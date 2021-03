Piramal Pharma Solutions entra en un acuerdo marco de servicios con Plus Therapeutics, Inc.

- El trabajo se realizará en el sitio de desarrollo y fabricación de Piramal Pharma Solutions en Lexington, Kentucky

- MSA cubre el trabajo en el producto de fármaco intermedio RNL-Liposome de Plus Therapeutics

BOMBAY, India, 24 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- La organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) de Piramal Pharma Limited (PPL), Piramal Pharma Solutions (PPS), ha anunciado hoy que la Compañía ha entrado en un acuerdo marco de servicios (MSA) con Plus Therapeutics, Inc. para Piramal para realizar servicios relativos al desarrollo, fabricación y suministro del producto de fármaco intermedio RNL-Liposome de Plus Therapeutics.

Este MSA incluye la transferencia de métodos analíticos, desarrollo de métodos microbiológicos, transferencia y optimización de procesos, fabricación de productos de fármaco intermedio y estudios de estabilidad. La transferencia se realizará en la planta de producto de fármacos PPS localizada en Lexington, Kentucky. Las dos compañías conciben que el MSA conducirá a acuerdos de suministro clínico y comercial para el producto farmacológico en la fase adecuada de desarrollo.

El sitio de Lexington de PPS está reconocido como líder norteamericano en la formulación, desarrollo y fabricación de productos de fármacos parenterales estériles. El sitio de Lexington tiene la capacidad de apoyar el desarrollo de fármacos para nuevas entidades químicas (NCE), genéricos y moléculas que podrían seguir la ruta reguladora 505(b)(2).

Peter DeYoung, consejero delegado de Pharma Solutions, Piramal Pharma Limited, explicó: "Estamos muy contentos de asociarnos con Plus Therapeutics. Creemos que esto representa el inicio de una relación larga, colaborativa y mutuamente beneficiosa que abordará nuestro objetivo final de reducir la carga de la enfermedad en los pacientes".

"Este acuerdo representa otro hito importante para Plus, mientras trabajamos para avanzar el desarrollo de RNL como nueva opción de tratamiento para pacientes diagnosticados con glioblastoma", destacó Marc Hedrick M.D., director general y consejero delegado de Plus Therapeutics. "El equipo en PPS tiene el conocimiento y experiencia para apoyar nuestras necesidades, tanto ahora como en el futuro, mientras avanzamos la RNL hacia la aprobación regulatoria".

Acerca de Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una organización de desarrollo de contratos y fabricación (CDMO), que ofrece soluciones de desarrollo y fabricación completas en el ciclo de vida de los fármacos. Damos servicio a nuestros clientes a través de una red integrada globalmente de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer un completo rango de servicios como soluciones de descubrimiento de fármacos, servicios de procesos y desarrollo farmacéutico, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de APIs y formas de dosificación terminadas. También ofrecemos servicios especializados como desarrollo y fabricación de APIs altamente potentes y conjugación de fármacos de anticuerpos. Nuestra capacidad como proveedor de servicios integrados y experiencia con varias tecnologías nos permite servir a compañías innovadoras y genéricas en todo el mundo.

Para más información y actualizaciones, visite: www.piramalpharmasolutions.com | Redes sociales: Twitter, LinkedIn

Acerca de Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL), una filial de Piramal Enterprises Limited, ofrece una cartera de productos diferenciados y servicios con capacidades de fabricación completas por medio de 14 instalaciones mundiales y una gran red de distribución mundial en más de 100 países. PPL incluye unos negocios de desarrollo y fabricación por contrato integrados (CDMO), negocios genéricos de hospital complejos y negocios de productos de consumo de India, comercializando productos sin receta médica en India. Además, cuenta con una sociedad mixta junto a Allergan, líder en oftalmología dentro del mercado de las formulaciones en India. En octubre de 2020, PPL recibió una inversión de crecimiento estratégico del 20% de Carlyle Group.

Para más información y actualizaciones, visite: www.piramal.com | Redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn

Acerca de Plus Therapeutics, Inc.

Plus Therapeutics (Nasdaq: PSTV) es una compañía farmacéutica de fase clínica cuya cartera radioterapéutica se concentra en radionucleidos de nanoliposoma encapsulados para varios objetivos de cáncer. Es fundamental para el desarrollo farmacológico de la Compañía una plataforma de nanotecnología única diseñada para reformular, entregar y comercializar varios fármacos dirigidos a cánceres ratos y otras enfermedades. La plataforma está diseñada para facilitar nuevos enfoques de entrega y/o fórmulas de fármacos seguros y efectivos, inyectables, mejorando potencialmente la seguridad, eficacia y comodidad para pacientes y proveedores de cuidados de la salud. Más información en PlusTherapeutics.com y ReSPECT-Trials.com.

