Revolune y Propath UK ofrecen flujos de trabajo de inmunofluorescencia multiplex al sector biofarmacéutico

Revolune y Propath UK ofrecen flujos de trabajo de inmunofluorescencia multiplex con soporte técnico a clientes del sector biofarmacéutico

OBERKOCHEN, Alemania, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Revolune ha anunciado hoy la creación de una alianza con Propath UK con el objetivo de ampliar el acceso de sus clientes al flujo de trabajo de inmunofluorescencia multiplex de Revolune. Gracias a esta alianza, Propath UK se unirá al Programa de Proveedores de Servicios de Revolune, proporcionando soporte a los clientes que deseen acceder a los flujos de trabajo de tinción multiplex de Revolune a través de un laboratorio de servicios con experiencia.

Propath UK logo

Esta colaboración se ha diseñado para poder ayudar a los investigadores y equipos de investigación traslacional a adoptar con mayor facilidad flujos de trabajo flexibles de inmunofluorescencia multiplex, ya sea realizando ensayos en sus propios laboratorios o colaborando con Propath UK para la ejecución de los servicios. Con sede en un centro especializado en el Reino Unido, Propath combina experiencia en patología, inmunohistoquímica, hibridación in situ, imagenología multiplex, análisis de datos espaciales y transcriptómica espacial con un sólido marco de calidad.

"La inmunofluorescencia multiplex debería ser más fácil de adoptar sin obligar a cada cliente a un modelo operativo rígido", declaró Adrian Arechiga, director comercial de Revolune. "La tecnología de Revolune ofrece a los laboratorios una vía sencilla y flexible, desde anticuerpos primarios fiables hasta flujos de trabajo multiplex listos para usar. Con Propath UK, podemos extender esa flexibilidad a los clientes que buscan una ejecución de laboratorio con experiencia, brindándoles acceso a la tecnología y al soporte especializado necesarios para avanzar con rapidez y confianza".

Gracias a esta colaboración, los clientes pueden acceder a asistencia en optimización de anticuerpos, desarrollo de paneles multiplex, procesamiento de tejidos, obtención de imágenes, bioinformática, interpretación de datos y análisis de biomarcadores tisulares conforme a las Buenas Prácticas Clínicas (BPC) para programas de ensayos clínicos. Los expertos en biología espacial e histopatología de Propath trabajan en estrecha colaboración con los clientes, desde el diseño del estudio y la cualificación de las muestras hasta la obtención de información útil basada en los tejidos.

Esta colaboración surge en un momento en que muchos investigadores están evaluando nuevas opciones para los flujos de trabajo de inmunofluorescencia multiplex. Revolune y Propath UK buscan poder proporcionar soporte a los clientes que migran desde plataformas antiguas, así como a los equipos que buscan enfoques más flexibles para el diseño de paneles, la tinción, la obtención de imágenes y el análisis.

"Propath UK cuenta con una amplia experiencia en el soporte a clientes para la implementación de flujos de trabajo complejos de biomarcadores basados en tejidos", afirmó Kelly Hunter, directora científica de Propath. "Consideramos muy valioso ofrecer la tecnología de Revolune a través de un modelo de servicio, especialmente para aquellos clientes que desean evaluar o adoptar nuevos flujos de trabajo multiplex sin tener que desarrollar internamente todas las funcionalidades desde el principio".

Propath ha respaldado con éxito miles de estudios para clientes biofarmacéuticos globales, contribuyendo a acelerar el desarrollo de terapias de última generación mediante información práctica basada en tejidos. La alianza con Propath en el Reino Unido forma parte del modelo de proveedor de servicios de Revolune, que la compañía planea expandir a nivel geográfico, en diversas aplicaciones y para satisfacer diferentes necesidades de servicio.

Acerca de Revolune

Revolune es una empresa de ciencias biológicas dedicada a hacer que la inmunofluorescencia multiplex sea tan accesible y práctica como el análisis rutinario de tejidos. Sus tecnologías de reactivos ayudan a los laboratorios a pasar rápidamente de los anticuerpos primarios existentes a kits multiplex listos para usar, simplificando los flujos de trabajo de biología espacial y permitiendo a los investigadores centrarse en cuestiones biológicas en lugar de en la gestión de ensayos.

Acerca de Propath UK

Propath UK — The Spatial Biology CRO® — ofrece la experiencia, la calidad y la colaboración científica necesarias para transformar muestras de tejido complejas en información biológica relevante. Propath es una CRO especializada que proporciona servicios de investigación transcriptómica y proteómica espacial totalmente gestionados y conformes con las Buenas Prácticas Clínicas (BPC) para la industria biofarmacéutica global. Contando con más de 35 años de experiencia apoyando la investigación traslacional, el desarrollo de biomarcadores y los estudios regulados, Propath ofrece servicios de alta calidad, conformes con las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y las Buenas Prácticas Clínicas (BPC), tanto para programas de ensayos preclínicos como clínicos.

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