Nina Capital respalda a Woodway Assurance para combatir la parálisis de los datos sanitarios

OTTAWA, ON, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Woodway Assurance anunció hoy que la firma internacional de capital de riesgo especializada en tecnología sanitaria, Nina Capital, ha invertido en la empresa canadiense. Esta inversión refleja la creciente demanda de tecnologías que mejoran la privacidad, como EviData™ de Woodway, que ayuda a las organizaciones a utilizar los datos de forma responsable para la IA, el análisis y el intercambio de datos.

Las organizaciones del sector sanitario y de ciencias de la vida manejan grandes volúmenes de datos de alto valor, pero los proyectos a menudo se estancan debido a la incertidumbre sobre si los datos pueden utilizarse de forma segura y cómo. El software estrella de Woodway, EviData, ofrece un flujo de trabajo automatizado e integrado con IA que evalúa el riesgo de privacidad tanto en datos estructurados como en texto no estructurado, recomienda y realiza transformaciones de datos que preservan la privacidad y evalúa datos desidentificados, anonimizados y sintéticos.

Es importante destacar que el software genera evidencia objetiva alineada con las directrices reconocidas y los estándares internacionales, incluidos los estándares de desidentificación ISO, las expectativas de anonimización del RGPD y el Método de Determinación de Expertos de HIPAA. Esto ayuda a las organizaciones a impulsar sus iniciativas, reducir las demoras y proporcionar a los equipos de negocio, técnicos, de privacidad, legales y de gobernanza una base sólida para tomar decisiones fundamentadas.

"Los datos son esenciales para la investigación, la IA y la mejora de la atención al paciente. Sin embargo, las necesarias preocupaciones sobre privacidad y regulación, así como los complejos desafíos operativos, a menudo impiden que las organizaciones los aprovechen al máximo", dijo Marta G. Zanchi, socia gerente fundadora de Nina Capital. "Estamos invirtiendo en Woodway porque EviData aborda directamente ese desafío con una solución autorizada basada en una extensa investigación, directrices reconocidas, estándares internacionales y experiencia de renombre mundial en el campo. Vemos un enorme potencial en EviData para reducir las fricciones, acelerar la innovación clínica y facilitar la entrega más rápida de tratamientos prometedores a los pacientes".

Esta inversión se produce tras un periodo de gran dinamismo para Woodway, que incluye el lanzamiento de EviData 3.0, una creciente cartera de clientes y nuevas alianzas estratégicas. El capital impulsará el desarrollo de productos, el crecimiento comercial y la entrada en nuevos mercados internacionales.

"El respaldo de Nina Capital es un importante aval de nuestro enfoque para superar una de las mayores barreras al uso responsable de los datos", declaró el Dr. Khaled El Emam, fundador y consejero delegado de Woodway Assurance. "La experiencia de Nina Capital en datos y tecnología sanitaria, así como su red internacional, la convierten en un socio sólido para nuestra expansión global. Juntos, podemos llevar EviData a más organizaciones que necesitan formas más rápidas, escalables y seguras de aprovechar los datos".

Esta nueva financiación se suma a la ronda de financiación inicial de Woodway de 1 millón de dólares canadienses, anunciada en diciembre de 2025.

Acerca de Woodway Assurance:

Woodway Assurance es la empresa tecnológica canadiense detrás de EviData, una plataforma automatizada con IA que ayuda a las organizaciones a utilizar datos para IA, análisis y compartición de datos mediante la evaluación del riesgo de privacidad, la realización de transformaciones de datos que preservan la privacidad y la generación de evidencia objetiva. Woodway es una empresa derivada del Laboratorio de Información de Salud Electrónica del Instituto de Investigación CHEO, fundado y dirigido por el Dr. Khaled El Emam, consejero delegado de Woodway. La empresa se basa en más de 20 años de investigación pionera y tecnologías que mejoran la privacidad, desarrolladas por El Emam y el equipo de EHIL. En 2026, EHIL recibió el Privacy and Human Rights Award de la Asamblea Global de Privacidad, el foro internacional de autoridades de protección de datos, y de la organización de derechos humanos Access Now.

Acerca de Nina Capital:

Nina Capital es una firma internacional de capital de riesgo especializada en la transformación del sector sanitario mediante la tecnología de la información, liderada por fundadores impulsados por las necesidades del mercado. Centrada en inversiones en fases pre-semilla y semilla, y guiada por una amplia experiencia en el sector, Nina Capital apoya soluciones tecnológicas para la salud que generan un impacto duradero en el ámbito sanitario. El equipo diverso, multinacional y multidisciplinar de Nina Capital está liderado por antiguos fundadores y gestores de empresas de tecnología sanitaria, y combina la experiencia de numerosos sectores de la salud y la tecnología. Desde 2019, Nina Capital ha invertido en más de 50 empresas en casi 20 países, impactando positivamente la vida de decenas de millones de personas a través de innovaciones tecnológicas en el sector sanitario.

Contactos para medios: Woodway Assurance – Anne-Marie Hayden, [email protected]; Nina Capital – Marta G. Zanchi, Ph.D., [email protected]