L.E.K. expande sus capacidades de implementación digital adquiriendo la galardonada consultora londinense Hi Mum! Said Dad

La unión de L.E.K. y Hi Mum! Said Dad brinda soluciones de transformación digital perfectas, desde la estrategia hasta el producto final

LONDRES, 23 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- La consultora de estrategia global L.E.K. Consulting ha anunciado hoy que el 16 de enero de 2023 completó la adquisición de la consultora de innovación y productos digitales de Londres Hi Mum! Said Dad (HMSD), la cual, solo este año, ha ganado numerosos premios, incluyendo tres premios Webby y dos premios Lovie. Gracias a esta operación, el asesoramiento estratégico digital de L.E.K. se complementa con el desarrollador de aplicaciones, software y otras soluciones digitales para empresas de gran prestigio. Según Clay Heskett, director general de L.E.K. la adquisición «se alinea con el objetivo de nuestra Junta de agregar profundidad a nuestras líneas de servicio, que nos ayuden a brindar servicios de asesoría estratégica de primer nivel a nuestros clientes».

En los últimos años, el éxito corporativo se está fundamentando en la transformación digital y, por ello, más que nunca, las empresas buscan crear prototipos de enfoques de implementación comercial como una forma de validar sus estrategias digitales. En 2022 L.E.K. calcula que ha representado el 40 % del asesoramiento en estrategia digital, el cual ha ido adquiriendo cada vez más importancia durante la última década.

La combinación de L.E.K. con Hi Mum! Said Dad podrá evaluar por completo a las personas, los procesos y la tecnología necesarios ofrecer a los clientes no sólo las estrategias, si no también el apoyo en la construcción de prototipos y propuestas digitales iniciales. De esta forma, L.E.K. puede ofrecer a los clientes un conjunto más rico de capacidades para resolver problemas complejos que profundizan en la estrategia digital de una empresa y se acercan más a un entregable ejecutable.

Ben Faircloth, responsable de Europa de L.E.K. Consulting, al comentar sobre la integración del negocio de HMSD con L.E.K. afirmó:

«L.E.K. brinda consejos estratégicos que requieren cada vez más una implementación digital y estamos muy satisfechos de formar equipo con Hi Mum! Said Dad (HMSD) cuyo conocimiento técnico y soluciones galardonadas traducen conceptos estratégicos en prototipos funcionales y productos digitales. Además, el equipo de HMSD comparte nuestra pasión por ofrecer estrategias comerciales efectivas y creativas. Nuestra asociación profundizará y expandirá significativamente las soluciones digitales de L.E.K. para los clientes».

Craig Wills, director general y cofundador de Hi Mum! Said Dad, agregó:

«En HMSD siempre hemos tenido un enfoque ambicioso para entregar proyectos digitales que nos permiten integrar demandas estratégicas, técnicas y estéticas y realizar la visión comercial que nuestros clientes buscan lograr. L.E.K. es una opción muy adecuada para nosotros porque compartimos un enfoque en el propósito comercial y los objetivos estratégicos.»

Tras la adquisición, Hi Mum! Said Dad continuará operando desde su ubicación actual en Shoreditch, como una subsidiaria independiente de L.E.K. Consulting, la cual tiene la totalidad de la propiedad. Las dos organizaciones combinarán lo mejor de ambas, compartiendo clientes y formando a talentos cruzados, en beneficio de los clientes.

Los términos de la transacción no fueron revelados.

Acerca de L.E.K. Consulting

Somos L.E.K. Consulting, una consultora de estrategia global que trabaja con líderes empresariales para aprovechar la ventaja competitiva y amplificar el crecimiento. Nuestros conocimientos son catalizadores que reconfiguran la trayectoria de los negocios de nuestros clientes, descubriendo oportunidades y dotándoles de control en momentos decisivos. Desde 1983, nuestra práctica mundial —que abarca el continente americano, la región de Asia-Pacífico y Europa— ha guiado a líderes de todos los sectores, desde corporaciones globales hasta empresas emergentes e inversores de capital privado. Si desea más información, visite www.lek.com.

Acerca de Hi Mum! Said Dad

Hi Mum! Said Dad convierte las ideas de estrategia digital en realidad para las empresas, abarcando el proceso desde la creación del prototipo hasta el producto final completamente funcional y diseñado de forma creativa. La consultora tiene una gran experiencia en todo el ciclo de vida del producto digital -la definición, el diseño del producto y la experiencia del usuario, la ingeniería y la iteración continua en el mercado- así como en todas las industrias con las capacidades más significativas en productos FinTech, automoción y de consumo. Entre sus clientes se encuentran Molson Coors, Standard Chartered, Vitality, Ford, Audible, 4H y National Trust. Obtenga más información en https://www.himumsaiddad.com/

