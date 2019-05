Prokaryotics anuncia un acuerdo exclusivo de licencia mundial con MEDINA para nuevos compuestos antibióticos

UNION, Nueva Jersey, 21 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Prokaryotics, Inc., empresa biofarmacéutica privada dedicada al descubrimiento y al desarrollo de fármacos antiinfecciosos, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo de licencia exclusivo con la Fundación MEDINA, la fundación española sin ánimo de lucro Centro de Excelencia en Investigación de Medicamentos Innovadores en Andalucía.

Como parte de este acuerdo, Prokaryotics obtiene los derechos mundiales para desarrollar, fabricar y comercializar una clase de antibiótico natural novedoso centrado en el producto con un nuevo mecanismo de acción dirigido a un aspecto no abarcado de la biosíntesis de la pared celular bacteriana. MEDINA tendrá derecho a recibir regalías de los productos resultantes. Las condiciones específicas del acuerdo no se han hecho públicas.

"Nos emociona firmar este acuerdo de licencia con MEDINA", afirmó Terry Roemer, fundador y director de Ventas de Prokaryotics. "Medina es líder con reconocimiento internacional en el descubrimiento y el desarrollo preclínico de fármacos antimicrobianos y ha contribuido en gran medida al descubrimiento de algunos de los antibióticos más importantes disponibles en la actualidad. Por medio de esta colaboración, Prokaryotics y MEDINA aprovecharán sus conocimientos y tecnologías complementarios para desarrollar nuevas clases de antibióticos que se necesitan con urgencia para combatir a las bacterias resistentes a múltiples fármacos y potencialmente mortales".

Olga Genilloud, directora científica de FUNDACIÓN MEDINA, comentó: "Nos encanta haber firmado este acuerdo con Prokaryotics y contar con la oportunidad de colaborar en el desarrollo de esta nueva clase de antibióticos descubiertos a partir de nuestros archivos de productos naturales. Prokaryotics cuenta con los conocimientos para avanzar en el desarrollo de estos nuevos antibióticos para el ámbito clínico y esta colaboración refuerza la relevancia de los productos microbianos naturales como fuentes continuas de nuevos antibióticos para combatir a las bacterias resistentes a múltiples fármacos".

Prokaryotics tiene su sede en el Institute for Life Science Entrepreneurship (ILSE) en Union, Nueva Jersey. Keith Bostian, consejero delegado del ILSE, comentó que "como empresa emergente, Prokaryotics cuenta con un impresionante abanico de activos con los que contribuir a los esfuerzos globales por combatir a las bacterias resistentes a los antibióticos y nos complace ver el progreso que han hecho desde su reciente comienzo".

Acerca de las infecciones resistentes a múltiples fármacos

El incesante avance de las bacterias resistentes a los antibióticos ha generado dudas sobre si en las próximas 2 o 3 décadas nos podríamos enfrentar a una "era preantibiótica", donde los antibióticos existentes no resultasen eficaces para tratar infecciones graves y potencialmente mortales. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha proyectado que el impacto en la salud humana y los costes económicos asociados a la resistencia a los antibióticos tendrá la misma importancia que el calentamiento global. Aunque, sin duda, los avances continuos en los antibióticos existentes alejan esos plazos, se necesitan con urgencia nuevas clases de antibióticos con mecanismos de acción novedosos para combatir a las bacterias resistentes a múltiples fármacos.

Acerca de Prokaryotics, Inc.

Prokaryotics Inc, con sede en el ILSE, en Union (Nueva Jersey), es una empresa biofarmacéutica centrada en el descubrimiento y el desarrollo de antibióticos novedosos que combaten infecciones graves generadas por bacterias resistentes a múltiples fármacos (www.Prokaryotics.com). Prokaryotics Inc. aprovecha su profundo conocimiento de la compleja fisiología bacteriana, innovadoras estrategias de selección y la excelencia científica necesarios para descubrir y desarrollar nuevas clases de antibióticos destinados a la biogénesis de la membrana externa, la armadura fundamental que las bacterias generan para vencer de forma natural a los efectos de los antibióticos.

Acerca de MEDINA

MEDINA es una organización de investigación sin ánimo de lucro que surge de la asociación público-privada española entre Merck Sharp y Dohme de España S.A., el Gobierno de Andalucía y la Universidad de Granada con el fin de descubrir nuevos fármacos que cubran necesidades médicas aún no cubiertas (www.medinadiscovery.com). MEDINA es un centro con reconocimiento internacional en el descubrimiento y el desarrollo preclínico de fármacos antimicrobianos naturales y posee lazos históricos sólidos con algunos de los descubrimientos de antibióticos naturales más importantes de las últimas décadas (www.medinadiscovery.com). MEDINA posee un papel activo en el campo en calidad de miembro del consorcio ENABLE, un programa perteneciente a la Iniciativa Europea de Medicamentos Innovadores – New Drugs for Bad Bugs (Nuevos medicamentos para bichos malos, IMI-ND4BB) para el desarrollo de nuevos antibióticos gramnegativos (http://nd4bbenable.eu/) y miembro asociado de la Alianza BEAM de empresas biotecnológicas europeas, que participa en el desarrollo de nuevos antibióticos (http://beam-alliance.eu/).

CONTACTO: Pamela Demain

Teléfono: 908 737-1922 x120

Correo electrónico: pdemain@prokaryotics.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/633167/Prokaryotics_Logo.jpg

Related Links

http://www.prokaryotics.com



SOURCE Prokaryotics, Inc.