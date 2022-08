Nueva guía de Adjust y TikTok iOS 14.5+

-La guía de Adjust y TikTok iOS 14.5+ encuentra que las tasas de adhesión de los usuarios superan el 50 % en determinadas regiones

Una nueva guía muestra un cambio en el gasto publicitario de iOS a Android tras el despliegue de App Tracking Transparency (ATT), además de información sobre la privacidad de los usuarios para los profesionales del marketing

MADRID, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- La plataforma de análisis de marketing móvil Adjust y la plataforma líder de vídeos cortos TikTok han publicado hoy una guía conjunta, "iOS 14.5+: Success made simple with Adjust and TikTok" en la que se ofrecen ideas y mejores prácticas para ayudar a los profesionales del marketing móvil, desarrolladores y anunciantes a navegar por el mundo en constante evolución de la privacidad del usuario en el móvil. Dado que las tasas de suscripciones pueden oscilar entre el 17 % y el 50 % en las geografías, el informe también detalla las diferencias por región o mercado, para informar mejor la estrategia o comparar lo que funciona o no funciona de un país a otro.

"El lanzamiento de iOS 14.5 planteó dudas sobre el futuro de la adquisición de usuarios y la atribución en la industria del marketing móvil, pero los datos muestran que los impactos no son tan graves como muchos esperaban", dijo Katie Madding, Directora de Producto de Adjust. "Los anunciantes pueden seguir prosperando, manteniendo la confianza de los clientes, adoptando el marketing móvil centrado en la privacidad y apoyándose en las soluciones líderes de la industria que benefician a todos los aspectos del ecosistema de las aplicaciones".

La guía de Adjust y TikTok para iOS 14.5+ describe consejos para conseguir suscripciones, ideas para medir el valor de la conversión y las mejores prácticas para las campañas lanzadas en esta era centrada en la privacidad en evolución. La guía también incluye una serie de mejores prácticas y recomendaciones para ejecutar campañas en TikTok, incluyendo la configuración óptima de la cuenta para iOS 14.5+, los mejores enfoques para los grupos de anuncios y las soluciones de optimización.

Entre las principales conclusiones se encuentran:

Un cambio menor de lo esperado en el gasto publicitario de iOS a Android. En el período previo al lanzamiento de iOS 14.5, la inversión publicitaria en iOS disminuyó lentamente, pasando de un 41 % a un 38 % en abril de 2021. Esta cifra siguió disminuyendo a lo largo de 2021, alcanzando un mínimo de poco más del 30 % entre julio y octubre, antes de repuntar hasta el 34 % en abril de 2022.

Las tasas de suscripción han aumentado de 2021 a 2022, lo que implica que un número creciente de usuarios entiende los beneficios de la suscripción, y que las marcas y los vendedores están proporcionando con éxito estos beneficios a sus consumidores. En comparación con las primeras predicciones, que situaban las tasas de adhesión en un 5 %, ahora las cifras superan ampliamente el 30 %. Los juegos han registrado una media del 31 % en el segundo trimestre de 2022 y los juegos hipercasuales han alcanzado el 39 %.

Desglose de suscripciones por país. Los datos de Adjust muestran que, en el segundo trimestre de 2022, Indonesia registra la tasa media de adhesión más alta, con un 50 %, seguida de Tailandia (42 %), Brasil (39 %), Vietnam (39 %) e India (36 %). Mientras tanto, Alemania tiene la tasa de adhesión más baja, con un 17 %.

"A medida que el marketing móvil continúa evolucionando, estamos totalmente comprometidos a proporcionar una plataforma segura y protegida para nuestros usuarios, mientras desarrollamos soluciones dedicadas y métodos de optimización para navegar por los cambios junto con nuestros anunciantes y socios", dijo Melissa Yang, Jefa de Asociaciones del Ecosistema, TikTok. "Estamos muy contentos de revelar las últimas perspectivas de este informe y seguir construyendo un lugar donde los vendedores pueden participar en la comunidad TikTok de una manera significativa".

Para obtener información adicional, la guía completa de iOS 14.5+ está disponible para su descarga aquí .

