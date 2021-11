Muestra de su firme compromiso en la lucha contra la violencia en la pareja, YSL Beauté da un nuevo impulso a su programa «Abuse Is Not Love» en 17 países mediante la colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro locales

La firma global de belleza está redoblando sus esfuerzos para educar al público sobre los signos de alarma del maltrato, con el objetivo de formar a dos millones de personas en todo el mundo para 2030

PARÍS, 17 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Desde el lanzamiento, el pasado año, de su programa «Abuse Is Not Love», YSL Beauté ha logrado un impacto significativo educando a más de 100 000 jóvenes acerca de las relaciones violentas y prestando apoyo a organizaciones comunitarias. Sobre la base de las iniciativas desarrolladas este primer año, «Abuse Is Not Love» se adentra ahora en una nueva fase de crecimiento, centrada principalmente en la expansión de su colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro en 17 países de cuatro continentes. Asimismo, la firma presentará, este mes, una nueva herramienta de formación en línea para proporcionar recursos y apoyo a quienes sufran relaciones violentas, así como herramientas para quienes quieran colaborar con el programa.