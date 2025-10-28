NEW ERA ANUNCIA SU ACUERDO CON EL FC BARCELONA COMO LICENSEE OFICIAL DE GORRAS

BARCELONA, España, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La marca global lifestyle especializada en gorras, New Era, anuncia colaboración oficial con el FC Barcelona para el lanzamiento de una colección exclusiva de gorras, marcando así su nombramiento como licenciatario oficial de gorras del club. Inspirada en el espíritu vibrante de la ciudad, New Era combina su experiencia en diseño con el legado cultural del FC Barcelona, uniendo la herencia del club, la energía creativa de Barcelona y una perspectiva global del estilo contemporáneo.

La colección presenta el legendario escudo del Barça junto al inconfundible logo de New Era, dando lugar a una serie de gorras que conectan con una nueva generación de seguidores que premian el estilo. Desde los clásicos atemporales hasta los fits más contemporáneos, cada diseño celebra el legado del club y canaliza la energía del estilo de vida actual.

Más que un simple merchandising deportivo, este lanzamiento representa el encuentro entre dos instituciones culturales, cada una con más de 100 años de influencia en el deporte, la moda y la comunidad. El diseño de la colección se inspira en las tendencias globales de moda, siempre manteniéndose fiel a la inconfundible identidad del FC Barcelona.

En el centro de esta colaboración se encuentra una colección de temporada que incluye los modelos icónicos de New Era, como la 9FORTY con visera curvada, la 9TWENTY de estructura suave y la TRUCKER con cierre snapback, todas presentadas en los colores oficiales del equipo. Se prevé el lanzamiento de más modelos a lo largo de 2025.

Para celebrar la alianza, el Barça deja su sello en la icónica 59FIFTY de New Era. La gorra presenta atrevidas franjas azul y grana sobre el clásico diseño de seis paneles, con detalles en amarillo en la visera y el bordado. El logotipo de New Era se encuentra en el lateral izquierdo, mientras que el lema del FC Barcelona, "Més que un club", está bordado en el derecho. En el centro, el inconfundible escudo del Barça completa el diseño.

La colección estará disponible a partir del 30 de octubre de 2025 en neweracap.eu, en las tiendas New Era y en las del FCB.

SOBRE NEW ERA

Desde 1920, New Era fabrica las gorras de mayor calidad del mundo. Hoy en día, con líneas de ropa y accesorios, la marca es líder del mercado, con raíces en el deporte e influencia en la cultura urbana y lifestyle a nivel global. Con más de 500 licencias en su portafolio, New Era es la marca de referencia en los mundos del deporte, la moda, la música y el entretenimiento. La compañía tiene su sede central en Buffalo, Nueva York, y sus productos se venden en más de 80 países. Para obtener más información sobre las oficinas y colaboraciones globales de New Era, visita www.neweracap.eu y los canales sociales @neweraeurope.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2805971/New_Era_x_FC_Barcelona_Official_Licensee_Logo.jpg