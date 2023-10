-Request Finance alcanza un hito de 400 millones de dólares en pagos criptográficos y presenta la guía definitiva para la gestión de la tesorería criptográfica

SINGAPUR, 13 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Request Finance , la aplicación empresarial líder en criptopagos, ha logrado un hito notable al procesar más de 400 millones de dólares en facturas, nóminas y gastos criptográficos desde su lanzamiento en 2021.

Ha ayudado a más de 2.000 equipos Web3, como The Sandbox, NEAR y The Graph, a automatizar y simplificar los pagos empresariales, los informes financieros y el cumplimiento para las empresas que utilizan criptomonedas.

Tras el éxito abrumador de la Ultimate Web3 CFO Guide del año pasado, que obtuvo más de mil descargas, Request Finance se complace en anunciar la segunda edición de este recurso de gran valor.

Este año, la guía se centra especialmente en la gestión de los tesoros criptográficos, algo especialmente crucial en el actual mercado bajista.

Complejidades de la gestión de la tesorería criptográfica

En las finanzas tradicionales, la gestión de tesorería es un concepto bien comprendido, pero su aplicación en el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) sigue siendo un desafío complejo.

Esta guía sirve como una ventanilla única para que las organizaciones, ya sean DAO, fundaciones o creadores de dApp, naveguen eficazmente por las complejidades de la gestión de la tesorería criptográfica.

Christophe Lassuyt, consejero delegado y cofundador de Request Finance, añadió: "Para combatir las presiones inflacionarias, destacamos oportunidades en clases de activos cada vez más populares, como apuestas líquidas, productos estructurados y activos tokenizados del 'mundo real', como letras del Tesoro de EE.UU. y crédito privado."

Lanzamiento de la "Guía definitiva para la gestión de la tesorería criptográfica"

Elaborada en colaboración con casi 700 líderes de operaciones y finanzas de Web3 del Web3 CFO Club , la guía ofrece marcos prácticos aplicables a equipos de todos los tamaños y niveles de experiencia financiera. Cubre:

Gestión de liquidez: elaboración de presupuestos y previsiones, pagos criptográficos

Gestión de fondos: recaudación de fondos, negociación, cobertura y gestión de carteras

Gestión de riesgos: identificación de los riesgos a los que se enfrentan las criptotesorerías y estrategias para mitigarlos.

Sistemas de gestión de tesorería criptográfica: beneficios y funciones

Greg Mocnik, director financiero de dYdX Foundation, dijo, "Disfruté leyendo la nueva Guía del director financiero de Web3. Un recurso y una lectura bien pensados y completos para cualquier profesional de las finanzas que combina teoría y práctica a un nivel y en un lenguaje fácil de entender".

La guía está repleta de herramientas prácticas, estudios de casos y marcos diseñados para profesionales ocupados. Contiene recursos prácticos para ayudar a los fundadores, líderes de operaciones y finanzas, o cualquier persona responsable de FinOps, a administrar su tesorería criptográfica en medio del mercado bajista.

Obtenga una copia gratuita de su Guía de gestión de criptotesorería aquí .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2246389/Crypto_Treasury_Management.jpg

SOURCE Request Finance