entorno del laboratorio donde la calidad embrionaria se determina mediante la ciencia y la precisión".

Esta colaboración es un reflejo de la convicción compartida de que el futuro de la medicina reproductiva reside en la confluencia de la experiencia humana y la innovación tecnológica. Como parte del acuerdo, IVI RMA ha realizado una inversión estratégica en Conceivable para apoyar su desarrollo. Al seguir ampliando los límites de lo posible en el campo del tratamiento de la fertilidad, IVI RMA y Conceivable buscan proporcionar a las pacientes mayor confianza a lo largo de su proceso de fertilidad y crear nuevas oportunidades para que más familias logren resultados exitosos.

La implementación de AURA comenzará en una primera sede de IVI RMA en Estados Unidos en 2027, con planes de expansión a través de la red de IVI RMA en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.

Acerca de IVI RMA Global

IVI RMA Global es líder mundial en medicina reproductiva, comprometido con proporcionar atención de fertilidad personalizada y de alta calidad, respaldado por la ciencia, la tecnología y un trato humano y compasivo. A través de su creciente red de clínicas, la compañía empodera a personas y parejas para formar las familias que sueñan, de forma segura, eficaz y con un apoyo incondicional en cada etapa. Si desea disponer de más información, visite www.ivirma.com.

Acerca de Conceivable Life Sciences

Conceivable Life Sciences lidera una nueva era en la FIV al integrar software propio, robótica y óptica para reinventar esta terapia galardonada con el Premio Nobel. La plataforma AURA de la compañía aprovecha miles de puntos de datos para ejecutar con precisión en un entorno clínico real, situándose en la convergencia de la tecnología de vanguardia y la biología humana.

Guiada a través de embriólogos, AURA ayuda a reemplazar cientos de pasos manuales dependientes del operador con la precisión de una máquina. Su plataforma de inteligencia de datos propia mejora continuamente al capturar miles de puntos de datos en cada ciclo. El modelo de despliegue centralizado de Conceivable está diseñado para llevar la embriología de primer nivel a cualquier clínica, en cualquier lugar. Conceivable tiene su sede en Nueva York y cuenta además con oficinas en Londres, Barcelona y Guadalajara, México. Para obtener más información, visite www.conceivable.life.