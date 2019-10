Por qué las firmas de lujo deben celebrar el boom del mercado de segunda mano

PARIS, 16 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- En los últimos dos años, el mercado del lujo se ha disparado, con unas ventas globales que está previsto que crezcan a un ritmo medio anual del 12%, en comparación con una media del 3% para el mercado de lujo principal. Además, se prevé que la industria de reventa aumente su volumen de negocios de 25.000 millones de dólares en 2018 a 36.000 millones en 2021, lo que representa alrededor del 9% del mercado del lujo. Boston Consulting Group (BCG) y Vestiaire Collective han publicado hoy una encuesta inédita, Why Luxury Brands Should Celebrate the Pre-Owned Boom, que revela los tres factores clave que impulsan este rápido crecimiento y cómo las marcas de lujo pueden beneficiarse del boom del mercado de reventa.