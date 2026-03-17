NAVEE nombra a Fermín López embajador de la marca en España, 17 de marzo de 2026.

BARCELONA, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE, marca global de movilidad inteligente, ha anunciado el nombramiento de la estrella emergente del fútbol Fermín López como embajador de la marca en España. Esta colaboración pone de manifiesto la creciente presencia de NAVEE en Europa y su compromiso con ofrecer soluciones de movilidad innovadoras que se adapten al estilo de vida urbano. En los últimos años, NAVEE ha acelerado su presencia en Europa mediante la innovación continua de sus productos y la participación en ferias internacionales de primer orden, como la IFA de Berlín. Mediante la integración de ingeniería de nivel automovilístico, sistemas de suspensión avanzados y tecnologías de control inteligente, NAVEE sigue mejorando la experiencia de movilidad urbana en las ciudades modernas.Fermín López se ha convertido rápidamente en uno de los jóvenes talentos más prometedores de España. Conocido por su estilo de ataque dinámico, su inteligente posicionamiento y su versatilidad, ha realizado contribuciones clave tanto a nivel de club como con la selección nacional, incluyendo destacadas actuaciones a nivel internacional en París en 2024. Fermín López personifica la energía, la visión y la determinación, cualidades que reflejan el compromiso de NAVEE con la innovación y la movilidad con visión de futuro.

NAVEE x Fermin Lopez Spain Ambassador 2026

Fermín López afirmó que su colaboración con NAVEE reflejará la misma potencia y capacidad de aceleración explosiva que muestra como mediocampista vertical, destacando su habilidad para tomar la iniciativa y cambiar el ritmo en el terreno de juego, ahora aplicada a un transporte urbano inteligente e innovador. Como embajador de la marca en España, Fermín López trabajará con NAVEE en campañas, iniciativas comunitarias y proyectos narrativos focalizados en el estilo de vida urbano, la innovación tecnológica y el papel cambiante de la movilidad inteligente en la vida cotidiana.Esta asociación refuerza más el posicionamiento de NAVEE en Europa y subraya su ambición de construir una marca de movilidad tecnológicamente avanzada y relevante a nivel mundial. NAVEE es una marca global de movilidad inteligente basada en la ingeniería de sistemas y la integración de tecnología inteligente. Utilizando diseños de la industria del automóvil, los sistemas de suspensión avanzados y las tecnologías de control gestionadas por IA, NAVEE desarrolla productos de alto rendimiento para contribuir en cualquier parte del mundo a una movilidad más sostenible y adaptable en escenarios urbanos, recreativos y al aire libre. No limits. Just beginnings.

Más información: https://www.naveetech.com/.

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