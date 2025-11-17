Netlight se expande con nuevas oficinas en Madrid y Gotenburgo- un paso estratégico hacia la innovación europea

ESTOCOLMO, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Netlight, una empresa líder en consultoría digital, continúa su expansión internacional con la apertura de una nueva oficina en Madrid, lo que supone la entrada de la empresa en España, seguida de Gotemburgo, Suecia, a finales de 2025. Esta expansión se suma a las recientes aperturas en Toronto y Londres, lo que refuerza el compromiso de Netlight de impulsar la transformación digital en Europa y Norteamérica.

Steve Behrendt, Socio Director en España

Las nuevas sedes de Gotemburgo y Madrid refuerzan la misión de Netlight de ofrecer soluciones digitales de gran impacto y consolidar su posición en el panorama europeo de la innovación, en rápida evolución. Mientras que Gotemburgo representa una expansión impulsada por el talento, Madrid responde a la demanda de los clientes en una de las economías de más rápido crecimiento de Europa.

"La apertura de una oficina en Gotemburgo nos acerca a talentos excepcionales y a algunas de las industrias más transformadoras. Muchos de los talentos que hemos conocido a lo largo de los años no han tenido la oportunidad de trasladarse a Estocolmo, ya que tienen sus vidas aquí en Gotemburgo. Ahora somos nosotros los que vamos a ellos", afirma Mattias Falkehag, Socio Director de Gotemburgo.

La oficina de Gotemburgo se conecta con la red nórdica de Netlight, que une Estocolmo, Oslo y Copenhague, y satisface la creciente demanda de experiencia en digitalización en industrias clave como la automoción, las ciencias de la vida y la innovación en sostenibilidad.

Netlight cuenta con una red de clientes comprometidos con una fuerte presencia en España, lo que supone un instrumento clave para establecer una oficina local. Madrid también representa una atractiva puerta de entrada al sur de Europa.

"España está experimentando un fuerte crecimiento económico y se está convirtiendo rápidamente en uno de los líderes de la economía digital europea, impulsada por grandes oportunidades de transformación digital e innovación. Establecer una oficina en Madrid nos permite traer nuestra experiencia para apoyar a las organizaciones españolas y desempeñar un papel activo en el desarrollo de la región", afirmó Steve Behrendt, Socio Director en España.

La oficina de Madrid se especializará en el desarrollo de productos digitales, diseño de UX, ingeniería de software, asesoramiento tecnológico estratégico, M&A (fusiones y adquisiciones) y Datos e IA en sectores como el comercio digital, la energía y energías renovables, los servicios financieros, los seguros y la movilidad.

"Con nuestra expansión a Gotemburgo y Madrid, estamos haciendo realidad nuestra visión de impulsar empresas con soluciones innovadoras y sostenibles. Estas nuevas oficinas refuerzan nuestra presencia en Europa y nos permiten colaborar aún más de cerca con nuestros clientes visionarios actuales y futuros. Estamos realmente entusiasmados por contribuir al éxito y la innovación de estas dinámicas regiones", afirmó Katri Junna, Director Ejecutivo de Netlight.

Con la incorporación de Gotemburgo y Madrid, Netlight contará con 15 oficinas en diez países, lo que respalda su ambición de crear valor a través de la innovación y la colaboración estratégica a nivel mundial.

Sobre Netlight

Netlight es una empresa internacional de consultoría digital que ayuda a compañías líderes a tener éxito en el mundo digital, desde el asesoramiento hasta la implementación. Nuestro servicio reúne la inteligencia colectiva de 2000 consultores y ofrece una amplia gama de servicios digitales, desde estrategia hasta tecnología.

Apoyamos a industrias que enfrentan nuevos desafíos y oportunidades gracias a nuevas tecnologías, para que puedan mejorar sus negocios. Netlight ha recibido varios premios por su crecimiento rentable, su liderazgo, su cultura laboral y su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión.

Estamos presentes en Estocolmo, Gotemburgo, Oslo, Helsinki, Copenhague, Múnich, Hamburgo, Berlín, Fráncfort, Zúrich, Colonia, Ámsterdam, Londres, Madrid y Toronto.

Co-creando el futuro desde 1999.

Contacto:

Anna Moore

Senior PR Strategist

070-2369308

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2823575/Netlight_Steve_Behrendt.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2823574/Netlight_Logo.jpg