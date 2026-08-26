PANASONIC TOUGHBOOK CELEBRA 30 AÑOS DE INNOVACIÓN EN PRIMERA LÍNEA PARA EQUIPOS MÓVILES

Los trabajadores de primera línea confían en Panasonic TOUGHBOOK como la columna vertebral tecnológica que mantiene a la sociedad en funcionamiento.

WIESBADEN, Alemania, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Panasonic TOUGHBOOK celebra 30 años a la vanguardia de la innovación móvil, transformando la forma en que los trabajadores móviles toman decisiones cruciales sobre el terreno y mantienen servicios de misión crítica. Durante tres décadas, los trabajadores de primera línea han confiado en TOUGHBOOK para ofrecer un rendimiento fiable en los entornos más exigentes, donde los dispositivos convencionales no están a la altura.

Confiando en Panasonic para resolver los retos del mundo real

Panasonic TOUGHBOOK 30th Anniversary

Panasonic desarrolló su primer TOUGHBOOK, el CF-25, en 1996, para responder directamente a un desafío real: los profesionales de primera línea de las empresas de servicios públicos estaban experimentando tasas de fallos excesivamente altas con los dispositivos convencionales. Panasonic diseñó y desarrolló el CF-25 desde cero para resistir las exigencias reales de las operaciones sobre el terreno, incluyendo caídas, vibraciones, temperaturas extremas, polvo y lluvia.

A lo largo de 30 años de innovación, lo que no ha cambiado es este nivel de cercanía con los clientes y la profunda comprensión de lo que realmente necesitan los usuarios finales en entornos de trabajo exigentes sobre el terreno.

Este enfoque centrado en el cliente ha ayudado a Panasonic a crear una categoría completamente nueva de informática móvil robusta. Ha sentado las bases para décadas de innovación futura en computación en el edge impulsada por inteligencia artificial, conectividad ultrarrápida, plataformas móviles seguras y servicios integrales que respaldan a los equipos móviles. Por eso los clientes, socios y usuarios finales de Panasonic siguen confiando en TOUGHBOOK cuando la continuidad operativa es crítica.

Masaki Takeda, Director de la División de Negocios de Soluciones Móviles en Europa, comenta: "Hace 30 años, TOUGHBOOK se propuso desafiar los límites de lo que la tecnología móvil podía lograr. Hoy en día, se ha convertido en la marca de tecnología robusta más confiable del mundo. Y, a medida que las organizaciones afrontan cada vez más desafíos relacionados con la ciberseguridad, la adopción de la IA, la movilidad de la fuerza laboral y la resiliencia y continuidad operativa, estamos más comprometidos que nunca con el desarrollo de soluciones personalizadas que resuelvan problemas reales, permitiendo que los equipos móviles trabajen de forma eficaz cuando el fallo no es una opción."

Tres décadas de innovación extraordinaria