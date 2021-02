-Informe de Arctech: Las soluciones de seguimiento solar de IA dan a la producción de energía un impulso del 7%

SHANGHAI, 29 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Arctech Solar, un proveedor líder de sistemas de seguimiento solar, racking y BIPV, ha publicado recientemente un documento titulado "The Next Generation of Artificial Intelligence Solar Tracking Solutions" en un evento de lanzamiento global online. El documento detalla las principales actualizaciones para su solución de seguimiento que puede mejorar la generación de energía de las plantas de energía solar hasta en un 7%, aumentando así los rendimientos para los propietarios e inversores de plantas de energía.