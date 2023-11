MinIO se asocia con VMware para ofrecer almacenamiento de objetos para VMware Cloud Foundation

-MinIO se asocia con VMware para ofrecer una solución de almacenamiento de objetos integrada de forma nativa para VMware Cloud Foundation

MinIO será el primer almacén de objetos de terceros integrado de forma nativa con VMware Data Services Manager, lo que permite a las organizaciones interactuar con cargas de trabajo intensivas en datos.

BARCELONA, España, 8 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- MinIO Inc. , creadores de la suite de almacenamiento de objetos MinIO, anunciaron hoy una asociación ampliada y una vista previa técnica para ofrecer almacenamiento de objetos en VMware Cloud Foundation mediante la integración con VMware Data Services Manager. Esta solución combinará la infraestructura de clase empresarial más segura de VMware Cloud Foundation y MinIO Object Store para ofrecer una experiencia totalmente integrada para cargas de trabajo de misión crítica que se ejecutan en VMware Cloud Foundation.

"Nuestra integración con VMware Data Services Manager es un hito clave en el desarrollo de la nube privada", afirmó Ugur Tigli, responsible de tecnología de MinIO Inc. "La capacidad de admitir sin problemas máquinas virtuales y Kubernetes proporciona una flexibilidad muy necesaria para que las empresas modernicen sus infraestructura a lo largo del tiempo. Esta solución combinada es una prueba más de la importancia que tiene el almacenamiento de objetos en la empresa moderna y estamos entusiasmados de tener MinIO integrado de forma nativa con VMware Data Services Manager."

Data Services Manager es una extensión nativa de VMware vSphere que permite a los clientes gestionar los mejores servicios de datos locales para sus clientes internos, en particular los equipos de aplicaciones en las líneas de negocio. La integración de Data Services Manager se basa en la larga historia de colaboración técnica de MinIO y VMware, brindando una experiencia integrada de forma nativa y eliminando dependencias clave en favor de una mayor flexibilidad del administrador. Los administradores de TI podrán gestionar múltiples servicios de datos, como bases de datos relacionales, además de un almacén de objetos con un modelo operativo coherente, y beneficiarse de las capacidades de almacenamiento empresarial de VMware vSAN.

"La estrategia de VMware es hacer que los servicios de datos avanzados, como MinIO Object Store, sean tan fáciles de consumir para los clientes como lo hicimos para la informática, las redes y el almacenamiento", afirmó Vijay Ramachandran, vicepresidente de gestión de productos, almacenamiento e infraestructura de datos de VMware. "Los clientes y miembros de la comunidad en todo el mundo utilizan MinIO todos los días para ofrecer mayor seguridad, resiliencia, durabilidad y excelencia operativa en todas sus implementaciones. Ahora, junto con MinIO, estamos incorporando esta capacidad a VMware Cloud Foundation como un servicio de datos integrado de forma nativa para ayudar a acelerar la innovación impulsada por los datos."

El almacén de objetos de alto rendimiento definido por software de MinIO ha entregado 325 GiB/s GET y 165 GiB/s PUT en 32 nodos de NVMe en sus pruebas comparativas 1 publicadas. Con escalamiento lineal del rendimiento, MinIO puede manejar las cargas de trabajo de almacenamiento de objetos más exigentes, desde AI/ML y análisis avanzados hasta información de seguridad y tareas de gestión de eventos. Además, MinIO está optimizado para admitir objetos grandes y pequeños, lo que proporciona un almacén de datos altamente extensible que sirve como base para los lagos de datos modernos.

La solución integrada admitirá cualquier almacenamiento, incluido vSAN, y admitirá cualquier grupo DVS, DHCP o IP estática. Proporcionará una solución "bucket-as-a-service" a los desarrolladores destinada a abstraer la complejidad asociada con las clases y políticas de almacenamiento y al mismo tiempo conservar ese control para el administrador VI. En conjunto, esto ofrece el equilibrio entre flexibilidad y agilidad del desarrollador con los requisitos de control y seguridad.

Para obtener más información sobre la solución, visite https://min.io/solutions/vmware o para participar en el programa de acceso temprano, comuníquese con [email protected]

1- Internal Testing - MinIO S3 Throughput Benchmark on NVMe SSD Using mc support per, December 2022

Acerca de MinIO Inc. MinIO es pionero en el almacenamiento de objetos nativo de Kubernetes de alto rendimiento para IA/ML y cargas de trabajo de lagos de datos modernos. El sistema de almacenamiento de objetos definido por software y compatible con Amazon S3 es utilizado por más de la mitad de las empresas Fortune 500. Con más de 1.300 millones de descargas de Docker, MinIO es la empresa de almacenamiento de objetos en la nube de más rápido crecimiento y los analistas de la industria la clasifican constantemente como líder en almacenamiento de objetos. Fundada en noviembre de 2014, la empresa cuenta con el respaldo de Intel Capital, Softbank Vision Fund 2, Dell Technologies Capital, Nexus Venture Partners, General Catalyst e inversores ángeles clave.

