Las 10 maneras de viajar en el 2018 según Expedia.es

1. Anima a tu equipo

Es un gran año para el mundo deportivo, pues en el 2018 se celebran muchos eventos, como los Juegos Olímpicos de Invierno, que comienzan en febrero en Corea del Sur. Le siguen los Juegos de la Commonwealth, que se celebrarán en abril en la Gold Coast de Australia, y, cómo no, la Copa Mundial de la FIFA, que este año acoge Rusia durante el mes de junio. Atletas de primer nivel y miles de aficionados forman, sin duda, la combinación perfecta para crear un ambiente de lo más animado. Eso sí, nuestro consejo es reservar con al menos 30 días de antelación. [note: support with local search data. We couldn't pull global search data so please contact Josh if you require it]

2. Todo un regalo para el paladar

Los comidistas han salido de la cocina y se han lanzado a recorrer el mundo para poner a prueba sus papilas gustativas. Y, dentro de las miles de actividades, visitas guiadas y experiencias que ofrece Expedia, las culinarias son las que más han crecido, pues las reservas se han incrementado cerca de un 50 % entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año en comparación con el mismo periodo del año 2016. ¿Qué degustamos? La cata de vino por el valle de Napa, los desayunos en plena selva, la preparación de pizzas, la cena en góndola por Queenstown y las clases de cocina en Nueva Orleans son algunas de las actividades culinarias más populares según las reservas realizadas en el 2017.

3. Estimular los sentidos

Las palabras de moda de este año giran alrededor de viajes repletos de experiencias. Queremos ver, tocar, degustar y sentir toda la esencia de nuestro destino. Si te fascina el vino, te sorprenderá gratamente d'Arenberg Cube, unas instalaciones de última generación que acaban de inaugurarse en la región de McLaren Vale, en el sur de Australia. Olvídate del clásico "sorber y escupir", pues d'Arenberg dispone de su propia sala de inhalación del vino, donde te rodeará la "niebla vinícola" que forman algunos de los 27 vinos que se producen en el lugar.

4. Piérdete en el paraíso

Anímate a cambiar esos destinos de vacaciones de verano que ya conoces por otros diferentes y descubre auténticos paraísos tropicales. Las islas Cook y Sri Lanka son dos de nuestros preferidos por los arenales blancos y las aguas turquesa que, a diferencia de las masas de gente, abundan en la zona. Marcas tan exclusivas como Anantara y Taj ya ofrecen opciones de alojamiento de lujo en Sri Lanka. Y, en las islas Cook, podrás acercarte a Situtaki, donde encontrarás un trocito de paraíso virgen.

5. Como pez en el agua

¡El mundo se ha vuelto loco por los cruceros! Actualmente hay más de 45 barcos en plena construcción, y es que este mercado no solo crece, sino que también mejora. Hoy en día es tan probable encontrarte a bordo personas jubiladas como familias, y no hablamos exclusivamente de barcos de Disney. U by Uniworld se lanzará el próximo año con sus elegantes barcos, destinados a llevar personas que rondan los cuarenta, donde disfrutarán de espectáculos de DJs y clases de yoga. Si buscas itinerarios más aventureros, te interesarán los que ofrecen Princess y Norwegian Cruise Lines por el Báltico y Cuba. Uno de los cruceros más populares en Expedia durante el 2017 fue el crucero arquitectónico por el río de Chicago.

6. Viajes sobre ruedas

Cuando se trata de salir a explorar Europa, el tren y el autobús son dos grandes aliados. Los viajeros pueden ahora reservar desde Expedia sus viajes de tren por Reino Unido, Italia y Alemania. Y no solo eso: parece que los autobuses turísticos también están de moda. De hecho, en Expedia hemos experimentado un incremento de más del 50 % en comparación con el año pasado en las reservas de este tipo de billetes en ciudades como París, Roma o Londres.

7. De viaje como en casa

¿Estás pensando en pasar un periodo largo en otra ciudad? ¿Estás organizando un viaje en grupo? ¿Te apetece una escapada de fin de semana? Entonces, te interesará echar un vistazo a los alquileres de vacaciones, especialmente ahora que Expedia ha añadido más de 95 000 alquileres de vacaciones a sus sitios web.

8. Todo o nada

Los complejos turísticos han venido para quedarse, y de hecho no dejan de construirse. The Lotte World Tower, en Seúl, es el edificio más alto de Corea del Sur y alberga el hotel Signiel Seoul. Desde luego, no puedes perderte la vista de pájaro que te ofrece este rascacielos.

9. Privacidad total

Si eres de esas personas que escogen la última fila del avión, entonces la privacidad es tu consigna para el 2018. Si te gusta viajar en primera clase, te interesará saber que muchas aerolíneas ofrecen espacios privados, como Etihad y Emirates.

10. Un cambio de realidad

Si creías que el 2017 ha sido el año de la realidad virtual, te sorprenderá el que viene. El 2018 nos trae más tecnologías que nos dejarán con la boca abierta. Ya hay museos, como el nuevo Louvre de Abu Dhabi, que van a incorporar nuevas tecnologías a sus exposiciones —y los hoteles no se van a quedar atrás.

Acerca de Expedia.es

Expedia.es, una de las agencias de viaje en línea más grandes y con más servicios turísticos del mundo, ayuda a millones de viajeros a encontrar, planificar y reservar el viaje perfecto. El objetivo de Expedia.es es ofrecer la tecnología más novedosa del sector y la mayor selección de principales destinos de vacaciones, vuelos al mejor precio, ofertas de hotel, coches de alquiler, destinos de luna de miel, ofertas de cruceros, actividades, lugares de interés, servicios turísticos y aplicaciones de viajes.

© 2018 Expedia, Inc. Todos los derechos reservados. Expedia y el logo del avión son marcas registradas o marcas comerciales de Expedia, Inc. en EE. UU. y en otros países. Los demás nombres de compañías y productos aquí mencionados pueden ser propiedad de sus respectivos propietarios, n.º CST 2029030-50.

Visita nuestro sitio web https://www.expedia.es o reserva hoteles y vuelos baratos a través de nuestra aplicación para móviles.

FUENTE Expedia.es