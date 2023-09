MÁS DE LA MITAD DE LAS PAREJAS ESPAÑOLAS CREEN QUE EL BABYMOON ES LA EXPERIENCIA PERFECTA ANTES DE LA LLEGADA DEL BEBÉ

MADRID, 19 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Cada vez son más las parejas que se deciden por dedicarse tiempo de calidad justo antes de ser padres. ¿Has oído hablar de una babymoon? Es una nueva tendencia en la que las parejas hacen una última escapada romántica antes del nacimiento. Según los datos extraídos de la encuesta llevada a cabo por OnePoll en colaboración con Norwegian Cruise Line (NCL)[1], la innovadora compañía global de cruceros, más de la mitad de los encuestados (52%) ya habían oído hablar de un babymoon, coincidiendo el 81% de los mismos en que resulta una opción muy apetecible, tanto es así que el 84% de las parejas la planearía antes de la llegada del bebé. La idea del babymoon es similar a la luna de miel, y el 78% consideran que es una buena forma de fortalecer la relación de pareja.

Según este estudio, el 63% de las parejas creen que hacer un viaje babymoon es la experiencia perfecta como pareja antes del nacimiento, siendo un crucero algo único para pasar la dulce espera según el 25% de los encuestados.

La gran mayoría de las futuras mamás y papás afirman que lo que más les gustaría hacer durante el embarazo es descansar (58%), degustar las mejores opciones gastronómicas (53%) y sobre todo mimarse (67%) y un crucero*[2] babymoon te da todo eso. La nueva clase Prima de la compañía ofrece el Norwegian Prima y el Norwegian Viva, diseñados para superar todas las expectativas con espacios más amplios, un diseño cuidado, un servicio excepcional y el lugar perfecto para aquellas parejas que buscan dejarse mimar: el Mandara Spa.

The Haven by Norwegian® ofrece servicio de conserjería y mayordomo las 24 horas y terraza privada y piscina exclusiva para los huéspedes.Como las futuras mamis no pueden beber alcohol, NCL ofrece los mejores mocktails galardonados en los Vibe Vista Awards 2023 con el premio al mejor Programa sin Alcohol para Adultos que puedes disfrutar en el Vibe Beach Club .

Los premiados cruceros de NCL están diseñados para que disfrutes mientras navegas hacia los destinos más bellos del mundo, desde itinerarios por el Mediterráneo, las islas griegas, hasta extraordinarias rutas por Alaska, la Polinesia Francesa o Sudáfrica. Entre ellos, Europa se ha convertido en un destino muy deseado. El crucero de 10 días por el Norte de Europa del Norwegian Prima, desde Reikiavik a Londres (Southampton) ofrece todas las comodidades de la nueva clase Prima de NCL, además de poder ver géiseres y fiordos a lo largo de las costas de Islandia y Noruega, así como poder conocer la icónica Amsterdam.

[1] Encuesta realizada por OnePoll con la compañía de cruceros Norwegian Cruise Line en junio de 2023 a 1.000 parejas de entre 24 y 54 años, embarazados o planeando tener su primer hijo.

[2] NCL permite viajar a mujeres embarazadas que no hayan entrado en la semana 24 antes de finalizar el crucero

