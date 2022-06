Segway presenta la tecnología de su nuevo robot cortacésped en la spoga+gafa 2022 de Colonia

El cortacésped inteligente es fácil e intuitivo de controlar gracias a una aplicación que lo acompaña. "La interfaz de usuario no solo es adecuada de cara a ajustar la configuración de la red, crear un mapa de corte y horarios, sino que al mismo tiempo es una tecnología entretenida. Nuestro objetivo es proporcionar a los usuarios soluciones inteligentes y que ahorren trabajo a través de la robótica, no solo ser un fabricante de herramientas", afirmó George Ren, gerente general de Segway BU. La aplicación también ganó el premio iF Gold Award, reconocido internacionalmente, en el mes de abril. "Basándonos en este honor y el fuerte comienzo de las ventas en Alemania, consideramos que existe un gran potencial para las cortadoras de césped basadas en satélites, además de un futuro prometedor para Navimow en los mercados europeos", añadió Ren.

Señales de satélite para posicionamiento en tiempo real

"A pesar de que muchos cortacéspedes robóticos anteriores solo funcionan con un cable delimitador, Navimow no necesita uno para cortar el área especificada", indicó Ren, y añadió: "Por su parte, el sistema de localización Exact Fusion (EFLS) ayuda a lograr precisión de posicionamiento a nivel de centímetros". En el expositor de Segway, esto se demostrará de forma destacada por medio de módulos satelitales, ya que la tecnología recibe señales satelitales GNSS (Global Navigation Satellite System) y utiliza cinemática en tiempo real para detectar dónde está Navimow al centímetro más cercano.

Siega siguiendo el sistema de patrón individual

El dispositivo, que está disponible en cuatro modelos diferentes, se puede ver "en acción" sobre el césped: los visitantes interesados tendrán la oportunidad de controlar el cortacésped a través de la aplicación que lo acompaña y experimentar lo que es dibujar un límite virtual. "En función de estos límites preestablecidos, Navimow calcula la ruta de corte óptima para maximizar la eficiencia del trabajo. Después de cada ronda, el robot cambia ligeramente la dirección de corte para evitar dañar el césped con el corte repetido", comentó Ren.

Accesorios y listas de comprobación para conseguir resultados óptimos

Asociado con el Navimow existe una amplia gama de accesorios. Estos incluyen un sensor ultrasónico, una cerca temporal, un kit de ampliación de antena y cables de extensión. Desde un punto de vista tecnológico, el sensor ultrasónico es especialmente interesante: con su ayuda, Navimow puede evitar mejor los obstáculos durante el trabajo. La cerca temporal, por otro lado, protege las áreas donde los clientes no quieren que vaya la cortadora de césped. "Pero no es solo el equipo lo que determina si Navimow funciona de la mejor manera", aclaró Ren. Y destacó: "Recomendamos encarecidamente responder una lista de comprobación que desarrollamos en línea con varias preguntas sobre el estado del césped antes de tomar una decisión de compra". Después de todo, la forma del césped y la presencia de árboles altos o paredes determinan si Navimow tendrá un rendimiento óptimo en el césped.

