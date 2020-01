Компания Lumenis запускает новую платформу лазерной эпиляции LightSheer QUATTRO на 22-й международной конференции International Master Course on Aging Science (IMCAS)

ЙОКНЕАМ, 27 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Lumenis Ltd., являющаяся крупнейшим в мире производителем медицинского оборудования для косметологических, хирургических и офтальмологических целей, объявляет о запуске своей новейшей платформы LightSheer Quattro. После успешного запуска в 2019 году эта платформа будет представлена на 22-й Международной конференции Master Course on ageing Science (IMCAS), которая пройдет в Париже (Франция) с 30 января по 1 февраля 2020 года. Выставочный стенд компании Lumenis: N242.

LightShear Quattro — новейшее дополнение к семейству премиум-класса Lumenis LightShear, опережающее рынок в качестве передового комплексного решения в сфере лазерной эпиляции. Данная система позволяет проводить процедуры лазерной эпиляции с клинически подтвержденной эффективностью для всех типов кожи с использованием излучения с длиной волны 805 или 1060 нм без простоя оборудования, а также устранение нарушений пигментации и лечение сосудистых заболеваний кожи. Это новейшее дополнение к семейству LightSheer позволяет практикующим специалистам достигать превосходных клинических результатов за счет сочетания высокоскоростной вакуумной технологии с комплексной технологией контактного охлаждения ChillTip™, что обеспечивает удобное, эффективное, быстрое и безопасное лечение пациентов. Компактная и портативная система LightSheer Quattro предусматривает возможность модернизации и является превосходным дополнением к любому центру красоты и здоровья или медицинскому центру независимо от того, имеет ли он значительный опыт в данной сфере или только делает свои первые шаги.

«Технология LightSheer Quattro позволяет мне уверенно адаптировать процедуры под индивидуальные особенности пациентов, работать со всеми типами кожи и добиваться оптимальных результатов для каждого пациента», – рассказывает д-р Марко Лукрецио (Marco Lucrezio) из итальянской компании Ugento (LE). «Мои пациенты довольны быстротой и удобством процедур с долговременными положительными результатами», ― добавляет д-р Лукрецио.

«Компания Lumenis с большим воодушевлением представляет свое новейшее дополнение к линейке продукции LightSheer, которое обеспечивает оптимальное решение для всех, кто ищет проверенную и универсальную систему лазерной эпиляции», — сообщил генеральный директор компании Lumenis Ципи Озер-Армон (Tzipi Ozer-Armon). «Технология и бренд LightSheer уже более 20 лет являются отраслевыми эталонами, что обусловлено благоприятными клиническими эффектами, широко признанными и доказанными на практике».

На конференции IMCAS, которая пройдет в январе, компания Lumenis представит новую платформу LightSheer Quattro™. В рамках данного мероприятия компания Lumenis также продемонстрирует и другие ведущие системы, включая Legend Pro+ (процедура радиочастотного воздействия с использованием сверхтонких электродов в сочетании с постоянным током, радиочастотной технологией TriPollar®, технологией стимуляции мышц DMA™ и технологией фотоомоложения TriFractional™), гибридную процедуру SPLENDOR X (с использованием лазера на александрите и неодимового лазера на алюмо-иттриевом гранате на основе технологии BLENDX) и систему разглаживания кожи NuEra tight (на основе радиочастотной технологии с регулировкой температуры для проведения лифтинга, а также устранения целлюлита и дряблости кожи). Подробная программа мероприятий в рамках конференции представлена на сайте https://lumenis.co.uk/solutions/aesthetic/news-events/events/imcas-world-congress-2020/. Для получения дополнительной информации о семействе продукции Lumenis посетите выставочный стенд компании Lumenis (N242).

О компании Lumenis

Компания Lumenis является одним из мировых лидеров в области минимально инвазивных медицинских технологий, применяемых в хирургии, офтальмологии и косметологии, а также всемирно известным специалистом по разработке и выводу на рынок передовых технологий с использованием электромагнитной энергии, включая лазеры, пульсирующую световую терапию и радиочастотное (РЧ) излучение. За 50 лет инновационная продукция компании Lumenis вывела терапевтическое лечение на новый уровень и установила множество золотых стандартов технологического и клинического профилей. Компания Lumenis добилась успехов в создании средств для лечения заболеваний, ранее считавшихся неизлечимыми, а также разработала целый ряд передовых технологий, коренным образом преобразивших существующие методы лечения. Lumenis — портфельная компания, входящая в состав транснациональной компании XIO Group, специализирующейся на альтернативных инвестициях. Более подробная информация представлена на сайте: www.lumenis.com



