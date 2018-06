PrismPlus lanza el juego de puzles "Rooms: The Unsolvable Puzzle" para PlayStation (R) 4 y PlayStation (R) VR en Europa

TOKIO, 19 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- PrismPlus Co., Ltd., con sede en el distrito Nakano-ku de Tokio, ha anunciado el lanzamiento oficial del juego de puzles "Rooms: The Unsolvable Puzzle" en Europa el 19 de junio de (martes) para PlayStation® 4 y PlayStation® VR.

Enlace para descargar imágenes: https://photos.app.goo.gl/79xQe9c6XMOH2m1y2

Enlace al tráiler oficial en inglés: https://youtu.be/AXlrgvXrH8M

(Logotipo: https://kyodonewsprwire.jp/img/201806124904-O1-YBAeqar8)