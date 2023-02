Líderes empresariales instan a las compañías europeas a integrar a ucranianos y otros refugiados en su fuerza laboral

Un año después de la invasión rusa a Ucrania, exdirectivos y directivos de compañías como ISS, Microsoft Polonia, PepsiCo y Unilever se unen a la red global sin ánimo de lucro Tent Partnership for Refugees, para anunciar la cumbre empresarial Tent European Business Summit

Esta cumbre, que tendrá lugar el próximo 19 de junio en París, movilizará a las empresas europeas para acelerar la integración económica de las mujeres refugiadas ucranianas y otros refugiados



MADRID, 22 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- A punto de cumplirse un año de la invasión de Rusia a Ucrania, Tent Partnership for Refugees (Tent) -una red global con más de 300 empresas comprometidas con la integración económica de los refugiados-, ha anunciado la celebración del Tent European Business Summit, una cumbre empresarial que reunirá a compañías líderes con el objetivo de acelerar la integración de las mujeres ucranianas y otros refugiados en España y en el resto de Europa. El anuncio se produce cuando ocho millones de refugiados -en su inmensa mayoría mujeres- han huido de Ucrania hacia Europa, de los cuales España ha acogido a más de 160.000. Esta cumbre, que se celebrará en París el 19 de junio con motivo de la Semana Mundial del Refugiado, contará con la presencia de grandes empresas que anunciarán sus compromisos e iniciativas para emplear y formar a decenas de miles de refugiados ucranianos y de otras partes del mundo.

Destacados líderes empresariales, como Jacob Aarup-Andersen, director general de ISS; Dominika Bettman, directora general de Microsoft Polonia; Ramón Laguarta, presidente y director general de PepsiCo; y Paul Polman, ex director general de Unilever; se han unido a Hamdi Ulukaya, director general de Chobani y fundador de Tent, para organizar conjuntamente esta cumbre y hacer un llamamiento urgente a los principales empleadores de toda Europa para asumir compromisos tangibles en apoyo a los refugiados.

"Los gobiernos europeos han acogido a las mujeres ucranianas que huyen de la guerra, pero las empresas ahora deben hacer su parte para ayudarlas a encontrar trabajo y que se puedan mantener por sí mismas. Este es el paso más importante para ayudar a los refugiados a integrarse en sus nuevas comunidades", afirma Hamdi Ulukaya, fundador de Tent y director general de Chobani. "Este es el propósito de Tent European Business Summit, y junto con las compañías que se han unido a la iniciativa, me gustaría instar a otros líderes empresariales de toda Europa a seguir avanzando, reducir las barreras y contratar mujeres refugiadas ucranianas. Ellas reforzarán los equipos de las empresas y merecen no solo sobrevivir, sino también prosperar a medida que reconstruyen y reinician sus vidas".

Tent siempre ha sido pionera en la defensa de la integración laboral de los refugiados y en el pasado ya ha demostrado que, por un lado, este colectivo tiene tasas de retención más altas y por otro, que las empresas son más atractivas para los empleados cuando contratan refugiados. En este sentido, Tent presenta un nuevo estudio paneuropeo que profundiza en las actividades empresariales relacionadas con los refugiados. Algunos de los resultados más destacados que revela esta encuesta son los siguientes:

El 51 % de los más de 5600 consumidores europeos encuestados tiene más probabilidades de comprar marcas que contratan a refugiados frente tan solo un 12 % que no se muestra propenso a comprar estas marcas. Cifras que muestran que hay 4 veces más consumidores favorables a estas iniciativas que los que se oponen a las mismas.

El 49 % de los consultados asegura que es más probable que compre productos de marcas que donen dinero a causas relacionadas con los refugiados. Esto supone un drástico descenso con respecto a las encuestas previas de Tent a consumidores europeos, que mostraban un apoyo sustancialmente mayor a las marcas que donaban dinero a estas iniciativas.

Los consumidores de todas las edades manifiestan un fuerte apoyo a las empresas que contratan refugiados.

Si bien la opinión pública sobre los refugiados pudiera parecer polarizada, los consumidores europeos de todas las opiniones políticas apoyan, por amplios márgenes, a las empresas que contratan refugiados, incluso aquellos que se identifican como conservadores, reconociendo, por ejemplo, que cuando los refugiados trabajan, pagan impuestos, en lugar de depender del apoyo del gobierno.

"Contratar a personas refugiadas es una de las decisiones más inteligentes que puede adoptar una empresa, aunque a menudo se enfrentan a grandes desafíos en su camino hacia la integración: barreras idiomáticas, ausencia de redes sociales y profesionales, falta de comprensión del mercado laboral local, etc. En el caso particular de las mujeres ucranianas, a todo lo anterior hay que añadir mayores cargas por el cuidado de menores y por las tareas domésticas", señala Gideon Maltz, director general de Tent. "El rol diferenciador de Tent es ayudar a las compañías a reducir estas barreras para que puedan contratar refugiados a escala y nosotros estamos preparados para ofrecer el soporte necesario a la comunidad empresarial europea en este esfuerzo creciente".

Ayudar a las mujeres refugiadas ucranianas a superar estos obstáculos y a las empresas a integrarlas en su fuerza laboral es el foco de Sunflower Proyect de Tent, una iniciativa lanzada el año pasado. La cumbre empresarial europea de Tent se basa en este trabajo y la nueva pieza audiovisual de Tent, "To Whom It May Concern" ("A quien pueda interesar"), se centra en este colectivo para unir aún más a la comunidad empresarial en torno a esta problemática. El anuncio, de 60 segundos de duración, contiene ilustraciones y voces en off de varias artistas ucranianas, transmitiendo la extraordinaria fuerza, habilidad y resiliencia de las mujeres refugiadas ucranianas, que a menudo pasan inadvertidas a potenciales empleadores, mientras intentan reconstruir sus vidas.

Jacob Aarup-Andersen, director general de ISS, ha declarado: "ISS, como una de las empresas empleadoras más grandes del mundo, se guía por la firme convicción de que un equipo de trabajadores diverso e integrador favorece una empresa más creativa, productiva y de mayor éxito. También permite a sus empleados, independientemente de su origen, desarrollar un profundo compromiso y sentido de pertenencia, y me ha conmovido ser testigo de ello entre nuestros trabajadores refugiados ucranianos en toda Europa. En ISS, estamos orgullosos de ser socios de Tent e invitamos a otros líderes empresariales a unirse a nosotros para acoger el talento de los refugiados, fomentar un entorno de trabajo inclusivo y ofrecer a personas tan resilientes el nuevo comienzo que merecen."

Dominika Bettman, directora general de Microsoft Polonia, ha declarado: "Polonia es el país de Europa que más refugiados ucranianos ha acogido, por lo que en Microsoft Polonia hemos sido testigos en primera línea de su difícil situación en el exilio. Como miembro desde hace tiempo de Tent Partnership ayudando a refugiados de todo el mundo, es inspirador ver cómo las empresas polacas se han movilizado como nunca antes para apoyar al pueblo ucraniano. Las empresas de toda Europa pueden y deben hacer más y animo a sus líderes empresariales a que se unan a nosotros y se comprometan a apoyar a las refugiadas ucranianas y a todos los refugiados aportándoles el trabajo y la dignidad que merecen".

Ramón Laguarta, presidente y director general de PepsiCo, ha afirmado: "PepsiCo se enorgullece de seguir trabajando con la Tent Partnership for Refugees, y esto incluye el compromiso de contratar a 500 refugiados en Estados Unidos, así como dar soporte a este colectivo a través del asesoramiento y oportunidades laborales en Europa. Estamos comprometidos a aumentar nuestro impacto en la región y sabemos que podemos lograr un cambio significativo si los líderes empresariales unen sus fuerzas para dar la bienvenida e incorporar a ucranianos y otros refugiados en su fuerza laboral. Porque ayudando a los necesitados, seremos capaces de crear comunidades más fuertes".

Paul Polman, líder empresarial, activista y ex director general de Unilever, ha señalado: "Ahora más que nunca, las empresas deben liderar con propósito, actuar de manera responsable y unirse para resolver los mayores desafíos de nuestro tiempo. Además del imperativo moral, tiene un claro sentido empresarial. Con millones de refugiados desplazados en toda Europa y el sombrío horizonte que se avecina, las empresas que acojan, integren y empoderen a personas refugiadas se verán beneficiadas por su talento, apoyarán su independencia económica y serán recompensadas por sus clientes y la sociedad en su conjunto".

Acerca de Tent Partnership for Refugees

Con un número creciente de refugiados desplazados por períodos de tiempo cada vez más largos, las empresas tienen un papel fundamental que desempeñar para ayudar a los refugiados a integrarse económicamente en sus nuevas comunidades de acogida. La organización Tent Partnership for Refugees moviliza a la comunidad empresarial mundial para mejorar las vidas y los medios de subsistencia de más de 36 millones de refugiados que han sido desplazados de sus países de origen por la fuerza. Fundada en 2016 por Hamdi Ulukaya, fundador y director general de Chobani, esta red global está formada por más de 300 grandes empresas comprometidas con la inclusión de personas refugiadas. Tent cree que las empresas pueden dar su apoyo a los refugiados de una manera más sostenible, aprovechando sus principales operaciones comerciales y contratando, capacitando y asesorando a los refugiados. Actualmente, Tent tiene presencia en diez mercados de Europa y América, incluidos Reino Unido, Polonia, Francia, Alemania, España, Suecia, Países Bajos, México, Canadá y Estados Unidos.

Para más información, te invitamos a visitar www.tent.org o escribir a [email protected].

