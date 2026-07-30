Piramal Pharma Limited anuncia sus resultados para el primer trimestre del año fiscal 2027

BOMBAY, India, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), una empresa líder a nivel mundial en el sector farmacéutico, de la salud y del bienestar, ha anunciado hoy sus resultados individuales y consolidados correspondientes al primer trimestre (1º T) finalizado el 30 de junio de 2026.

Lo más destacado desde el punto de vista financiero consolidado (en ₹ Crores o según se indique) Particulares Q1FY27 Q1FY26 % de cambio Ingresos de las operaciones 2.270 1.934 17 % CDMO 1.187 997 19 % CHG 743 637 17 % PCH 347 302 15 % EBITDA 285 165 72 % Margen EBITDA 12,5 % 8,5 %

PAT (antes de partida extraordinaria) (69) (102) 32 % Partida extraordinaria - 21 NM PAT (después de partida extraordinaria) (69) (82) 15 %

Nota: Las partidas extraordinarias del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 incluyen los ingresos extraordinarios por insolvencia recibidos en noviembre de 2023, procedentes de una reclamación presentada ante el NCLT contra un proveedor externo de nuestro negocio de medicamentos genéricos hospitalarios complejos.

Lo más destacado

Ingresos: Un sólido crecimiento de los ingresos del 17%, respaldado por los buenos resultados obtenidos en las tres líneas de negocio.

Un sólido crecimiento de los ingresos del 17%, respaldado por los buenos resultados obtenidos en las tres líneas de negocio. Margen EBITDA: El EBITDA aumentó un 72%, y el margen EBITDA se amplió en aproximadamente 400 puntos básicos hasta el 12,5%, lo que refleja una mejora del apalancamiento operativo y de la ejecución.

El EBITDA aumentó un 72%, y el margen EBITDA se amplió en aproximadamente 400 puntos básicos hasta el 12,5%, lo que refleja una mejora del apalancamiento operativo y de la ejecución. Mejora del rendimiento operativo: El aumento de la utilización de la capacidad, el apalancamiento operativo, la disciplina en la fijación de precios y la excelencia operativa respaldaron la ampliación del margen EBITDA.

El aumento de la utilización de la capacidad, el apalancamiento operativo, la disciplina en la fijación de precios y la excelencia operativa respaldaron la ampliación del margen EBITDA. Calidad líder en su categoría: La planta de Sellersville, en Estados Unidos recibió un informe de inspección de instalaciones de la FDA estadounidense, con lo que concluyó con éxito la inspección. Mantenemos nuestra condición de "cero OAI" hasta la fecha.

Nandini Piramal, presidenta de Piramal Pharma Limited, afirmó: "Hemos comenzado el ejercicio fiscal 27 con muy buen pie, ya que nuestras tres divisiones han registrado un crecimiento de los ingresos de entre el 15% y el 20%, junto con una significativa expansión del margen EBITDA. Nuestra división de CDMO ha logrado un crecimiento generalizado tanto en la India como en nuestras sedes en el extranjero, gracias al refuerzo de nuestro equipo comercial, a una sólida actividad de solicitudes de propuestas y a la entrada de pedidos, así como a una ejecución eficaz. En el segmento de genéricos hospitalarios complejos, mantuvimos el liderazgo en terapias clave, ganamos terreno en los mercados de anestesia por inhalación fuera de Estados Unidos y continuamos avanzando en la integración de Kenalog®. Nuestra división de salud para el consumidor registró otro trimestre de sólido crecimiento, impulsado por las marcas líderes, el comercio electrónico, una distribución más amplia, la premiumización y unas inversiones disciplinadas en las marcas".

"Animados por este impulso, esperamos lograr un crecimiento sostenido de los ingresos y una expansión del EBITDA hasta el ejercicio fiscal 2027, al tiempo que mantenemos nuestra agilidad en un entorno externo dinámico".

Lo más destacado desde el punto de vista empresarial

Organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO): Crecimiento generalizado en toda la India y en las instalaciones en el extranjero, respaldado por un buen flujo de pedidos y una sólida ejecución en toda la red.

en toda la India y en las instalaciones en el extranjero, respaldado por un buen flujo de pedidos y una sólida ejecución en toda la red. Fortalecimiento de las capacidades comerciales mediante la ampliación del equipo comercial, una cobertura de mercado más precisa y una mayor implicación con los clientes.

mediante la ampliación del equipo comercial, una cobertura de mercado más precisa y una mayor implicación con los clientes. La mejora de la financiación en el sector biofarmacéutico ha propiciado un aumento de las solicitudes de oferta, aunque los plazos de toma de decisiones de los clientes siguen siendo prolongados. Mantener nuestras tasas de adjudicación y la conversión de estas solicitudes de oferta en pedidos será el principal motor del crecimiento.

ha propiciado un aumento de las solicitudes de oferta, aunque los plazos de toma de decisiones de los clientes siguen siendo prolongados. Mantener nuestras tasas de adjudicación y la conversión de estas solicitudes de oferta en pedidos será el principal motor del crecimiento. Mejora de la ejecución y del apalancamiento operativo : Una mayor utilización de la capacidad, la disciplina en la fijación de precios y la excelencia operativa impulsaron la expansión del margen EBITDA en la mayoría de las plantas, a pesar de las presiones inflacionistas.

: Una mayor utilización de la capacidad, la disciplina en la fijación de precios y la excelencia operativa impulsaron la expansión del margen EBITDA en la mayoría de las plantas, a pesar de las presiones inflacionistas. Desarrollo de nuestras capacidades en ADC : Se inauguró la línea de producción a escala comercial de enlaces de carga útil en Riverview (Estados Unidos), mientras que la ampliación de la capacidad de inyectables estériles en Lexington (Estados Unidos) sigue según lo previsto.

: Se inauguró la línea de producción a escala comercial de enlaces de carga útil en Riverview (Estados Unidos), mientras que la ampliación de la capacidad de inyectables estériles en Lexington (Estados Unidos) sigue según lo previsto. Alianzas estratégicas : Colaboramos con Ajinomoto Bio-Pharma Services en el desarrollo de tecnología de conjugación de última generación.

: Colaboramos con Ajinomoto Bio-Pharma Services en el desarrollo de tecnología de conjugación de última generación. Calidad: La planta de Sellersville recibió un informe de inspección (EIR) de la FDA de Estados Unidos. La empresa sigue manteniendo su historial de cero incidentes OAI hasta la fecha. Medicamentos genéricos hospitalarios complejos (CHG): Anestesia por inhalación: Se ha mantenido el liderazgo en el mercado estadounidense de sevoflurano, con una cuota de valor del 48%, y se ha observado un impulso alentador en determinados mercados fuera de Estados Unidos. ( Fuente: IQVIA )

Se ha mantenido el liderazgo en el mercado estadounidense de sevoflurano, con una cuota de valor del 48%, y se ha observado un impulso alentador en determinados mercados fuera de Estados Unidos. ( ) Kenalog®: Se avanza en las actividades de integración. Se prevé que los suministros comiencen a partir del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027.

Se avanza en las actividades de integración. Se prevé que los suministros comiencen a partir del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027. Terapia intratecal: Hemos mantenido nuestra posición de líder en el mercado estadounidense de baclofeno intratecal. ( Fuente: IQVIA )

Hemos mantenido nuestra posición de líder en el mercado estadounidense de baclofeno intratecal. ( ) Tratamiento del dolor mediante inyectables: Colaboramos con los proveedores para mejorar la disponibilidad de los productos.

Colaboramos con los proveedores para mejorar la disponibilidad de los productos. Productos diferenciados y especializados: Continuamos invirtiendo en productos 505(b)(2), genéricos complejos y diferenciados, y productos de marca, mediante la adquisición de licencias y el codesarrollo. Piramal Consumer Healthcare (PCH): Marcas estrella: Crecieron un 23% interanual y representaron el 53% de las ventas de Consumer Healthcare.

Crecieron un 23% interanual y representaron el 53% de las ventas de Consumer Healthcare. Comercio electrónico: Creció un 40% interanual y representó el 28% de las ventas.

Creció un 40% interanual y representó el 28% de las ventas. i-choose: Se lanzó una nueva marca principal que agrupa la gama de productos de higiene íntima femenina bajo una identidad unificada.

Se lanzó una nueva marca principal que agrupa la gama de productos de higiene íntima femenina bajo una identidad unificada. Inversiones en marcas: Se invirtió aproximadamente el 12% de las ventas en publicidad y promociones comerciales a través de canales digitales y tradicionales.

Se invirtió aproximadamente el 12% de las ventas en publicidad y promociones comerciales a través de canales digitales y tradicionales. Crecimiento rentable: La premiumización, una política de precios prudente y las iniciativas de optimización de costes ayudaron a mitigar la inflación de las materias primas y respaldaron el rendimiento del EBITDA.

Cuenta de resultados consolidada (en ₹ Crores o según se indique) Particulares Trimestral Q1FY27 Q1FY26 YoY % Ingresos de las operaciones 2.270 1.934 17 % Otros ingresos 89 58 53 % Total ingresos 2.359 1.992 18 % Coste material 852 694 23 % Gastos empleado 676 619 9 % Otros gastos 547 514 6 % EBITDA 285 165 72 % Gastos por intereses 88 86 2 % Depreciación 224 197 13 % Participación en el beneficio neto de las empresas asociadas 20 19 5 % Beneficios antes de impuestos (7) (100) 93 % Impuestos 62 3 2,211 % Beneficios netos antes de impuestos (69) (102) 32 % Partida extraordinaria1 - 21 NM Beneficios netos antes de impuestos y partida extraordinaria (69) (82) 15 %

Nota: Las partidas extraordinarias del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 incluyen los ingresos extraordinarios por insolvencia recibidos en noviembre de 2023, procedentes de una reclamación presentada ante el NCLT contra un proveedor externo de nuestro negocio de medicamentos genéricos hospitalarios complejos.

Conferencia telefónica sobre resultados

Piramal Pharma Limited celebrará una conferencia telefónica para inversores y analistas el 30 de julio de 2026, de 9:30 a 10:15 de la mañana (IST), para analizar sus resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2027.

Los datos para conectarse a la llamada son los siguientes:

Evento Localización y hora Número de teléfono Conferencia telefónica del 30 de julio de 2026 India – 09:30 AM IST +91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (número principal) 1 800 120 1221 (número gratuito) Estados Unidos – 12:00 AM (Hora del Este – Nueva York) Número gratuito 18667462133 Reino Unido – 05:00 AM (Hora de Londres) Número gratuito 08081011573 Singapur – 12:00 PM (Hora de Singapur) Número gratuito 8001012045 Hong Kong – 12:00 PM (Hora de Hong Kong) Número gratuito 800964448 Inscripción exprés con Diamond Pass™ Utilice este enlace para registrarse con antelación y reducir así el tiempo de espera a la hora de unirse a la llamada. – haga click aquí

Acerca de Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 171 centros de desarrollo y fabricación repartidos por todo el mundo y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una empresa dedicada a los medicamentos genéricos para uso hospitalario complejo; y Piramal Consumer Healthcare (PCH), que comercializa productos de consumo y bienestar de venta libre. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited —una empresa conjunta entre Abbvie y PPL— se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el ámbito de la terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL cuenta con una participación minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos, bioterapéuticos y vacunas.

Si desea más información visite: Piramal Pharma | LinkedIn

1 Incluye una planta a través de la participación minoritaria de PPL en Yapan Bio.