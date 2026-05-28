METZ presenta en España el nuevo televisor QD-MiniLED MNH7000Z con Google TV

Noticias proporcionadas por

METZ

28 may, 2026, 08:00 GMT

MADRID, España, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- METZ continúa ampliando su presencia en Europa con el lanzamiento del nuevo televisor QD-MiniLED MNH7000Z. El modelo combina tecnología Mini LED, Quantum Dot y Google TV para ofrecer una experiencia más inmersiva en cine, deportes y entretenimiento diario.

Disponible con una nueva versión de 60 pulgadas y otros tamaños adicionales, el MNH7000Z está pensado para consumidores que buscan en internet "TV QD-MiniLED España", "Google TV 60 pulgadas" o "smart TV premium para fútbol y streaming".

Tecnología QD-MiniLED para una imagen más avanzada

El sistema QD-MiniLED combina retroiluminación Mini LED con tecnología Quantum Dot para mejorar brillo, contraste y precisión de color. El local dimming optimiza las zonas oscuras y brillantes de la imagen, mientras que Quantum Dot ofrece colores más vivos y naturales.

En comparación con un televisor LED convencional, el resultado es una imagen con mayor profundidad y mejor rendimiento HDR. Además, los materiales del panel han sido diseñados sin metales pesados, ofreciendo un enfoque más responsable con el medio ambiente.

Rendimiento inteligente para fútbol, cine y gaming

El televisor incorpora el procesador METZ S AI Processor, capaz de ajustar automáticamente brillo, contraste y nitidez según el contenido. También es compatible con HDR10, HDR10+, Dolby Vision y MEMC, una tecnología especialmente útil para deportes y escenas rápidas.

Gracias a Google TV y Wi-Fi de doble banda, los usuarios pueden acceder fácilmente a plataformas de streaming, control por voz y servicios inteligentes. El sistema Dolby Atmos junto con Total Sonic proporciona una experiencia de sonido más envolvente para películas, videojuegos y partidos en directo.

Disponibilidad en España

El nuevo METZ MNH7000Z ya está disponible a través de Amazon y distribuidores seleccionados en España. Los usuarios interesados pueden consultar la página del producto en Amazon para conocer especificaciones, precios y disponibilidad.

FAQ

¿Qué es la tecnología QD-MiniLED?

QD-MiniLED combina Mini LED y Quantum Dot para ofrecer mejor contraste, más brillo y colores más precisos frente a un televisor LED tradicional.

¿Por qué un televisor de 60 pulgadas es ideal para ver fútbol?

Una pantalla de 60 pulgadas crea una experiencia más inmersiva y permite disfrutar mejor de los movimientos rápidos, los detalles del partido y el ambiente deportivo en casa.

Sobre METZ

Fundada en Alemania en 1938, METZ sigue desarrollando televisores orientados a la calidad de imagen, el diseño europeo y las nuevas necesidades del entretenimiento conectado.

También de esta fuente

METZ presenta el televisor QLED MQH7000Z con tecnología de pantalla de sexta generación

METZ ha lanzado oficialmente su nuevo televisor QLED MQH7000Z, ampliando así su gama de productos de 2026 con tecnología de pantalla mejorada y un...

Rebajas de primavera en España 2026:Televisor QLED METZ 32MQF7000Z de 32 pulgadas, por tiempo limitado

¿Buscas el mejor televisor inteligente pequeño de España esta primavera? El METZ 32MQF7000Z regresa con las Rebajas de Primavera 2026 con descuentos...
Más comunicados de prensa de esta fuente

Explorar

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Household Products

Household Products

Comunicados de prensa sobre temas similares