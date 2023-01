L.E.K. développe son offre d'implémentation numérique avec l'acquisition de Hi Mum! Said Dad, entreprise londonienne largement reconnue dans ce domaine

L'alliance entre L.E.K. et Hi Mum! Said Dad permettra de proposer des solutions globales de transformation digitale depuis la stratégie jusqu'au produit final

LONDRES, 23 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L.E.K. Consulting, cabinet de conseil en stratégie international, vient d'annoncer l'acquisition de Hi Mum! Said Dad (HMSD), bureau de conseil en innovation digitale vainqueur de nombreuse récompenses internationales (Webby, Lovie). Cette acquisition, réalisée le 16 janvier 2023, concrétise l'association du conseil en stratégie digitale de L.E.K. à ce développeur d'applications et solutions numériques destinées aux entreprises. Selon le Managing Partner Monde de L.E.K., Clay Heskett, cette acquisition « s'aligne sur notre objectif de développer notre offre de transformation Digitale et ainsi proposer à nos clients des prestations allant de la définition de la stratégie jusqu'à la concrétisation de la solution numérique adaptée ».

Ces dernières années, la transformation digitale est devenue un pilier central de la croissance des entreprises, et les organisations sont de plus en plus nombreuses à intégrer le digital dans leur stratégie de croissance. Le conseil en stratégie digitale est devenue prédominant aux yeux des entreprises, et représentait 40 % de l'activité de conseil aux entreprises en 2022, d'après L.E.K.

Grâce à cette acquisition, L.E.K. étoffe son portefeuille de services pour répondre toujours plus précisément aux problématiques de stratégie digitale de ses clients. Cette alliance permettra aux deux entreprises d'évaluer parfaitement les ressources, les processus et les technologies nécessaires pour élaborer des stratégies gagnantes et créer des solutions innovantes et répondant au besoin de leurs clients.

Ben Faircloth, Managing Director Europe de L.E.K. Consulting, a ainsi commenté l'intégration des activités de Hi Mum! Said Dad :

« L.E.K. propose des services de conseil stratégique de plus en plus axés sur l'implémentation numérique. Nous sommes donc ravis de nous associer à Hi Mum ! Said Dad (HMSD) dont le savoir-faire technique et les solutions primées transforment des concepts stratégiques en outils opérationnels. L'équipe de HMSD partage en outre notre engagement sur la création de stratégies commerciales efficaces et innovantes. Notre partenariat va nous permettre d'approfondir et de développer considérablement la proposition de valeur de L.E.K. dans le digital »

Quant à Craig Wills, directeur général et cofondateur de Hi Mum! Said Dad, il a ajouté :

« Chez HMSD, nous avons toujours eu pour ambition de réaliser nos projets en intégrant les exigences stratégiques, techniques et esthétiques, et de mettre en oeuvre la vision de nos clients. En ce sens, L.E.K. est le partenaire idéal puisqu'il partage nos objectifs commerciaux et stratégiques. »

Après l'acquisition, Hi Mum! Said Dad ne quittera pas ses locaux de Shoreditch (Londres), mais deviendra une filiale autonome de L.E.K. Consulting. Les deux sociétés partageront leur portefeuille de clients et leurs talents, mettant ainsi leurs meilleures compétences au service de leurs clients.

Les conditions de la transaction n'ont pas été communiquées.

À propos de L.E.K. Consulting

L.E.K. Consulting est un cabinet de conseil en stratégie international.

Son approche des problématiques des décideurs repose sur une forte rigueur analytique et une solide expertise sectorielle permettant d'apporter des recommandations concrètes et un impact réel.

Depuis 1983 L.E.K. Consulting (Amérique, Asie-Pacifique et Europe) accompagnent les chefs d'entreprise dans leurs objectifs de croissance et ceci dans tous les secteurs, qu'il s'agisse d'entreprises émergentes ou de grands acteurs internationaux, sans oublier les investisseurs privés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lek.com.

À propos de Hi Mum! Said Dad

Hi Mum! Said Dad (HMSD) transforme les concepts de stratégie digitale en produits fonctionnels et innovants. Cette société de conseil maîtrise parfaitement le cycle de vie du produit numérique, depuis la définition, la conception et l'expérience utilisateur, jusqu'à l'ingénierie et la phase d'itération sur le marché. Les équipes de HMSD ont fait leurs preuves dans plusieurs secteurs, en particulier la fintech, l'automobile et les produits de grande consommation. HMSD est fier de compter Molson Coors, Standard Chartered, Vitality, Ford, Audible, 4H et National Trust parmi ses clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.himumsaiddad.com/

SOURCE L.E.K. Consulting