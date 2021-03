Piramal Pharma Solutions conclut un contrat cadre de services avec Plus Therapeutics, Inc.

- Les travaux seront réalisés sur le site de développement et de fabrication de Piramal Pharma Solutions à Lexington, Kentucky

- Le CCS couvre les travaux sur le produit pharmaceutique intermédiaire RNL-liposome de Plus Therapeutics

MUMBAI, Inde, 24 mars 2021 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (PPS), l'organisation publique de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de Piramal Pharma Limited (PPL), a annoncé aujourd'hui que la société avait conclu un contrat cadre de services (CCS) avec Plus Therapeutics, Inc. pour que Piramal fournisse des services liés au développement, à la fabrication et à la fourniture du produit pharmaceutique intermédiaire RNL-liposome de Plus Therapeutics.

Ce CCS comprend le transfert de méthodes analytiques, le développement de méthodes microbiologiques, le transfert et l'optimisation des procédés, la fabrication de produits médicamenteux intermédiaires et des études de stabilité. Le transfert sera effectué sur le site de produits pharmaceutiques de PPS situé à Lexington, dans le Kentucky. Les deux sociétés prévoient que le CCS mènera à des accords d'approvisionnement cliniques et commerciaux pour le produit pharmaceutique à l'étape appropriée du développement.

Le site de Lexington de PPS est reconnu comme un leader nord-américain dans la formulation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques stériles, administrés par voie parentérale. Le site de Lexington a la capacité de soutenir la mise au point de médicaments pour les nouvelles entités chimiques (NEC), les produits génériques et les molécules qui pourraient s'inscrire dans le cadre de la procédure réglementaire 505(b)(2).

Peter DeYoung, PDG de Pharma Solutions, Piramal Pharma Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Plus Therapeutics. Nous croyons que cela représente le début d'une relation longue, collaborative et mutuellement bénéfique qui nous permettra d'atteindre notre objectif ultime de réduire le fardeau de la maladie pour les patients. »

« Cette entente représente une autre étape importante pour Plus Therapeutics, alors que nous travaillons à faire progresser le développement du RNL comme nouvelle option de traitement pour les patients chez lesquels un glioblastome a été diagnostiqué », a déclaré Marc Hedrick M.D., président directeur général de Plus Therapeutics. « L'équipe de PPS possède les connaissances, l'expérience et l'expertise nécessaires pour répondre à nos besoins actuels et futurs alors que nous faisons progresser le RNL vers l'approbation réglementaire. »

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), offrant des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous servons nos clients grâce à un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de procédés et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale d'API et de formes de dosage finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'API hautement puissantes et la conjugaison de médicaments anticorps, le remplissage/la finition stériles avec et sans confinement et un produit pharmaceutique solide et puissant, administré par voie orale. Notre capacité en tant que fournisseur de services intégrés et notre expérience de différentes technologies nous permettent de servir des entreprises innovantes et génériques dans le monde entier.

Pour plus d'informations et de mises à jour, veuillez consulter le site : www.piramalpharmasolutions.com | Réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn

À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL), une filiale de Piramal Enterprises Limited, offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 14 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend : Piramal Pharma Solutions, une organisation intégrée de développement de contrats et de fabrication (CDMO) ; Piramal Critical Care, une entreprise de produits génériques hospitaliers complexes ; et le secteur des soins de santé aux consommateurs, qui propose des produits en vente libre en Inde. En outre, PPL possède une entreprise commune avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, PPL a reçu du groupe Carlyle un investissement stratégique de croissance de 20 %.

Pour plus d'informations et de mises à jour, veuillez consulter le site : www.piramal.com | Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn

À propos de Plus Therapeutics, Inc.

Plus Therapeutics (Nasdaq: PSTV) est une société pharmaceutique au stade clinique dont le portefeuille radiothérapeutique est concentré sur les radionucléides encapsulés par nanoliposomes pour plusieurs cibles cancéreuses. Au cœur du développement de médicaments de la société se trouve une plateforme unique de nanotechnologie conçue pour reformuler, livrer et commercialiser de multiples médicaments ciblant les cancers rares et d'autres maladies. La plateforme est conçue pour faciliter de nouvelles approches et/ou formulations de médicaments injectables, sûrs et efficaces, améliorant potentiellement la sécurité, l'efficacité et le confort pour les patients et les fournisseurs de soins de santé. De plus amples renseignements sont disponibles sur PlusTherapeutics.com et ReSPECT-Trials.com.

