Lumenis lanza el nuevo LightSheer QUATTRO durante el 22nd International Master Course on Aging Science (IMCAS)

YOKNEAM, Israel, 27 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Lumenis Ltd. , la compañía de dispositivos médicos basados en energía más grande del mundo para aplicaciones estéticas, quirúrgicas y oftalmológicas, anuncia el lanzamiento de su nueva plataforma, LightSheer Quattro. Tras el éxito en el lanzamiento en Estados Unidos en 2019, la plataforma se mostrará durante la celebración de la conferencia 22nd International Master Course on Aging Science (IMCAS) en París, Francia, del 30 de enero al 1 de febrero de 2020. El expositor de Lumenis es el N242.

LightSheer Quattro es la nueva adición dentro de la gama premium Lumenis LightSheer, posicionándose por delante en el mercado como solución destacada dentro de la industria de eliminación de pelo por láser diodo. El sistema ofrece tratamientos de eliminación de pelo por láser clínicamente demostrados para todo tipo de pieles con longitudes de onda de 805nm o 1060nm sin tiempo de retardo además de tratamiento para lesiones de pigmentación y vasculares. La nueva adición dentro de la gama LightSheer permite a los médicos proporcionar excelentes resultados clínicos al combinar la tecnología asistida High Speed Vacuum con la tecnología de refrigeración ChillTip™ Integrated Contact, proporcionando a los pacientes tratamientos cómodos, eficaces, rápidos y seguros. El sistema compacto y portátil LightSheer Quattro se puede actualizar y supone una gran adición dentro de una oficina de tipo MedSpa o médica, ya sea de nivel experto o simplemente que está empezando en la industria.

"LightSheer Quattro me ha permitido personalizar tratamientos con confianza, tratando todos los tipos de pieles y consiguiendo resultados óptimos para cada paciente", afirmó el doctor Marco Lucrezio, de Ugento (LE) – Italia. "Mis pacientes disfrutan de tratamientos cortos y cómodos con resultados duraderos", añadió el doctor Lucrezio.

"Lumenis está emocionada al presentar la nueva adición dentro de su gama de productos LightSheer, una solución para todos aquellos que buscan un sistema de eliminación de pelo por láser que sea versátil, capaz y real", explicó Tzipi Ozer-Armon, consejero delegado de Lumenis. "La tecnología LightSheer y su marca han sido puntos de referencia industriales desde hace más de 20 años, consiguiendo beneficios clínicos demostrados y establecidos".

Lumenis presentará LightSheer Quattro™ durante la conferencia IMCAS de enero. En el evento, Lumenis mostrará sistemas destacados adicionales entre los que se incluyen: Legend Pro+ (tratamiento de electrodos ultra-delgado ayudado por RF combinados con corriente directa, TriPollar® RF, estimulación muscular DMA™ y TriFractional™), SPLENDOR X (Alexandrite y Nd:Yag que utiliza tecnología BLENDX) y NuEra tight (tecnología RF controlada por temperatura para reafirmación de la piel y tratamiento de piel laxa y celulitis). Si desea conocer la agenda detallada de actividades en la conferencia visite la página web sita en https://lumenis.co.uk/solutions/aesthetic/news-events/events/imcas-world-congress-2020/ . Si desea disponer de más información acerca de la gama de productos de Lumenis visite el expositor de Lumenis (N242).

Acerca de Lumenis

Lumenis es la compañía de dispositivos médicos de base energética más grande del mundo para aplicaciones quirúrgicas, estéticas y oftálmicas en el área de soluciones clínicas mínimamente invasivas. Considerado como un experto de renombre mundial en el desarrollo y comercialización de tecnologías innovadoras basadas en la energía, incluyendo láser, luz pulsada intensa (IPL) y radiofrecuencia (RF). Durante 50 años, los innovadores productos de Lumenis han redefinido los tratamientos médicos y han establecido numerosos estándares tecnológicos y clínicos de oro. Lumenis ha creado soluciones con éxito para condiciones previamente intratables, así como tecnologías avanzadas diseñadas que han revolucionado los métodos de tratamiento existentes. Lumenis es una compañía de la cartera de XIO Group, una firma de inversiones alternativa global. Si desea más información visite la página web: www.lumenis.com

Declaraciones prospectivas

La información facilitada en este comunicado puede contener declaraciones relativas a las expectativas actuales, estimaciones, predicciones y proyecciones sobre eventos futuros que son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otros, planes, objetivos y expectativas de la compañía para operaciones futuras, incluyendo sus resultados de operaciones proyectados. Las declaraciones prospectivas a menudo se caracterizan por el uso de terminología prospectiva como "podría", "podrá", "espera", "anticipa", "estima", "continúa", "cree", "debería", "pretende", "planea", "proyecta" u otras palabras similares, pero no son la única manera en que pueden identificarse estas declaraciones. Estas declaraciones prospectivas se basan en las actuales estimaciones y proyecciones de resultados o tendencias futuras de nuestra directiva. Los resultados reales pueden diferir de los proyectados como resultado de determinados riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas se realizan solo en la fecha de las mismas, y la compañía no asume obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

