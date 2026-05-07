-LUYUAN lanza un centro de desarrollo de mercado para el sur de Europa en España, basando su estrategia de localización con "Tecnología de China + perspectivas europeas"

SHANGHAI, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- LUYUAN Group (HK.02451), líder mundial en vehículos eléctricos de dos ruedas, anunció hoy la creación de su Centro de Desarrollo de Mercado para el Sur de Europa en España, durante la Conferencia de Socios Internacionales de LUYUAN 2026. Gestionado por ZEUS CICLING, una reconocida marca española de ciclismo, este centro representa un hito estratégico para la expansión en el sur de Europa del modelo de LUYUAN: "I+D y cadena de suministro en China + diseño global + operaciones locales".

Los consumidores del sur de Europa exigen altos estándares en diseño, seguridad y experiencia de conducción, dado el rápido crecimiento del mercado local de la movilidad eléctrica. ZEUS CICLING aporta un profundo conocimiento del mercado local para desenvolverse en este entorno.

"Las tecnologías clave de LUYUAN, como los motores refrigerados por líquido y los componentes electrónicos de estado sólido, ofrecen la durabilidad que satisface las expectativas del sur de Europa", afirmó Alfonso Monrabal Clara, director de marketing de ZEUS CICLING. "Los nuevos productos, materiales y tecnologías presentados en la feria son realmente impresionantes. De cara al futuro, nos centraremos en tres objetivos principales: actuar como portavoz de la marca LUYUAN en el mercado local, construyendo una reputación de "seguridad, fiabilidad y durabilidad"; servir de enlace con el mercado local, transmitiendo las necesidades de los usuarios; y ser el impulsor del ecosistema, estableciendo una red de ventas, servicio posventa y formación en todo el sur de Europa, comenzando por España".

"Este centro no es una oficina de ventas; estamos posicionando las capacidades de la marca y los sistemas de servicio en la primera línea del mercado", enfatizó HU Jihong, fundador y consejero delegado de LUYUAN Group. "LUYUAN aporta tecnologías y productos clave validados por decenas de millones de usuarios en China. ZEUS CICLING contribuye con conocimientos locales y redes de distribución. Juntos, ofrecemos las soluciones de movilidad verde más confiables a los consumidores del sur de Europa".

Como uno de los seis centros de innovación globales de LUYUAN, el centro del sur de Europa aprovechará la cartera de productos integral de LUYUAN y las fortalezas operativas locales de ZEUS CICLING para acelerar un crecimiento escalable y de alta calidad en la región, llevando la movilidad eléctrica segura y sostenible a más familias en todo el sur de Europa.

Acerca de LUYUAN Group

LUYUAN Group es líder mundial en vehículos eléctricos de dos ruedas, con amplia experiencia en tecnología de motores refrigerados por líquido y sistemas de propulsión inteligentes. Su cartera de marcas incluye LUYUAN y LYVA. En 2026, LUYUAN inauguró seis centros de innovación en Europa, el sudeste asiático, Asia central y África, y presentó una red global de socios que incluye al Grupo BMW, acelerando así su transformación de un modelo "Hecho en China" a una plataforma de ecosistema verdaderamente global.

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