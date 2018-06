Pied à Terre celebra el lanzamiento mundial de su nueva y revolucionaria plataforma para compartir viviendas

Vea esta noticia en los diferentes canales de medios interactivos aquí:

El evento contó con la presencia de dos ponentes extraordinarias: Ami Vitale, famosa fotógrafa de National Geographic y Embajadora de Nikon, así como Céline Cousteau, exploradora, cineasta, empresaria filantrópica y nieta del legendario Jacques Yves Cousteau.

Ambas hablaron sobre el espíritu de responsabilidad social de la empresa, basado en una misión única que tiene como fin generar una potente comunidad internacional de anfitriones y viajeros. Una comunidad que, como embajadores y ciudadanos del mundo, contribuye a promover la labor de Pied à Terre de crear un mundo mejor a través de la tolerancia, el arte, la humanidad y los valores ecológicos e interculturales.

La primera ceremonia de premios del The World We Live In (El mundo en el que vivimos), un concurso internacional de fotografía patrocinado por Pied à Terre, fue presentado por Ami Vitale. El codiciado primer premio fue otorgado a Fabiola Cano, de Costa Rica, cuya sobrecogedora fotografía de un campo de refugiados en Grecia consiguió captar la soledad y tristeza de las personas forzadas a huir de los horrores de la guerra en Siria.

Para concluir el evento, Francisco de Paula León, director y presidente del Consejo, quiso dar las gracias personalmente a los participantes internacionales en la ceremonia y habló sobre la proyección positiva de la empresa para los próximos 12 meses y sobre su objetivo de alcanzar 21 países. Además, hizo mención especial de la promesa de Pied à Terre de invertir un porcentaje de todos los beneficios futuros obtenidos en promover iniciativas ecológicas y culturales en todo el planeta. Una promesa totalmente en sintonía con el espíritu de la empresa.

Acerca de Pied à Terre

Pied à Terre es una comunidad internacional que forma parte de una plataforma de reservas cuyo enfoque es destacar la cultura, el arte, la gastronomía local, la diversidad y el cuidado del medio ambiente a la vez que crea experiencias de viaje en todo el mundo. Nuestro objetivo principal es desarrollar una relación única entre anfitriones y viajeros que enriquezca a ambos y que sea más que una simple experiencia de alojamiento.

